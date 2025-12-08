Colombia

María Fernanda Cabal lanza fuerte crítica sobre el Ministerio de Igualdad: “Solo ha servido para que Petro pague favores políticos”

La senadora anunció que en el Congreso se debatirá la creación de la cartera que actualmente lidera Juan Carlos Florián, al dejar en claro su rechazo a una entidad que, según ella, no tuvo un impacto significativo en la sociedad, sino político

María Fernanda Cabal reveló que
María Fernanda Cabal reveló que en el Congreso se debatirá la creación del Ministerio de Igualdad- crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, se refirió a la polémica discusión sobre la creación del Ministerio de Igualdad, impulsado por el presidente Gustavo Petro.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora expresó su firme oposición a este ente, calificándolo como una medida tomada exclusivamente para “pagar favores políticos”.

“Mañana estará en el orden del día sesión conjunta de comisiones primera para debatir la creación del Ministerio de la Igualdad. Estoy lista para dar el debate y negar un Ministerio que solo ha servido para que Petro pague favores políticos”, escribió la senadora en su publicación.

María Fernanda Cabal critica la
María Fernanda Cabal critica la creación del Ministerio de Igualdad, asegurando que es solo una jugada política para satisfacer favores - crédito @MariaFdaCabal/X

En el post, la congresista también compartió el orden del martes 9 de diciembre, el cual detallaba los temas a tratar durante la sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes. Según el cronograma, la discusión comenzará a las 9:30 a. m. y abordará varios temas legislativos, con énfasis en el Proyecto de Ley N.º 302 de 2025, con el que se propuso la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En la agenda destaca el llamado a lista y verificación del cuórum, seguido del anuncio de proyectos para la próxima sesión. También se discutirá y aprobarán las actas de las sesiones anteriores, incluyendo cinco actas de diciembre de 2024.

El debate sobre la creación de este ministerio se volvió un tema controversial en Colombia desde que el Gobierno de Gustavo Petro decidiera instaurarlo. Su objetivo, según el Estado, era reducir las desigualdades sociales, económicas y políticas en el país, especialmente en sectores como mujeres, pueblos étnicos, personas Lgbti+, campesinos y personas con discapacidad.

Orden del día en el
Orden del día en el Congreso 9 de diciembre, en el que se debatirá la creación del Ministerio de Igualdad - crédito @MariaFdaCabal/X

Polémica sobre la creación del Ministerio de Igualdad

La designación de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra en julio de 2023 fue un paso importante en la materialización del proyecto, que se aprobó bajo la Ley 2281 de 2023.

No obstante, la propuesta estuvo rodeada de críticas y dificultades. En mayo de 2024, la Corte Constitucional anuló la ley de creación del Ministerio por un vicio de trámite, señalando que el Gobierno no realizó un análisis adecuado del impacto fiscal ni obtuvo el visto bueno de la cartera Hacienda.

Este contratiempo legal obligó a la administración gubernamental a presentar nuevamente la propuesta ante el Congreso para subsanar estos errores.

La creación de este nuevo
La creación de este nuevo ministerio ha provocado un fuerte debate político en Colombia, con opiniones divididas sobre su efectividad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, desde su creación, el Ministerio de Igualdad fue objeto de numerosas críticas por parte de la oposición, que lo considera innecesario y redundante. Se señaló que su función podría solaparse con las labores de otras entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), lo que generaría una mayor burocracia sin resultados visibles.

Cabal es una de las voces más críticas frente a la existencia de este ministerio. La senadora argumentó que el dinero público no debe destinarse a proyectos que, según ella, no presentan una ejecución eficiente. De hecho, se denunció que, en varios periodos, la ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad no superó el 4%, lo que fue interpretado como una señal clara de ineficiencia.

Después, Juan Carlos Florián asumió el liderazgo del Ministerio y se enfrentó a las críticas sobre la baja ejecución presupuestal que había dejado su predecesora. Esta había señalado que la falta de recursos había impedido que la entidad lograra resultados tangibles en sus metas.

La ministra Juan Carlos Florián
La ministra Juan Carlos Florián defendió su gestión asegurando que en tres meses se logró superar el 40% de ejecución presupuestal - crédito @MinIgualdad_Col/X

“Desde que asumí el cargo, hemos logrado avanzar al más de un 40% de ejecución, lo cual es un gran avance si consideramos que solo han pasado tres meses y que las estructuras del ministerio aún están en proceso de consolidación”, explicó Florián en una entrevista en La Luciérnaga, que resaltó el esfuerzo por crear una institucionalidad sólida que garantice la implementación de políticas públicas enfocadas en la igualdad y la equidad.

“Nuestro objetivo es que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a los derechos fundamentales, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o condición social”, dijo la ministra en ese mismo espacio radial.

