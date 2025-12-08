Juan Diego Alvira respondió a las críticas de Abelardo de la Espriella: “Los periodistas no estamos para caer bien”

El periodista Juan Diego Alvira respondió a las críticas de Abelardo de la Espriella, que lo acusó de atacar sin fundamento - crédito @JuanDiegoAlvira/X

El periodista Juan Diego Alvira salió al paso de las fuertes críticas que recibió de Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y candidato presidencial de la extrema derecha, que cuestionó el estilo de su labor periodística, en medio de una entrevista radial.

De la Espriella acusó a Alvira de actuar con “mala fe” y “desinformación” después de que el periodista lo interrogara sobre su creciente popularidad política, en diálogo con La W, por lo que la controversia desató una respuesta firme por parte del comunicador, que no dudó en defender su derecho a hacer preguntas incómodas.

En un comentario que rápidamente se viralizó, Abelardo de la Espriella expresó: “Juan Diego, yo no sé si lo tuyo es mala fe o desinformación o la mezcla de ambas. La mala fe nunca te deja ver la realidad, simplemente métete a Internet que eso es público”. Estas palabras fueron el detonante de una serie de reacciones en las que el periodista dejó clara su postura respecto a su trabajo.

A través de su cuenta de X, Juan Diego Alvira respondió con contundencia: “Mi trabajo como periodista no es caer bien, es preguntar. Preguntar aunque moleste, aunque arda, aunque levante ejércitos de fanáticos digitales. La pregunta incómoda no es un ataque: es un deber”.

Para hacer énfasis en su mensaje, Alvira acompañó su texto con un video en el que detalló más su punto de vista. En él, expresó que, como periodista, su objetivo no es complacer a los entrevistados ni a sus seguidores, sino cuestionar lo que considera necesario.

“¿Desde cuándo preguntar se volvió delito? Hoy, si cuestionas o formulas la pregunta incómoda, te caen encima ejércitos enteros de mercenarios digitales, fanáticos políticos, candidatos sobreactuados, opinadores rabiosos, todos listos para disparar el ataque personal en vez de responder”, señaló el reconocido periodista.

El periodista recordó que, en su entrevista con De la Espriella, le había preguntado si su ascenso político no era el resultado de una campaña de marketing respaldada por millonarias pautas en redes sociales, algo que varios medios señalaron: “La reacción no fue la de un estadista, fue la del bravucón”, criticó el comunicador.

Juan Diego Alvira también se refirió a los ataques que recibieron los periodistas que hacen preguntas incómodas, resaltando que estos no lo intimidaban.

“Eso no me intimida. Tampoco los seguidores alienados que creen que defender a su candidato con insultos les dará likes o reproducciones. Los periodistas no estamos para caer bien ni para volvernos populares. Estamos para preguntar lo que toca, preguntar, aunque moleste, aunque arda”, insistió.

Además, el periodista hizo mención de otros políticos, como Iván Cepeda y Sergio Fajardo, a quienes también había cuestionado en entrevistas pasadas.

“Así como a Iván Cepeda, habrá que preguntarle sin rodeos por los rumores sobre sus presuntos textos con grupos violentos, por el mote de ideólogo de las Farc. Y así como a Fajardo habrá que preguntarle por la tibieza que le endilgan, por sus errores políticos, por irse a ver delfines en momentos críticos”, expresó Alvira.

El periodista finalizó su mensaje con una reflexión sobre su papel en los medios: “A todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro. La regla es la misma. La pregunta difícil se hace. Punto. Ese es y ha sido mi compromiso con Colombia”.

La confrontación entre Alvira y De la Espriella puso de manifiesto la lucha entre lo que debe ser abordado públicamente y lo que algunos políticos prefieren mantener en el anonimato, una situación que no depende de los periodistas.

Como se expresó en este caso, el rol del periodista es precisamente cuestionar lo que otros quieren ocultar. Lo curioso es que, a raíz de esta confrontación, surgió un conflicto directo entre los propios líderes políticos, revelando la tensión que existe cuando se desafían temas incómodos.