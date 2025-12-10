Así reaccionó J Balvin al fuerte temblor que sacudió a Colombia el 10 de diciembre: “La verdadera alarma”

J Balvin cuenta con humor el susto que se llevó durante el temblor en Bogotá - crédito @jbalvin/IG

El sismo de magnitud 5,8 que sacudió a varias regiones de Colombia en la madrugada del miércoles 10 de diciembre no solo generó alarma entre miles de ciudadanos, también provocó reacciones inmediatas de figuras públicas, entre ellas la del cantante antioqueño J Balvin, el cual se encontraba en Bogotá al momento del movimiento telúrico y compartió su experiencia en redes sociales.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró a las 3:27 de la mañana y tuvo como epicentro inicialmente el municipio de Piedecuesta, Santander, con una profundidad de 153 kilómetros, razón por la cual fue percibido en un amplio radio del país.

Posteriormente, la entidad precisó que el evento también estuvo asociado al municipio de Los Santos, Santander, una zona reconocida por su constante actividad sísmica, ajustando las coordenadas a latitud 6.85 y longitud -73.14, con una profundidad cercana a los 150 kilómetros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Tunja y Cúcuta, numerosos habitantes reportaron haber sentido el temblor con fuerza y en las redes sociales circularon videos y fotografías en los que se observa a personas evacuando edificios, algunas aún en pijama, pendientes de sus teléfonos celulares y comunicándose con familiares para verificar su estado.

El temblor en Colombia despierta a J Balvin y a miles de fans en plena madrugada - crédito Redes sociales/Alanah M. Torralba/EFE

También se difundieron registros de cámaras de seguridad que captaron el movimiento de cables, vehículos y estructuras, generando preocupación en plena madrugada.

Pese a la intensidad del sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, tras un barrido con autoridades locales y departamentales, no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Entre las múltiples reacciones que dejó el temblor, una de las que más llamó la atención fue la de J Balvin, quien confirmó que está en la capital colombiana, donde se alista para su presentación en el estadio El Campín el próximo sábado 13 de diciembre.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista relató, con su característico sentido del humor, el susto que vivió junto a su equipo.

El sismo en Colombia despierta a J Balvin en Bogotá - crédito @jbalvin/IG

“Estoy en Bogotá y me levanta este samarronazo, cómo dices tú (ríe). Todo el mundo dormido. Me levantó la verdadera alarma tectónica. Hijueputa (ríe). Ay, marica, no, no, no”, expresó el cantante mientras interactuaba con las personas que lo acompañaban.

Sin embargo, más allá del tono jocoso, Balvin también envió un mensaje de solidaridad para quienes pudieron verse afectados por el movimiento sísmico.

“Igual, espero que todo el mundo, que estén bien las personas que realmente pudieron haber sufrido esto, pero aquí casi a todos nos da un ataque al corazón”, agregó, en medio de una mezcla de susto y alivio que se vivió tras el evento.

La reacción del artista se sumó a cientos de comentarios de usuarios que, desde distintas regiones, compartieron su experiencia durante el sismo, pero no solo eso, pues varios aprovecharon el anuncio del artista de que está en Bogotá para comentar sobre las expectativas que tienen respecto al concierto del segundo fin de semana decembrino.

J Balvin emociona al público con anuncio de llegada a Bogotá - crédito cortesia Vibra en Alta

El cantante colombiano se presentará en el estadio Nemesio Camacho el Campín y los asistentes esperan que sea un show de la altura como el que se vivió en Medellín el 29 de noviembre, ya que fue un espectáculo que contó con un montaje de 360 grados para que todo el público pudiera ver el escenario, más de 70 personas que hacían parte del grupo de bailarines y 7 horas de presentación junto a más de 20 artistas invitados.

Medellín no solo se estremeció con el regreso de J Balvin a los escenarios de su ciudad natal, también con el impacto social que dejó el show, ya que el megaconcierto trascendió lo musical para convertirse en una plataforma de transformación porque el evento generó un dinamismo económico estimado en 3,2 millones de dólares (es decir más de 12.000 millones de pesos colombianos al precio del dólar hoy), según la Secretaría de Turismo, y consolidó un aporte concreto al tejido social de la ciudad.

A través de la fundación del cantante, Vibra en Alta, un proyecto traducido en beneficios directos para la juventud: como 500 jóvenes con mejor salud mental y 3.000 con mayores oportunidades educativas, tal como confirmó el equipo de prensa de J Balvin después de la presentación.