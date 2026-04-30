Colombia

Juanda Caribe tuvo cena romántica con Mariana Zapata y así reaccionó su pareja Sheila Gándara: “Me toca ir y cantar tablas”

Tras la velada especial entre Juanda y Zapata, Sheila respondió públicamente con mensajes contundentes en los que cuestionó la actitud del humorista y dejó en evidencia el impacto de lo ocurrido dentro del programa en su entorno familiar

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Contundente respuesta de Sheila Gándara tras el acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla La casa de los famosos - @sheilafgandara/ Instagram
Contundente respuesta de Sheila Gándara tras el acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla La casa de los famosos - @sheilafgandara/ Instagram

La reciente cena romántica entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en “La casa de los famosos Colombia” no solo generó comentarios entre los seguidores del reality, sino que también recibió una respuesta pública de Sheila Gándara, pareja y madre de la hija del humorista.

El episodio, que tuvo lugar tras una dinámica de sobres en la que la pareja obtuvo el beneficio de compartir una velada especial, se convirtió en tema de conversación tanto dentro del programa como en redes sociales.

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Durante la cena, Juanda Caribe elogió a Mariana Zapata, destacando su apariencia y elogiando su estilo, lo que provocó varias reacciones en la audiencia y entre los propios concursantes. En medio de esta dinámica, las palabras y gestos entre ambos fueron interpretados por muchos como un acercamiento más allá de la amistad, intensificando la atención sobre la relación del comediante con Sheila Gándara fuera de la casa.

La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla
La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla

Comentarios como “Me gusta cuando nos reímos”, “Esto no es casualidad”, “Te ves muy linda siempre”, fueron los que despertaron los comentarios de los televidentes con los que pidieron respeto por la pareja de Juanda.

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La reacción de Sheila no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la joven dejó claro su malestar con una frase que no pasó inadvertida: “Me va a tocar ir y cantar tablas por ahí”. El comentario fue interpretado por los usuarios como una advertencia directa a Juanda Caribe, mostrando su inconformidad con la actitud del humorista y dejando abierta la posibilidad de confrontarlo públicamente.

Esta declaración encendió el debate en plataformas digitales, donde muchos pidieron la presencia de Sheila en un próximo “congelado” dentro del reality, para que pueda expresar sus puntos de vista directamente. “La necesito en un congelado”, “un congelado para Sheila YAAAA”, son los comentarios que se repiten en redes sociales.

Sheila Gándara también aprovechó sus redes sociales para lanzar otros mensajes que profundizaron la controversia.

En una de sus historias de Instagram, escribió: “Como trates a la madre de tu hijo tiene todo que ver con él. Su seguridad, su estabilidad emocional, su forma de ver la vida… todo depende de ella”. En otra publicación, añadió: “Si la hieres, la estresas o le haces la vida difícil no solo la estás lastimando a ella, también estás moldeando el entorno en el que tu hijo está creciendo”. Y concluyó con un mensaje contundente: “No puedes decir que amas a tu hijo mientras haces más la vida de la persona que lo cría”.

Sheila Gándara reaccionó en redes sociales con un mensaje que fue percibido como una advertencia directa a Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/ Instagram
Sheila Gándara reaccionó en redes sociales con un mensaje que fue percibido como una advertencia directa a Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Estos mensajes llegaron después de que Juanda Caribe afirmara en el reality que Sheila “debe estar riéndose de lo que está pasando” y que ambos saben cuáles son sus acuerdos. Sin embargo, la madre de su hija desmintió públicamente esa versión, señalando que su relación fue conflictiva y que incluso durante su embarazo atravesó momentos difíciles, en parte por la actitud de Juanda.

“Yo quiero a Juanda pero jefe desde el corazón digo sáquenlo ya, 🥹 estoy sufriendo de ansiedad", “Necesitamos a sheila en un congelado! para ya es tarde 🔥“, ”El hombre de familia y la señorita que el quiere que su hija sea así . 🫣“, El canal prestandose para esta falta de respeto”, dicen los seguidores del show.

En paralelo, la polémica creció luego de una discusión durante la actividad de etiquetas en la casa, en la que Beba de la Cruz asignó la palabra “responsabilidad” a Juanda Caribe, cuestionando su comportamiento y pidiéndole que pensara en las personas que lo esperan fuera del reality, mencionando específicamente a Sheila y a su hija.

La situación aumentó el interés del público por la dinámica entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, así como por la postura de Sheila fuera del programa. La audiencia sigue atenta a cada movimiento y declaración, y muchos esperan que la producción permita a Sheila intervenir directamente en el reality para aclarar su versión de los hechos.

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