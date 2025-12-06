Recusan al conjuez Pablo Márquez en la Corte Constitucional por presunta amistad con magistrado

El alto tribunal colombiano analiza la solicitud presentada por un abogado que cuestiona la imparcialidad de Pablo Márquez, designado para definir el futuro de la iniciativa impulsada por el gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa y Universidad del Externado

La Corte Constitucional de Colombia se encuentra en el centro de una controversia tras la presentación de una recusación contra el conjuez Pablo Márquez, designado para desempatar la votación sobre la reforma pensional, una de las principales iniciativas del gobierno de Gustavo Petro.

El abogado Germán Calderón España argumentó ante el alto tribunal que Márquez mantiene una amistad íntima con el magistrado Miguel Polo Rosero, quien ya votó a favor de la reforma, lo que podría poner en duda la imparcialidad del proceso.

Según Semana, la decisión final sobre la reforma pensional depende ahora de la participación de Márquez, en un contexto donde la transparencia y la independencia judicial están bajo la lupa.

La solicitud de recusación, presentada por Calderón España, se fundamenta en la existencia de una relación cercana entre Márquez y Polo Rosero, evidenciada por una fotografía tomada durante el Mundial de Rusia 2018.

En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes en el estadio Kazán Arena, durante el partido en el que la selección Colombia venció a Polonia. El abogado sostuvo ante la Corte que “claramente, se evidencia una amistad íntima entre el conjuez Pablo Márquez y el magistrado Miguel Polo, conocido en forma pública y notoria como un magistrado apoyado por el Gobierno Petro y ascendente a esa ideología gobiernista”, según recogió Semana.

La recusación cita como fundamento el artículo 9, que contempla la amistad íntima como causal para apartar a un juez de un proceso.

El debate sobre la reforma pensional se produce en un momento decisivo para el país. La Corte Constitucional debe resolver la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien cuestionó la legalidad del trámite legislativo de la reforma en la Cámara de Representantes.

La votación anterior en la Sala Plena terminó empatada 4-4, luego de que el magistrado Héctor Carvajal fuera apartado del caso por haber emitido previamente un concepto favorable a la reforma cuando era asesor jurídico de Colpensiones. Ante este empate, la Sala Plena designó a Márquez como conjuez para definir el futuro de la iniciativa, según detalló Semana.

La publicación de la fotografía en redes sociales y su posterior eliminación tras la designación de Márquez como conjuez han generado inquietud en sectores políticos y sociales.

La imagen desapareció de los perfiles públicos de Márquez, quien explicó que la trasladó a sus archivos privados de Instagram debido a intentos reiterados de vulnerar su cuenta. Márquez lamentó que la situación haya generado “suspicacia por ese tema” y subrayó que la amistad no constituye un impedimento legal en Colombia. Además, indicó que revisará si existe algún motivo de impedimento antes de asumir formalmente el cargo, para lo cual dispone de un plazo de 15 días.

En diálogo con el medio mencionado, tanto Márquez como Polo Rosero confirmaron que su relación se remonta a la época universitaria, cuando ambos estudiaban Derecho en la Universidad Javeriana. Han compartido espacios en la academia y colaborado en el ámbito judicial junto a otros magistrados de la Corte.

Polo Rosero, quien votó a favor de la reforma junto a los magistrados Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel Cabo, afirmó que su único propósito es “administrar justicia de manera correcta” y se describió como una persona objetiva e imparcial. Su elección como magistrado fue respaldada por el petrismo en el Senado, y previamente se desempeñó como magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia y promotor de su candidatura ante el Consejo de Estado.

El proceso de designación de Márquez como conjuez se produjo tras la salida de Carvajal y en medio de un ambiente político polarizado. Márquez, quien fue superintendente para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio y director de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, enfrenta ahora el reto de garantizar la transparencia y legitimidad de su decisión en un caso que definirá el rumbo de la política pensional en Colombia.

Márquez ha reiterado que su determinación sobre la reforma pensional se basará exclusivamente en criterios jurídicos, sin dejarse influir por presiones externas ni comprometer su trayectoria profesional, según recogió Semana.