Álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas serían las laminas más díficiles, y las más costosas: podrían costar más de $100.000

El álbum estará disponible a partir del 1 de mayo en diferentes tiendas de Colombia - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las primeras semanas desde el lanzamiento del álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia han provocado un repunte en los precios de ciertas figuras: algunas láminas ya alcanzan valores de hasta $120.000, impulsando un mercado de reventa que replica, pero amplifica, la dinámica observada en ediciones previas.

Esta edición, que es la más voluminosa en la historia de los mundiales, presenta 980 estampas y 68 consideradas especiales, y su magnitud no solo complica llenar la colección, sino que fomenta un fenómeno de escasez y exclusividad que se traduce rápidamente en tendencias digitales y cotizaciones elevadas.

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Según el medio Valora Analitik, completar el álbum puede superar fácilmente el millón de pesos y depende de la colaboración entre coleccionistas, más que de la mera compra de sobres. Las cifras publicadas indican que el costo de cada sobre ronda los $5.000 e incluye siete láminas, mientras que una caja de 104 sobres llega a los $520.000.

Por su tamaño, en teoría bastaría con adquirir 140 sobres, siempre y cuando no existan repetidos, hecho de baja probabilidad que lleva a muchos compradores a requerir más de esta cuenta. La editorial italiana anunció dos versiones: una tradicional de pasta blanda valuada en $14.900 y una edición coleccionista de pasta dura a $49.000.

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Algunas láminas ya superan los $100.000 y la “00” es la más codiciada

La caja de 104 sobres de láminas en la tienda oficial de Panini vale $520.000 - crédito Panini

En el mercado colombiano de comercio electrónico, grupos de coleccionistas han identificado una lista concreta de láminas con baja circulación y alto valor. La lámina “00”, de edición especial, se ha consolidado como la más difícil: según Valora Analitik, en plataformas de reventa el precio de esta estampa oscila entre $80.000 y $120.000, debido a su distribución limitada. No todas las cajas ni sobres la incluyen, lo que multiplica su rareza incluso más que muchas láminas protagonistas de mundiales anteriores.

Otras enumeraciones de alto valor incluyen el escudo especial de Argentina en versión metalizada, cuya cotización puede ubicarse entre $40.000 y $90.000, y jugadores de relevancia global como Cristiano Ronaldo (Portugal) y Kylian Mbappé (Francia), cuyas láminas se revenden entre $20.000 y $60.000, impulsadas tanto por la popularidad de los deportistas como por la alta rotación que tienen en los intercambios locales. La cotización de Erling Haaland, delantero de Noruega, también se ha disparado: esas estampas alcanzan precios de $15.000 a $50.000, incluso cuando su selección no figura entre las históricas protagonistas.

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Esta es la convocatoria de la selección Colombia en el álbum Panini del Mundial 2026

Estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecen en el álbum Panini del Mundial 2026 - crédito @fdbedout/X

Las páginas correspondientes a Colombia, identificadas como la 34 y 35, presentarán a la selección como el segundo de los cuatro equipos del grupo K, integrado además por Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

La primera página incluirá a Camilo Vargas, David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Santiago Arias y Jefferson Lerma, junto al espacio reservado para la lámina del escudo nacional. En la página contigua aparecerán Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, complementados con el espacio para la fotografía grupal tradicional.

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Alertan por estafas con el álbum del Mundial 2026

FOTO DE ARCHIVO: Un álbum de cromos de fútbol de la Eurocopa 2016 de Panini se ve en esta ilustración del 25 de marzo de 2016. REUTERS/Leonhard Foeger/Ilustración/Archivo

El modus operandi detectado por Kaspersky parte del uso de mensajes directos y anuncios en redes sociales, que publicitan precios sospechosamente bajos para sobres y álbumes. Los enlaces redirigen a páginas web meticulosamente clonadas, que reproducen la estética y funcionalidades de las tiendas oficiales. En estos portales se ofrecen opciones variadas: “álbumes de tapa dura, paquetes de stickers en diferentes cantidades e incluso combos que incluyen álbum y sobres”, según la investigación.

Para reforzar la legitimidad, estas páginas implementan botones como “Agregar al carrito”, calculadoras automáticas de envío, listas de productos relacionados y la aparente promesa de envío gratuito. Además, exhiben en el pie de página información ficticia de atención al cliente: correos electrónicos de soporte y direcciones físicas, que generan tranquilidad al usuario.

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El proceso de compra culmina en una pasarela de pago en la que los fondos son transferidos a cuentas de terceros especialmente inscritas en plataformas financieras tecnológicas. “El capital se dispersa velozmente a través de múltiples cuentas bancarias, lo que [...] complica severamente las posibilidades de recuperación del dinero por parte del usuario estafado”, precisa el documento técnico de Kaspersky. En el caso de Brasil, la compañía identificó el uso predominante del sistema de pagos instantáneos PIX, mientras que en otros países latinoamericanos se emplean distintas modalidades fintech.