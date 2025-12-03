Armando Benedetti denunció que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus: “Tienen acceso a todo”

Armando Benedetti reveló que su teléfono fue infectado con el software Pegasus, detectado por un perito privado, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de figuras públicas y la confianza en las instituciones estatales - crédito Colprensa

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus, un programa de vigilancia de origen israelí que ha generado controversia internacional por su uso en el espionaje de figuras políticas, periodistas y líderes sociales.

Benedetti relató en diálogo con W Radio cómo descubrió la presencia de Pegasus en su dispositivo, las razones que lo llevaron a desconfiar de las agencias estatales y el impacto que este hecho ha tenido en su vida personal y profesional.

La detección del software espía no fue resultado de una alerta de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ni de la Policía Informática, sino de una investigación privada. “No diría que es desconfianza, pero sí es poca credibilidad, de pronto, en alguna agencia del Estado que pudiera prestar ese servicio”, afirmó el ministro.

Detalló que recurrió a un ingeniero privado, a quien describió como “un perito experto”, para realizar el análisis técnico de su teléfono. “Él tiene la respuesta magnética, la tiene guardada, y está escrita para cuando vaya a poner la denuncia en la Fiscalía para que la cotejen, la verifiquen, y muestra ese estudio que está inserto Pegasus”, señaló Benedetti.

El proceso de detección, según el funcionario, fue exhaustivo y requirió varias horas de trabajo.

“Él vino aquí el miércoles de la semana pasada a las 9:00 p. m., conectaron (su celular) a un computador, un software que ellos tienen, se quedaron aquí como hasta las 5:00 a. m., luego se fue, siguió trabajando y el sábado me dijeron que estaba Pegasus y solo hasta ayer en la tarde, ayer al mediodía, me dieron el informe técnico y el elemento electromagnético en el cual queda claro y registrado que ahí está Pegasus”, relató en la entrevista.

El ministro del Interior relató cómo recurrió a expertos independientes para descubrir el espionaje, señalando falta de credibilidad en organismos oficiales y detallando el impacto personal y profesional de la intervención - crédito iStock

El ministro insistió en que la decisión de no acudir a las entidades estatales respondió a la falta de confianza en su capacidad para manejar un caso de esta naturaleza.

“Yo lo que hago es que lo hago con un ingeniero privado, que yo creo que usted tiene el número de él, donde tiene como cuatro o cinco cartones en los que expresan que es un perito experto”, reiteró Benedetti.

Sobre el funcionamiento de Pegasus, el ministro explicó que se trata de una plataforma sofisticada, cuyo costo puede alcanzar los USD 10 millones, lo que limita su acceso a gobiernos. “Es un software que se activa en su teléfono solamente con una llamada perdida que le hagan y que además lo activan como teléfono, como micrófono, como cámara y lo activan desde cualquier parte del mundo. Y ese es el problema de Pegasus, de que tienen acceso a todo espejo, todo lo que lleva mi teléfono se termina mostrando en otro lugar”, advirtió.

Benedetti también describió la dificultad para rastrear el momento exacto de la infección, ya que el software manipula las fechas de registro. “El software es tan altamente tecnológico que a la hora que sepan que lo están buscando, él se esconde. Entonces pone fechas viejas, en este caso creo que puso 1960 y pico, pone unas fechas en las cuales no determina cuándo lo puso o no”, explicó.

El ministro reconoció que la situación ha tenido consecuencias directas en su vida y gestión. “No es que parece que me haya caído la roya, me ha caído la roya”, expresó Benedetti, haciendo referencia a la acumulación de problemas recientes.

La revelación del ministro sobre la presencia del software espía en su dispositivo reaviva el debate sobre vigilancia estatal, transparencia en la adquisición de Pegasus y las consecuencias para la vida política y social - crédito Getty Images

Enumeró episodios como la intervención de drones, el sobrevuelo de un helicóptero antes de un allanamiento y la presión mediática, sumados ahora a la presencia de Pegasus en su teléfono. “Tengo Pegasus, tengo los creativos echándome vainas, o sea, tengo una... No sé, no es que parezca, es que me cayó la roya”, insistió.

El funcionario relató que, tras la detección del software, ha enfrentado dificultades en su entorno social y financiero.

“Todo el mundo en Colombia, y ojalá me escuchen, se ha asustado de hablar conmigo. Nadie quiere ir a tomarse un tinto conmigo. Si yo le digo: ‘Vea, le voy a dar cien mil pesos’, enseguida usted dice: ‘Yo no lo recibo porque me van a meter en la lista Ofac’. Aquí a quien meten en la lista Ofac o se penaliza en Estados Unidos es si yo hago eso con alguien que tenga ciudadanía, o sea, de los Estados Unidos. Esa persona que haga un negocio conmigo sí tendría problemas, pero si es entre usted y yo, no tiene ningún problema”, relató Benedetti.

Durante la conversación, Benedetti recordó que Pegasus fue adquirido en gobiernos anteriores y que su paradero ha sido motivo de debate.

“Siempre se dijo que se había comprado en el gobierno de Duque, se aceptó. El presidente de su momento, estoy repitiendo casi que titulares de prensa en su momento. Recuerda usted que el presidente dijo que cuando se reunió con el de la CIA, creo que empezando el gobierno del... época de Biden, él aceptó que habían comprado Pegasus y que estaba en Colombia. Y en ese momento era el general Vargas de la Policía”, afirmó.

La denuncia del ministro Armando Benedetti sobre el espionaje con Pegasus reaviva el debate sobre la seguridad digital y la credibilidad de las agencias estatales en un contexto político marcado por la desconfianza - crédito Damon Higgins / Zuma Press

El ministro también mencionó la controversia generada por la revelación de la compra del software y la falta de transparencia sobre su uso. “Todo eso trajo una controversia, porque recuerda usted que ellos se reúnen, el presidente de la República, con el director de la CIA a nivel mundial, se reúnen y el compromiso es que nadie sale a decir nada. Y al otro día en la revista Semana, en épocas que estaba Vicky Dávila, se revela y dice, este, ‘Gobierno de Estados Unidos acepta que hay, eh, Pegasus’”, relató.