Qué hacer y qué no hacer ante una quemadura con pólvora: evite los remedios caseros

Las lesiones por artefactos explosivos van más allá de quemaduras superficiales, provocando amputaciones, daños auditivos y lesiones oculares

El doctor Juan Felipe Montoya Ríos explicó a los ciudadanos por qué no deben utilizar artefactos explosivos para pasar un diciembre tranquilo - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El aumento de lesiones por pólvora en Colombia durante la temporada de celebraciones decembrinas encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y expertos en atención médica.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud, el país registró 1.366 personas heridas por pólvora en la temporada de vigilancia intensificada 2023-2024, lo que representa un incremento del 18,5% respecto al periodo anterior.

El impacto de estos artefactos explosivos no se limita a las personas que los manipulan. Según el INS, el 69,6% de los lesionados resultaron heridos mientras manipulaban pólvora, pero un 22,9% sufrió lesiones simplemente por encontrarse cerca como observadores, lo que demuestra que el riesgo se extiende a toda la población, pese a que no estén manipulando estos artefactos.

Además, el organismo reportó un preocupante aumento del 21% en las lesiones de menores de edad en comparación con el año previo, así como dos fallecimientos asociados al uso de pólvora durante la misma temporada.

Casi una cuarta parte de los heridos por artefactos explosivos en Colombia resultó lesionada sin manipular pólvora, lo que evidencia que el riesgo se extiende a toda la población - credito iStock

Cabe mencionar que la regulación del uso y comercialización de pólvora en Colombia está establecida por la Ley 2224 de 2022, que prioriza la protección de la niñez frente a artefactos explosivos y sustancias peligrosas. Además, durante diciembre y enero, el Ministerio de Salud y el INS intensifican la vigilancia para prevenir intoxicaciones por fósforo blanco y lesiones graves.

Ante este panorama, Alejandro Rivas, gerente de la Red Médica de emi Falck y Faculty del Centro de Entrenamiento CEMI para Colombia de la American Heart Association de emi Falck, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Estos datos, provenientes de los sistemas de vigilancia del INS, evidencian que artefactos como voladores, papeletas, tacos y totes representan un riesgo severo, tanto para quienes los manipulan como para quienes están cerca”.

Especialistas y autoridades insisten en la urgencia de reforzar la prevención tras el aumento de lesiones graves, amputaciones y secuelas psicológicas - crédito Colprensa

Las consecuencias de las lesiones por pólvora van mucho más allá de las quemaduras superficiales. Los expertos afirman que la afectación más leve suele ser la quemadura de primer grado, mientras que la más grave puede llegar a ser una quemadura de tercer o cuarto grado, que compromete no solo la piel, sino músculos y huesos.

Además, estos accidentes pueden provocar amputaciones, daños auditivos, lesiones oculares y secuelas psicológicas irreversibles.

Expertos advierten que las lesiones por artefactos explosivos van más allá de quemaduras superficiales - crédito Jesús Avilés / Infobae

Cómo reaccionar ante una quemadura por pólvora

En cuanto a la atención inmediata tras un accidente con pólvora, Juan Felipe Montoya Ríos, médico de emi Falck insistió en evitar prácticas que puedan agravar la lesión. El experto detalló a Infobae Colombia que lo correcto es cubrir la zona afectada con un paño limpio o una gasa húmeda y acudir de inmediato a un servicio de salud, ya que existe riesgo de infección y deshidratación por el calor recibido en la piel.

El experto enfatizó que no se debe aplicar cremas, aceites, café ni remedios caseros, ni utilizar algodón, esparadrapo o microporo, ni reventar las ampollas que se formen, pues estas actúan como apósitos naturales que protegen la dermis.

La prevención, según Montoya Ríos, comienza en el hogar, puesto que los padres deben explicar a sus hijos los peligros reales de la pólvora, incluso cuando artefactos como voladores, papeletas, tacos y totes puedan parecer inofensivos.

El especialista recomendó aprovechar las redes sociales para mostrar a los niños los daños que pueden causar estas explosiones, incluyendo lesiones en la piel, ojos, oídos e intoxicaciones respiratorias, con el objetivo de que los menores sean conscientes de los riesgos y eviten manipular estos productos.

Los niños y observadores están entre las principales víctimas - crédito Colprensa

Montoya Ríos reiteró lo siguiente: “Las lesiones por pólvora no solo dejan quemaduras: pueden causar amputaciones, afectaciones auditivas, daños oculares y secuelas psicológicas irreversibles. La mejor prevención es evitar su uso y mantener a niños y adultos alejados de cualquier artefacto explosivo, especialmente cuando hay alcohol de por medio”, como suele ocurrir en esta temporada.

Entre lágrimas, amigo de Jean

Alcalde de Bogotá admitió que

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Paloma Valencia esquivó vientos de

Colombia está a seis años
Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Netflix: Así quedo el top

Atlético Nacional buscaría un fichaje

