Colombia

Iván Cepeda confirmó que daría ‘el visto bueno’ a propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente: “Habrá que hacerla”

El aspirante presidencial por el Pacto Histórico destacó que lo importante, más allá del procedimiento, es el contenido de los consensos

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Iván Cepeda se refirió a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno Petro- crédito Prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda se refirió a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno Petro- crédito Prensa Iván Cepeda

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó abiertamente la reciente decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto por el cual el Gobierno Nacional ordenaba el traslado de $25 billones desde las administradoras de fondos de pensiones privadas al régimen público de Colpensiones.

En ese contexto, Petro reiteró la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para promover las reformas sociales, subrayando la urgencia de su aprobación y la necesidad de defender los derechos de los trabajadores.

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“El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores. Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo. La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente (sic)”, rescribió en su cuenta de X.

Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
El aspirante presidencial por el Pacto Histórico destacó que lo importante, más allá del procedimiento, es el contenido de los consensos - crédito Colprensa

Frente a la propuesta del jefe de Estado, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, aclaró que existe la posibilidad de implementar el mecanismo de participación ciudadana si llega a ser electo.

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El senador considera que es necesario seguir la voz del pueblo, por lo que si los colombianos y los partidos políticos llegan a consensos sobre cambios a la Constitución Política de 1991, él, como jefe de Estado, avanzaría con la convocatoria.

“Mi posición es muy clara: necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí, puede terminar en una constituyente si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso, perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La constituyente no será la prioridad para Iván Cepeda

La constituyente no será la prioridad para Iván Cepeda - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La constituyente no será la prioridad para Iván Cepeda - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El congresita Iván Cepeda explicó que el asunto de la constituyente no liderará su agenda, sino que priorizará un “acuerdo nacional” para concertar propuestas en el marco institucional actual. El tema se enmarca en las iniciativas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, que ha defendido la constituyente como herramienta para destrabar reformas sociales que considera bloqueadas en el Congreso y en los tribunales, como las relativas a salud, pensiones y trabajo.

Cepeda —identificado como figura clave en la corriente política del Gobierno— fue categórico al subrayar su postura frente al mecanismo constituyente: “Lo que dice el acuerdo es que defendemos la constitución y que vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país”, afirmó al responder preguntas de periodistas.

Esta declaración introduce un matiz relevante: sin descartar completamente la opción de una constituyente en el futuro, la relega de las prioridades inmediatas de su programa y refuerza la idea de que el eje central debe ser la concertación nacional. Cepeda agregó: “No hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad (...) La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.

El Gobierno Petro coloca la constituyente en el centro de su agenda política

Gustavo Petro - Constitución Política de Colombia
El Gobierno Nacional sigue impulsando un proyecto para convocar a una constituyente - crédito AFP

El impulso a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido uno de los rasgos distintivos de la actual administración de Gustavo Petro desde 2024. Petro ha argumentado que la actual estructura institucional del país dificulta la aprobación de los cambios sociales que propone su Gobierno, entre ellos la reforma a la salud, el sistema de pensiones y las condiciones laborales. Según el mandatario, una nueva constituyente permitiría fortalecer la protección de derechos como la salud, la educación, el acceso al agua y la reforma agraria, situados en el núcleo de su programa de transformación nacional.

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