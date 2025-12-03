Colombia

Mujer se lanzó de un puente vehicular en el norte de Bogotá: al caer la atropelló un carro

El impacto la llevó a caer directamente sobre la vía, donde un vehículo particular la atropelló, quedando su cuerpo debajo del automóvil

Mujer se lanzó de un
Mujer se lanzó de un puente vehicular al norte de Bogotá - crédito captura de pantalla redes sociales/X

El tránsito matutino del 3 de diciembre de 2025 se vio interrumpido por un suceso trágico que conmocionó a quienes circulaban por el sector de la calle 100 con carrera 30, uno de los corredores viales más transitados de la capital del país.

Una mujer de aproximadamente de 37 años perdió la vida luego de precipitarse desde lo alto del puente vehicular.

De acuerdo con la información proporcionada por las redes sociales, la víctima caminaba por el puente en sentido sur-norte cuando, aparentemente, tomó la decisión de lanzarse desde la estructura.

El impacto la llevó a caer directamente sobre el corredor vial, donde un vehículo particular la atropelló, quedando su cuerpo debajo del automóvil.

Testigos presenciales relataron a Gatonoticiasbogota que el accidente ocurrió en horas de la mañana del 3 de diciembre de 2025, generando una fuerte conmoción entre los conductores y peatones que transitaban por el sector.

La escena obligó a detener el tráfico y movilizó a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender la situación.

La información recabada por el medio de comunicación indica que la mujer no fue identificada en el momento, y las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Por el momento, ninguna de las autoridades responsables de atender la situación se han referido a los hechos de manera oficial.

El tránsito matutino del 3
El tránsito matutino del 3 de diciembre de 2025 se vio interrumpido por un suceso trágico que conmocionó a quienes circulaban por el sector de la calle 100 con carrera 30, uno de los corredores viales más transitados de la capital del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Se partió en dos un camión de un convoy cargado de explosivos para el Ejército

En medio de la inquietud generada durante la madrugada del 3 de diciembre en Bogotá y sus alrededores, las autoridades intensificaron el despliegue de seguridad tras el incidente protagonizado por un tractocamión encargado de transportar material explosivo.

El vehículo sufrió una falla mecánica en la calle 234, sobre la vía que conecta el municipio de Chía con Bogotá, lo que resultó en que el camión se partiera en dos mientras transitaba con destino desde la planta de Sogamoso hacia la fábrica de Sibaté.

El explosivo transportado, en el
El explosivo transportado, en el tractocamión que se partió en dos, es Anfo, un agente de voladura de baja sensibilidad utilizado en minería y extracción de caliza - crédito @RutaBogotaNorte/X

La Industria Militar (Indumil) detalló en un comunicado que el material transportado se trataba de Anfo, un explosivo industrial, resaltando que “el material transportado corresponde a ANFO, y se confina de manera importante a la ciudadanía que no se trataba de armas”, según el documento emitido por la entidad.

Además, subrayó que la situación no representó peligro alguno para la población debido a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a las estrictas medidas implementadas durante el traslado.

El personal militar a cargo del convoy intervino de manera inmediata, aplicando las normas de seguridad establecidas y logrando estacionar de forma segura el vehículo, lo que impidió que ocurrieran daños materiales adicionales o lesiones. “A esta hora se realiza el descargue del material cumpliendo con los estándares de seguridad y en un sector debidamente aislado por las autoridades.

Adicionalmente, el personal de la fábrica de Sogamoso se dirige a la zona con el fin de realizar el procedimiento respectivo”, destacó el comunicado de Indumil.

Indumil confirma que el incidente
Indumil confirma que el incidente con el camión en Bogotá no representa peligro para la población y que la situación está bajo control - crédito Indumil

En la zona del incidente se estableció un perímetro de aislamiento y se realizó el traspaso del explosivo a otro camión para mantener la cadena de seguridad. Durante el procedimiento, personal especializado y miembros de la Policía Militar No. 15, junto a organismos de socorro y entidades locales, permanecieron en el lugar para acompañar y supervisar cada etapa de la operación.

Finalmente, la entidad indicó que, una vez culminado el proceso de traslado y verificación, emitirán un nuevo comunicado “en el que ampliará la información sobre las circunstancias del incidente, las acciones adoptadas y el estado final de la operación”, según el documento oficial de Indumil.

