Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’ y de su actual relación: “Fue poderoso”

La empresaria colombiana habló del momento íntimo que tuvo con Asaf, desatando nuevas críticas en redes sociales - crédito @asaftorres @yinacalderontv/ Instagram

El reality dominicano La Mansión de Luinny fue escenario de un episodio que captó la atención de la audiencia latinoamericana tras la difusión de videos que mostraron un acercamiento íntimo entre Yina Calderón y Asaf Torres, exparticipante y expretendiente de la también colombiana Karina García.

Las imágenes, obtenidas de las cámaras de la habitación presidencial del programa, mostraron a Calderón y Torres besándose y compartiendo momentos de intimidad, lo que generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La viralización de los clips desató debates y memes al mostrar secuencias en las que Yina Calderón aparecía en gestos cercanos y luego intercambiando posiciones sobre la cama con el puertorriqueño.

Ante el revuelo y luego de varios días de haber terminado el reality en el que Karina se llevó el triunfo, Yina decidió hablar de las críticas que recibió por el encuentro sexual con Asaf y su relación, actual confesó que es “un tema cerrado”. Sin embargo, reveló que aún mantiene cercanía con él después del programa.

La empresaria asegura que aún tiene cercanía con el cantante puertorriqueño, por lo que planea pasar varias fechas importantes en diciembre junto a él - crédito @solomiraba2/ TikTok

“Con Asaf toca cerrar ese tema, es un buen tipo, es un bacán, fue poderoso…”, dijo entre risas Calderón. “Es una buena persona, siempre se portó conmigo muy gentil, vamos a ver si pasamos en 31 de diciembre y vamos a ver qué pasa… y perdonen por cualquier cosa, por las borracheras y todo eso", añadió Yina.

Asaf respondió a los comentarios por su cercanía con Yina

Ante la ola de críticas y reacciones en redes sociales, Asaf Torres también contestó algunas de las críticas que ha recibido en redes sociales y se mostró en contra de los insultos que recibe la empresaria en redes sociales.

Como parte de una dinámica de preguntas y respuestas que organizó Asaf en su cuenta de Instagram, una usuaria lo cuestionó por haber tenido relaciones sexuales con Yina escribiendo: “Muy cochino comiéndose a Yina”, a lo que el cantante respondió: “Como en una sociedad que dizque de empoderar a la mujer y de feminismo, una mujer me dice esto de otra mujer, no entiendo”, dijo el cantante.

El cantante se mostró en contra de los comentarios que ha recibido en redes después de su encuentro sexual con Yina - crédito @asaftorres/ Instagram

Yina Calderón había negado un encuentro sexual con Asaf

La empresaria colombiana declaró en primera instancia y aún estando en el programa que, tras compartir con el público y dedicar tiempo a la dinámica del reality, solo hubo besos y caricias con Asaf, asegurando: “Él ni se ha aprovechado conmigo ni yo con él”.

Asaf Torres, en una conversación con otro participante, hizo comentarios que muchos usuarios interpretaron como una confirmación de la relación sexual. Al ser preguntado por su compañero sobre la naturaleza del encuentro y el uso de protección, Asaf reconoció que no utilizaron preservativo, aunque negó una culminación específica.

La controversia se amplió debido al contexto mediático previo de Karina García. Asaf había intentado un acercamiento sentimental con ella, episodio que quedó inconcluso y que fue comparado por algunos internautas con su posterior vínculo con Calderón. Diversas opiniones surgieron en redes, desde críticas a la exposición de la intimidad de los participantes hasta comentarios sobre la dinámica habitual del reality, donde las interacciones personales suelen quedar registradas y expuestas ante el público.

Asaf Torres y Yina Calderón, protagonistas del momento más viral del reality tras su noche en la suite - crédito @lamansiondeluinny/IG

Ante la confrontación de los hechos por parte del presentador Luinny, Yina Calderón sostuvo su postura: “Fue un restregón, una bluejeaneada. No entró, o sea, yo no lo voy a negar. Dos, todo se hace en pro del reality”, comentarios recogidos en el material mostrado ante todos los participantes, lo que ha sido negado por los internautas en redes sociales.

“O sea que Yina hizo todo lo que le criticó a Karina con Altafulla”, “Ayyy estar muy necesitado para estar con Yina”, “La que dijo que nunca haría eso televisión nacional”, “No esperaba eso de Asaf, uy no por qué con ella”, “más fácil que la tabla del 1🤭“, ”Yina tan fácil y tanto que hablo de Karina", dicen algunos de los comentarios.