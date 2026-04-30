Colombia

Yina Calderón sorprendió con cambio de opinión sobre Laura Zapata tras grabar un pódcast juntas: “No pensé decirlo, pero...”

La empresaria colombiana contó que, tras convivir con la actriz mexicana, descubrió una personalidad divertida y genuina, aprendiendo a disfrutar de su carácter fuerte y comparándola con una abuela entrañable y bromista

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La DJ aseguró que su percepción de la mexicana cambió desde que grabaron juntas un pódcast - crédito @teamyina/IG

La relación entre Yina Calderón y Laura Zapata experimentó un profundo cambio desde el inicio de La casa de los famosos 6, donde ambas fueron seleccionadas, aunque finalmente solo la empresaria colombiana continuó en el equipo de panelistas.

En una transmisión en vivo, Calderón explicó a sus seguidores el motivo detrás de su cambio de percepción respecto a la actriz mexicana al afirmar:

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“La verdad es un personaje bastante controversial, pero es un personaje que me divierte. Yo más o menos le estoy llevando el tiro”, comentó la también DJ al referirse a su experiencia después de grabar un pódcast con Zapata en los estudios del canal para el país donde se transmite el reality.

Laura Zapata
Laura Zapata fue uno de los personajes más comentados de esta temporada - crédito @lacomadritaof_/IG

Más adelante, Calderón compartió una visión más cercana sobre la actriz, haciendo énfasis en el giro positivo en su trato personal:

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“Es una buena persona que... Yo no pensé decirlo, pero es como, como esa abuelita cascarrabias, malgeniada, pero chévere, ¿sí? Como esa abuela que uno tiene que esconde los dulces, pero de vez en cuando le da unito a uno. Así es bacana, es buen ser humano", puntualizó la DJ.

Además, remarcó el aprendizaje que surge de convivir con la mexicana: “Me divierte, nos divertimos en el pódcast. De verdad que aprendo, solamente la observo y aprendo y digo: ‘Esta cucha, qué’”.

La casa de los famosos Telemundo
Yina Calderón ha llamado la atención en redes sociales y en el programa con sus atuendos - crédito @yinacalderonoficial/IG

Las reacciones de sus seguidores tras las declaraciones sobre la actriz no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron algunos mensajes como, por ejemplo: “Las dos hacen un gran trabajo, son súper profesionales”; “Las dos me encantan, evidentemente se nota el profesionalismo de Yina para los realities”; “Eres una mente maestra, sabes manejar muy bien las cosas, te felicito”, entre otros.

El mensaje de agradecimiento a sus seguidores

La empresaria agradeció en su charla digital la conexión con la audiencia y señaló su afinidad con el formato: “Gracias por conectarse con Willy, conmigo, todos los lunes y los miércoles por Telemundo. Eh, ustedes saben que yo amo los pódcast”, dijo, haciendo memoria de su trayectoria: “En Colombia tenía uno que se llamaba El escándalo, diferente, pero ya lo había hecho en alguna ocasión, por eso no va”.

Así fue la pelea con laura Zapata en el set de grabación

“Me atacó sin conocerme”: Yina Calderón respondió a Laura Zapata tras su salida del reality - crédito axel_landero13/Tiktok

La gala de La casa de los famosos de Telemundo vivió un momento de alta tensión por un enfrentamiento verbal entre Yina Calderón y Laura Zapata. La discusión surgió tras la eliminación de la actriz mexicana, lo que reavivó la polémica sobre la ausencia de Calderón como concursante, a pesar de haber sido anunciada al inicio de la temporada como participante confirmada.

La situación escaló cuando la presentadora preguntó en directo si existía algún asunto pendiente entre ambas. Calderón afirmó que su salida se debió a posibles influencias de Zapata, aunque después negó que la actriz tuviera responsabilidad directa y calificó la situación como un malentendido.

Según Calderón, existieron desacuerdos previos al estreno y ambos bandos intercambiaron mensajes públicos antes de conocerse en persona.

Laura Zapata, actual participante de La casa de los famosos 6 en Telemundo, lanzó mensaje a Yina Calderón - crédito @yinacalderontv @laurazapataoficial/ Instagram
Laura Zapata, actual participante de La casa de los famosos 6 en Telemundo, lanzó mensaje a Yina Calderón - crédito @yinacalderontv @laurazapataoficial/ Instagram

Durante la transmisión, Calderón declaró: “Siento que ella me atacó sin conocerme, pero siento que yo no le respondí tampoco de la mejor manera”, reconociendo cierto grado de tensión bilateral. En respuesta, Zapata ironizó: “Entonces, tienes que agradecerme, cariño”, a lo que Calderón replicó que agradecía a Telemundo y no a la actriz por la oportunidad. El cruce prosiguió con comentarios directos y un tono marcado por la ironía.

En el transcurso de la confrontación, ambas dejaron claras sus posturas. Calderón enfatizó que no carga resentimientos personales y que su actitud como panelista fue distinta a la mostrada fuera del programa. Zapata, por su parte, destacó su posición frente a la situación y remató la conversación con frases irónicas sobre el comportamiento dentro del reality.

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