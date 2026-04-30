Colombia

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

El creador de contenido pidió respeto por su hijo en medio del escándalo, enfatizando que los conflictos entre las dos creadoras de contenido no deben arrastrar a los niños a la polémica

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El creador de contenido pidió que dejen a su hijo por fuera de las disputas de redes sociales - crédito @deibyruiz/IG

La disputa entre Aida Victoria Merlano y Katy Cardona en La Mansión VIP se hizo pública tras el relato de Cardona sobre una polémica estadía conjunta en Roma. Cardona afirmó que fue obligada a abandonar la vivienda de Merlano durante una noche fría y lluviosa porque la anfitriona recibiría otros huéspedes, lo que generó incomodidad y molestia en La Blanquita.

La situación tomó otro giro cuando Deiby Ruiz, expareja de Cardona y también generador de contenido, sumó su testimonio mediante un mensaje difundido en sus redes.

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De acuerdo con las declaraciones de Ruiz, pidió que su hijo no fuera involucrado en el conflicto y recordó incidentes previos en los que él fue blanco de acoso virtual tras su ruptura con Cardona.

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El mensaje del creador de contenido para su hijo con motivo de la separación con La Blanquita - crédito @letengoelchisme/IG

Declaró ante sus seguidores: “Mi bebé no tiene nada que ver ahí. Las decisiones que hayan tomado dos personas adultas no tiene nada que ver con él. él simplemente está en, en un lugar donde su madre lo llevó y ya, ¿sí me entienden? Y listo”.

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Además, denunció la cantidad de mensajes recibidos y la tendencia de parte del público a buscar nuevas polémicas personales: “Ustedes me tienen bombardeado el DM. Lo otro es que eso es problema de faldas, muchachos, de mujeres. He visto miles de problemas de amistades de mujeres que terminan así.”

El conflicto subió de tono con la declaración directa de Katy Cardona en cámara: “Lo que más me hizo sentir triste y disgustada, fue al otro día cuando nos dijiste que teníamos que irnos porque estaba lloviendo, estaba haciendo un frío horrible. Y nos dijiste ‘tienen que irse’ por lo que venían a pedirte la posada”, aseguró la influenciadora al programa La Mansión VIP.

El cruce público expuso antiguas tensiones y sacó a relucir acusaciones y defensas entre todas las partes

La Blanquita
Deiby Ruiz y La Blanquita dieron por terminada su relación de más de 10 años en medio de polémicas por su cuota alimentaria - crédito @deibyruiz/IG

En respuesta a preguntas sobre sus propios conflictos con Cardona, Deiby Ruiz hizo una comparación con la controversia previa que lo implicó por la cuota alimentaria.

“No es como que cuando me funaron a mí, que salieron a decir un poco de mentiras y un poco de vainas que, que ni siquiera tienen pruebas de nada. Es totalmente diferente”, sostuvo, resaltando la diferencia entre las pruebas actuales y la ausencia de testigos en su caso anterior.

Ruiz consideró que la viralización de estas disputas responde a un patrón de desencuentros entre amigas con consecuencias públicas.

Reiteró: “Yo no tengo nada que decir sobre eso. Ustedes ya están viendo todo, ustedes toman sus propias conclusiones. Ahí ya no se puede decir como que: ‘Ay, no, yo no hice esto o tal cosa’. Ahí están las pruebas”.

Deiby Ruiz
Comunicado de Katy Cardona sobre la solicitud que hizo de no incluir a su hijo en publicidad con su expareja - crédito @rechismes/IG

Aunque se mostró distante, el creador de contenido admitió el impacto negativo que deja la exposición, tanto para él como para otros implicados: “Ni siquiera siento un fresquito de lo que está pasando, ni siquiera me alegra lo que está pasando, la verdad. Porque, pues en mi corazón ni siquiera hay rencor. Yo siempre quiero que, que, pues que a todo el mundo le vaya bien. Siento que cuando uno desea el mal o en su corazón hay rencor, el que se mortifica o el que le va mal es a uno.”

El pedido de Ruiz fue preciso y generó una serie de reacciones entre sus seguidores, que comentaron: “Como él lo dice, solamente el tiempo le dará la razón a uno y veo que la ex era medio mentirosilla”; “Me parece muy bien que salga a proteger a su hijo, a pesar de todo, le dimos muy duro en redes”; “Definitivamente como dice Yina, no crean en esas ovejitas tiernas, vean que todo tiene un pasado oscuro siempre”, entre otros.

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