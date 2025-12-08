Preocupación por video viral en el que jóvenes de Bogotá juegan “guerra de bengalas”

El video se hizo viral por la pelea de jóvenes con bengalas - crédito @pasa_enbogota / Instagram

El uso indebido de bengalas y otros artefactos pirotécnicos en la capital colombiana volvió a poner en evidencia la dificultad para erradicar esta peligrosa práctica durante la época decembrina, a pesar de las restricciones oficiales.

La reciente “guerra de bengalas” registrada en el barrio El Rincón, localizado en la localidad de Suba, captó la atención de los habitantes de Bogotá y de usuarios de redes sociales, luego de que una grabación expusiera la magnitud del riesgo asumido por quienes participaron en el incidente.

En el video se observa cómo varios jóvenes estallan la pólvora mientras juegan a esquivarla en una calle frente a una tienda ARA y una D1, se escuchan los gritos y las risas a pesar de lo peligroso de la maniobra.

La problemática del uso de pólvora en la ciudad va más allá de la anécdota viral. Durante la celebración de la Noche de Velitas, la Secretaría de Salud de Bogotá informó que 17 personas sufrieron heridas causadas por material pirotécnico, incrementando así a 18 los casos acumulados desde el inicio de la temporada festiva en 2025.

Las autoridades insisten, año tras año, en llamar la atención sobre los riesgos que implica manipular pólvora: pueden producirse accidentes con consecuencias fatales, incluyendo quemaduras profundas, lesiones irreversibles en la vista o el oído, intoxicaciones químicas graves, e incluso incendios en viviendas o espacios públicos.

Entre las poblaciones más expuestas destacan los menores de edad, los adultos mayores y los animales de compañía, quienes resultan doblemente vulnerables ante el peligro directo y los efectos ambientales como el deterioro de la calidad del aire.

A pesar de que el incidente registrado en la localidad de Suba no dejó lesionados en ese momento, según se pudo corroborar tras agotarse la carga de bengalas, el temor y la molestia se extendieron entre los residentes del sector.

La escena filmada, que rápidamente generó debate en plataformas digitales, incluía frases tan llamativas como “¡Harol, corra pa’ allá!”, una expresión que sintetizó la tensión vivida al borde de una tragedia potencial.

El tono de los comentarios sobre el video osciló entre el rechazo por la imprudencia, advertencias sobre los posibles desenlaces trágicos, y la ironía, con referencias a la saga de magia y brujería que comparaban la caótica situación con batallas de personajes ficticios.

Numerosos internautas no tardaron en condenar el episodio, mientras otros recurrieron al humor para sobrellevar la preocupación.

Algunos de los mensajes que circularon en las redes incluyeron referencias ocurrentes a duelos mágicos y a conocidas cadenas de supermercados, ironizando sobre la rivalidad entre grupos de jóvenes: “la batalla final entre el Team D1 y el Team Ara”.

No obstante, otros mensajes advirtieron sobre el desenlace posible ante este tipo de conductas: “Hasta que salga uno quemado. Ahí sí salen los papás de estas criaturas a llorar y lamentar lo sucedido.” La polarización de opiniones refleja la dificultad para establecer una conciencia colectiva que prevenga tragedias en fechas de alto riesgo.

La suma de hechos similares a lo ocurrido en El Rincón motivó a la Policía Metropolitana de Bogotá a reforzar el monitoreo en distintas zonas, especialmente en las localidades de Bosa, Kennedy y la misma Suba, donde persisten enfrentamientos improvisados con elementos pirotécnicos.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que en Bogotá existe una normatividad estricta: la manipulación de estos productos por personas no expertas está prohibida, su transporte solo puede realizarse con permisos especiales y la venta en la vía pública constituye una infracción. El incumplimiento de estas regulaciones, según advierten, ha sido motivo de intervenciones policiales y medidas correctivas.

La reiteración de “guerras” nocturnas con pólvora convierte a las fiestas tradicionales en escenarios de riesgo y reaviva el debate sobre la eficacia de las campañas preventivas. A pesar de los esfuerzos institucionales, el fenómeno persiste y obliga cada año a redoblar estrategias orientadas a proteger la vida y el bienestar de todos los bogotanos, cuyos festejos quedan recurrentemente marcados por la tensión y el peligro que implica el uso incontrolado de pirotecnia.