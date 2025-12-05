El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín amanece con restricciones en los vuelos por baja visibilidad

Aviso oficial sobre afectaciones publicado por el aeropuerto Olaya Herrera en su cuenta de X - crédito Aeropuerto Olaya Herrera

El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín implementó restricciones operativas en la mañana del viernes 5 de diciembre, debido a condiciones de baja visibilidad.

Según informó la terminal aérea a través de su cuenta oficial de X, la restricción meteorológica afecta tanto los despegues como los aterrizajes desde las 6:48 a. m.

La operación presenta afectaciones en siete vuelos: cinco salidas y dos llegadas con demoras.

Vuelos afectados por cancelaciones y demoras permanecen en los tableros de información en el Olaya Herrera - crédito @AeropuertoEOH / X

Las autoridades recomendaron a los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas y consultar el estado de los vuelos a través de la página web de cada compañía o en la del aeropuerto.

A las 8:00 a. m., las condiciones de visibilidad no han mejorado, por lo que continúa la restricción para las actividades aéreas en el aeropuerto Olaya Herrera.

Hasta ahora, se reporta la cancelación de una salida y once demoras en los vuelos que parten, así como una llegada cancelada y nueve vuelos demorados.

Pasajeros deben aguardar en la terminal mientras consultan con las aerolíneas el estado actualizado de sus viajes - crédito @AeropuertoEOH

La restricción en las actividades del aeropuerto Olaya Herrera se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas permitan una mejora en la visibilidad y sea seguro reanudar los despegues y aterrizajes sin limitaciones.

Actualización en vuelos en Aeropuerto Olaya Herrera

A las 8:30 a. m., el aeropuerto informó que las condiciones del clima presentaron mejoría y reactivó sus operaciones aéreas.

Las autoridades recomendaron consultar con las aerolíneas el estado específico de cada vuelo, dado el reporte actualizado de afectaciones.

Por la novedad se registraron dos salidas canceladas y diez demoradas, mientras que, en llegadas, hay un vuelo cancelado y nueve con demoras.

Avianca finaliza actualización de software

La aerolínea Avianca concluyó la actualización de software en su flota de Airbus A320. De acuerdo con el reporte oficial, un total de 42.939 pasajeros resultaron afectados por modificaciones o cancelaciones en 293 vuelos, tanto nacionales como internacionales, durante el proceso.

La totalidad de los 124 aviones de la familia A320 bajo la directriz del fabricante ya cuentan con el nuevo software. Más de 2.500 técnicos participaron en la ejecución de estos trabajos, que generaron ajustes en el itinerario durante la intervención. La empresa implementó un plan especial para aminorar el impacto en los usuarios, con reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo adicional para los viajeros.

Al completar el proceso técnico, Avianca informó la reactivación de sus canales de venta y la normalización de la programación comercial. La compañía comunicó que las reservas para vuelos operados a partir de este jueves ya están disponibles para el público.

La aerolínea agradeció a las autoridades y al sector aeronáutico por el apoyo operativo brindado y extendió un reconocimiento a los clientes por su comprensión durante la contingencia.

Noticia en desarrollo...