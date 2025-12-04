Petro confirmó reunión en Cúcuta con líderes venezolanos para “abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”

Petro posa junto a líderes venezolanos en Cúcuta, en un encuentro que busca abrir un proceso de acuerdo democrático nacional. - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro, confirmó un encuentro en Cúcuta con líderes venezolanos orientado a impulsar un proceso de acuerdo democrático nacional en Venezuela. La reunión, realizada el pasado miércoles 3 de diciembre en la ciudad fronteriza con Venezuela, buscó reafirmar el rechazo a la violencia y promover un camino negociado para enfrentar la crisis del país vecino.

Petro sostuvo la reunión con actores sociales, empresariales y obreros venezolanos, entre quienes se encontraban Eric Ondarroa, Jesús “Chuo” González, Ricardo Cusanno y Pablo Zambrano.

El mandatario compartió una imagen del evento en su cuenta de X (antes Twitter), donde expresó: “Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”.

En la fotografía publicada por Petro, se evidencia la participación de personalidades vinculadas al sector laboral y empresarial venezolano, aunque no se detalló la procedencia política o institucional de cada asistente.

Petro confirma su reunión con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela, enfocada en un acuerdo democrático nacional. - crédito @petrogustavo/X

Propuesta de transición y llamado a elecciones libres

Petro ha insistido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de una solución negociada a la crisis venezolana, poniendo énfasis en la creación de un “gobierno de transición compartido”. Esta fórmula busca evitar una escalada de violencia interna o una intervención extranjera en Venezuela, país gobernado actualmente por Nicolás Maduro, cuya reelección presidencial en julio de 2024 no ha recibido reconocimiento oficial por parte de Colombia.

El mandatario ya había mencionado en ocasiones anteriores a través de sus redes sociales que: “La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto”.

Gustavo Petro sobre la llamada de Donald Trump y Nicolás Maduro - crédito @petrogustavo/X

También expuso la experiencia colombiana en escenarios de cogobernabilidad, haciendo referencia al modelo en el que distintos sectores pactaron fórmulas temporales de poder compartido para posibilitar elecciones libres y reducir los niveles de violencia histórica.

El mandatario además, había sugerido que la ciudad de Cartagena podría ser sede para la realización de negociaciones entre los diferentes sectores políticos venezolanos.

“Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”, expuso Petro en un mensaje el pasado 30 de noviembre.

La propuesta se enmarca en la política exterior del gobierno colombiano, orientada a facilitar instancias de negociación entre actores venezolanos y a evitar medidas que incrementen las tensiones regionales. Petro subrayó que cualquier salida forzada o decisión impuesta desde fuera de las fronteras de Venezuela podría dificultar una resolución genuina para la crisis.

Trump insiste en que las operaciones contra el narcotráfico en la región “van mucho más allá” de una campaña de presión - crédito EFE

La conversación entre Trump y Maduro en medio de la tensión regional

El encuentro en Cúcuta se produce en un contexto de tensión política y militar en la región. Recientemente, Nicolás Maduro confirmó haber sostenido una conversación “cordial” con Donald Trump, a pesar del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y las restricciones aéreas que han afectado la conectividad de Venezuela.

Trump, por su parte, ha señalado que las operaciones contra el narcotráfico en la región “van mucho más allá” de una campaña de presión y ha anunciado que podrían comenzar operaciones en tierra similares a las realizadas en aguas internacionales.

Según reportes del Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que han dejado un saldo de al menos 82 personas fallecidas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Este escenario subraya según Petro la relevancia de su iniciativa, que prioriza el diálogo entre venezolanos sin intervención externa, buscando generar un espacio de negociación pacífica y participación de distintos sectores de la sociedad.