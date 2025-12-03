Colombia

Yina Calderón reveló por qué se le vio llorando cuando perdió ‘La mansión de Luinny’: “Ese fandom es demasiado duro”

Aunque no ganó el ‘reality’, la empresaria de fajas se convirtió en tendencia por su reacción, el apoyo del público dominicano y el generoso reconocimiento económico que recibió en la gran final

Destacó que no tuvo enfrentamientos con Karina, reconoce su triunfo y el poder de sus seguidores - crédito @rastreandofamosos/IG

El desenlace de La mansión de Luinny en República Dominicana dejó a Yina Calderón en el centro de la conversación de seguidores y haters en las redes sociales, no solo por su reacción al anuncio de la ganadora, sino por la contundencia de sus declaraciones posteriores y el reconocimiento económico que recibió.

La viralización del momento en que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia abandona el escenario entre lágrimas, tras la victoria de Karina García, expuso una tensión latente entre la percepción pública, el peso de los fandoms y la valoración personal de los logros en realities internacionales.

Yina Calderón lloró en la final de 'La mansión de Luinny' por perder el primer lugar - crédito @josepereznot/TikTok

Recientemente, durante una transmisión en Tiktok y replicada por las cuentas de entretenimiento, al explicar su abrupta salida del escenario, Calderón ofreció una visión introspectiva sobre sus emociones y la dinámica de la competencia.

“Vi ayer cuando anunciaron que Karina era la ganadora, me bajé de la tarima para evitar como, como comentarios, como fotos, memes, bueno, todo eso. Eh, me dio nostalgia”, indicó inicialmente.

Posterior a estas palabras, la también DJ aseguró que nunca ha ganado con Karina, pues "yo de alguna manera sabía que el fandom estaba muy fuerte y que, y que obviamente se mandan un... demasiado duro para qué, lo que se dice, siento que mi tema con Karina ya se cerró en el reality", agregó.

Según explicó, en esta oportunidad las dos supieron mantener una buena convivencia, no tuvieron casi enfrentamientos, así como tampoco quedaron con resentimientos, y concluyó: "Es más, vuelvo y lo repito, felicitaciones al fandom, un fandom muy fuerte y ya”.

Yina Calderón se tomó unos tragos y expresó lo que percibe de algunos colombianos - crédito La Mansión de Luinny/Instagram

Esta declaración, marcada por la resignación y el reconocimiento al poder de las comunidades digitales, dejó reacciones entre los seguidores de Calderón como de Karina García, con mensajes como: “Ella quedó como la segundona y no lo va a superar”; “mi tema con Karina se cerró en el reality, dice, pero nunca se la saca de la boca”; “quiso hacer lo mismo de Karina en LCDLFC y terminó funada”, entre otros más.

No vuelve a Colombia

La controversia se amplificó cuando Calderón abordó su decisión de no regresar a Colombia, argumentando una falta de reconocimiento en su país de origen.

“No vuelvo a Colombia, me quedo en República Dominicana. Yo amo mi país, pero yo siento que en mi país no han valorado a una villana como yo. Tomé la decisión de quedarme, siempre me decían que me fuera y se les está cumpliendo. Acá me adoptaron muy bien; extrañaré a país, pero Colombia no me quiere”, afirmó Yina Calderón ante las cámaras del reality.

El millonario premio de consolación que recibió

A pesar de no obtener el primer lugar, la producción del programa reconoció el impacto de Calderón con un premio económico y una propuesta laboral abierta.

Karina García se lleva el gran premio, pero Yina Calderón conquista al público y a la producción en ‘La Mansión de Luinny’ - crédito @enterate.lcdf3/tiktok

El productor del reality anunció en vivo: “En este momento, como reconocimiento a Yina Calderón, nosotros de parte de la plataforma de Luinny Corporan le hemos dado un regalo a Yina Calderón de 30 mil dólares (gritos y aplausos) para Yina. Y además una oferta de trabajo en la plataforma de Luinny Corporan con un cheque en blanco cobrando lo que ella me pida para trabajar conmigo”.

Este gesto, que incluyó 30 mil dólares (poco más de $112 millones de pesos colombianos) y la posibilidad de negociar su propio salario, consolidó la posición de Calderón como figura destacada en el entretenimiento digital regional.

La reacción de la audiencia y la respuesta de los organizadores reflejaron el carisma de Yina Calderón y la acogida que tuvo en República Dominicana, marcaron un punto de inflexión en su carrera tras su paso por el reality.

