Colombia

Roy Barreras habló tras resultados de encuestas que dejaron su candidatura en la ‘cuerda floja’ y lanzó pullas: “Sería el camino más fácil”

El exembajador y candidato presidencial de La Fuerza de la Paz dejó en claro que continuará con su aspiración hasta el 31 de mayo, cuando se lleven a cabo los comicios en el territorio nacional, pese a que su propuesta no levanta en las diferentes mediciones

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- credito Lina Gasca/Colprensa
Roy Barreras continuará en su aspiración presidencial, pese a que en las encuestas no llega ni siquiera al 1% - credito Lina Gasca/Colprensa

Roy Barreras, candidato presidencial líder en la consulta Frente por la Vida, defendió el lunes 27 de abril su permanencia en la contienda electoral, pese al casi nulo respaldo a su aspiración en las recientes encuestas. Insistió, en otro de los apartes de sus declaraciones, en que la escalada de violencia registrada en regiones como Cauca y Valle constituye una amenaza de narcoterrorismo comparable a la era de Pablo Escobar

Según los datos de la última encuesta Invamer, el senador Iván Cepeda lidera con un 44,3 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5 % y Paloma Valencia con 19,8 %, mientras Barreras apenas suma el 0,5%. Mientras que la medición de Gad3 tiene a Cepeda (36%), De la Espriella (21%) y Valencia (13%), en tanto que el exembajador y exsenador tiene un 0,0% de intención de voto entre los consultados.

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A pesar de estas cifras, que sepultarían cualquier intención de seguir en la lucha, el aspirante descartó en diálogo para la revista Cambio cualquier intención de retirada o adhesión a otra campaña en esta etapa, como se ha rumorado en las redes sociales. Alegó en consecuencia que todavía falta un mes para la primera vuelta y que existen “5 millones de colombianos indecisos que no están tranquilos con los extremos”.

Roy Barreras es uno de los candidatos con peor registro en las diferentes mediciones, del grupo de 13 aspirantes presentes en el tarjetón - crédito Sergio Acero/REUTERS
Roy Barreras es uno de los candidatos con peor registro en las diferentes mediciones, del grupo de 13 aspirantes presentes en el tarjetón - crédito Sergio Acero/REUTERS

Así reiteró que abandonar la contienda sería “el camino más fácil”, pero que su tarea es “unir, sanar, tender puentes”, y que aún no ha concluido esa misión. Ante la pregunta de si contemplaría adherirse a la campaña de Iván Cepeda, Barreras respondió que la primera y la segunda vuelta no han ocurrido y pidió esperar la expresión de los ciudadanos antes de tomar cualquier decisión que pueda estar enfocada en ese sentido.

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En esta entrevista, también destacó las diferencias entre las propuestas de “los extremos” y la suya, orientada a un gobierno “moderado, de expertos con experiencia”, que permita superar la polarización y lograr que “Colombia tenga un gobierno equilibrado”. Y remarcó que el Estado no debe hacer ninguna “consideración” con quienes atentan contra civiles, “con quienes son capaces de asesinar de manera tan cruel a inocentes”.

Y es que, en su análisis, el favoritismo de los extremos, en este caso de la extrema izquierda y la extrema derecha, podría suponer la desaparición del centro político. “Todos los que hemos hecho a Colombia una propuesta de moderación (...) desaparecemos en una confrontación así”, declaró Barreras, que aún confía en que los ciudadanos indecisos puedan alterar el panorama electoral en las semanas previas a la elección.

Durante los últimos cuatro años Roy Barreras fue senador, embajador de Colombia en Reino Unido y, en la actualidad, candidato presidencial - crédito Colprensa
Durante los últimos cuatro años Roy Barreras fue senador, embajador de Colombia en Reino Unido y, en la actualidad, candidato presidencial - crédito Colprensa

Roy Barreras rechazó atentados contra la población civil en Cauca y Valle del Cauca

En la entrevista concedida a la revista Cambio, el candidato presidencial, que se autodefine de centro, aseguró que la reciente explosión en Cauca, que dejó 20 muertos, representa una ruptura con la violencia asociada a las disputas armadas y debe enfrentarse “con toda la fuerza legítima del Estado”. Para él, estos hechos son “crímenes atroces, de lesa humanidad, cometidos por narcoterroristas salvajes”.

Según el candidato, la respuesta no debe limitarse a condenas, sino a la acción decidida de las autoridades y al compromiso de la sociedad civil para denunciar a los responsables. “Eso no es un conflicto armado ni una guerra de guerrillas”, agregó en sus afirmaciones, al calificar el silencio cómplice de quienes “callan o no colaboran con las autoridades”, en pro de esclarecer esta ola de asesinatos de las disidencias.

El ministro del Interior y el candidato presidencial fueron vistos minutos antes de que se anunciara la radicación de la consulta interpartidista promovida por el sector progresista - crédito X
Pese a sus críticas a algunos aspectos del Gobierno Petro, Roy Barreras mantendría buenas relaciones con integrantes de su administración - crédito suministrada a Infobae Colombia

En su concepto, el exembajador sostuvo que “lo ocurrido en el Pacífico, en el Valle, en el Cauca se veía desde la época de Pablo Escobar” y enfatizó que “son asesinatos viles, crímenes de lesa humanidad cometidos por organizaciones narcotraficantes que deben ser sometidas por el Estado”, por lo que prometió que, en caso de ser elegido por los colombianos, declarará una lucha frontal contra el narcoterrorismo.

Por último, al ser interrogado sobre la gestión gubernamental tras entregar la banda presidencial a Gustavo Petro, Barreras afirmó que la polarización impidió que ese Gobierno, pensado “para todos los 53 millones de colombianos”, lograra la unidad necesaria para avanzar en reformas sociales y garantizar seguridad. Siendo esta una nueva crítica a una administración a la que le restan 102 días para entregar el poder a su sucesor.

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