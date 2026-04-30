Iván Cepeda aclaró si llevará a Colombia al socialismo de ganar las presidenciales: “No voy a estatalizar la economia”

Iván Cepeda afirmó que no llevará a Colombia al socialismo si gana las presidenciales - crédito Nathalia Angarita/Reuters

A un mes de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, encabezan la preferencia electoral con 38% de intención de voto, según la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica publicada por El Tiempo este 30 de abril de 2026.

Detrás aparecen la dupla de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo con 23,9% y el binomio de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con 22,8% de las menciones. La consulta anticipa que será necesaria una segunda vuelta, fijada para el 21 de junio en caso de concretarse.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los tres favoritos en las presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La medición destaca que, en una eventual definición entre Cepeda y Valencia, la candidata supera al representante del Pacto Histórico al obtener 44,6% frente a 40,1% de los votos. Además, 15,3% de consultados manifestó que no apoyaría a ninguno. Por otro lado, si el balotaje enfrentara a Cepeda y de la Espriella, el resultado sería un empate técnico: 40,6% para el candidato oficialista y 40,4% para el abogado, con 19% que no votaría por ninguno.

En medio de la contienda electoral, los candidatos de derecha han catalogado a Cepeda como el heredero de Petro, además de señalarlo de ser un promotor del socialismo en Colombia.

PUBLICIDAD

Frente a dichas versiones, el aspirante de la Presidencia por el Pacto Histórico negó algún plan de cambiar el sistema económico y político del país si recala en la Casa de Nariño.

El candidato del Pacto Histórico expuso que su plan de gobierno incluye un modelo económico productivo, diverso, con un profundo rostro de equidad social- crédito prensa Iván Cepeda

“Nosotros hemos planteado, porque por lo menos yo no tengo ningún, planteamiento público en el que haya hablado de estatizar la economía o de convertir el sistema en el que estamos en un socialismo, como quiera ponérsele el apellido, del siglo veintiuno, etcétera”, afirmó en el diálogo con el noticiero.

PUBLICIDAD

A la par, sostuvo que en su plan de gobierno busca impulsar un modelo de desarrollo basado en la equidad que sea próspero dentro del sistema capitalista.

“No, lo que hemos dicho es muy claro: queremos un modelo económico productivo, diverso, que tenga un profundo rostro de equidad social. Y si eso lo logramos, como lo ha logrado o comenzado a lograr este gobierno, vamos a tener una sociedad próspera dentro del capitalismo”, expuso Cepeda.

PUBLICIDAD

Incluso, habló sobre implementar el capitalismo social orientado a impulsar la economía nacional sin la necesidad de explotación de hidrocarburos.

“Si usted quiere, es un capitalismo social, es un capitalismo productivo, no es un capitalismo especulativo, improductivo, en el que solamente se concentran todos los esfuerzos, bien sea o en explotar los hidrocarburos o en hacer más rentables las ganancias del sector financiero”.

PUBLICIDAD

En su análisis, también señaló que impulsar la agricultura en el territorio será fundamental para garantizar la prosperidad de Colombia a largo plazo.

“Entonces, si aquí desarrollamos de una manera clara el sector agropecuario y convertimos a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria, sin lugar a dudas nuestro país va a ser más próspero. Los ricos van a ser más ricos y habrá una muy clara eliminación o superación de la pobreza en el país”, concluyó el candidato presidencial.

PUBLICIDAD

Curules de Paz respaldan a Iván Cepeda en acto político realizado en el Congreso

Curules de Paz respaldan a Iván Cepeda en acto político realizado en el Congreso - crédito Canal Congreso Colombia

Las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda en un acto celebrado en la Plaza Núñez del Congreso de la República. Esta decisión fue presentada como una muestra de apoyo unificado de quienes representan a las víctimas y territorios afectados por el conflicto armado en Colombia.

La creación de las curules de paz forma parte del Acuerdo de Paz, con el propósito de garantizar la representación política de las víctimas y de las regiones más golpeadas por la violencia en el país. Este contexto fue central en las intervenciones durante el evento de apoyo.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda, al recibir el respaldo, mencionó su vínculo con las causas de la paz: “Primero porque soy víctima, como ustedes lo han recordado, porque sé qué es lo que ha tocado a cada una de ustedes”, manifestó ante los congresistas que integran la Circunscripción Especial.

A su turno, el representante John Jairo González Curiel (Paz Antioquia) señaló que “hay votos para el pueblo, para las víctimas y para la gente”. Por su parte,, Esneyder Gómez Salamanca (Citrep 1) declaró: “Nosotros creemos en Iván porque ha sido un batallador de la paz”.

PUBLICIDAD

La jornada tuvo como eje el reconocimiento de la trayectoria del senador en la defensa de los derechos de las víctimas y en la implementación de políticas orientadas a consolidar la paz en Colombia.