Policía Nacional abrió convocatoria para reincorporar uniformados retirados: cuáles son los requisitos

La Policía Nacional de Colombia lanza convocatoria de reincorporación para exuniformados con beneficios laborales y sociales - Policía Nacional

La Policía Nacional decidió abrir nuevamente sus puertas a quienes en el pasado formaron parte de sus filas y se retiraron, al anunciar una convocatoria de reincorporación que permitirá a miles de uniformados retirados replantear su futuro profesional y acceder a una serie de beneficios laborales y sociales.

Esta iniciativa, que busca fortalecer la institución y aprovechar la experiencia de antiguos miembros, ofrece condiciones atractivas para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria, formalizada mediante la resolución 00875 de 2025, está dirigida a exfuncionarios de la Policía Nacional —ya sean oficiales, miembros del nivel ejecutivo o patrulleros— que hayan dejado la institución hace no más de cinco años.

Los interesados deberán presentar una solicitud de reincorporación dirigida a la Dirección General de la Policía de Colombia y cumplir con una serie de condiciones, entre las que se incluyen no tener sanciones penales, disciplinarias o fiscales vigentes, ni estar involucrados en investigaciones de este tipo.

La resolución 00875 de 2025 permite a exoficiales, patrulleros y miembros del nivel ejecutivo regresar a la Policía Nacional - crédito Colprensa

Además, se exige aportar copia del examen de capacidad psicofísica realizado al momento del retiro o, en su defecto, el dictamen de la junta médico laboral si fue practicado.

Uno de los requisitos fundamentales es encontrarse dentro de los perfiles requeridos para la convocatoria, definidos por la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia según las necesidades del servicio.

Para los oficiales, se requiere contar con concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, mientras que los suboficiales, agentes, nivel ejecutivo y patrulleros deberán obtener la aprobación de la junta de evaluación y clasificación correspondiente.

Además, todos los aspirantes deben presentar una certificación de curso o capacitación en Derechos Humanos expedida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Quienes resulten seleccionados para reincorporarse podrán acceder a un salario acorde con su grado, así como a tres primas anuales, entre ellas la de Navidad.

También tendrán derecho a servicios de recreación, treinta días de vacaciones para los agentes, un sistema de salud que incluye cobertura para la familia, la posibilidad de acceder a vivienda fiscal y oportunidades de profesionalización en escuelas de formación. Estos beneficios buscan incentivar el retorno de personal experimentado y contribuir a la estabilidad y bienestar de los reincorporados y sus familias.

La Policía Nacional refuerza la campaña 'No a la pólvora' para prevenir accidentes en la temporada decembrina - crédito Colprensa

El proceso de preinscripción para la reincorporación estará disponible desde el 1 de diciembre y se extenderá por un periodo limitado. La Policía Nacional informó que los interesados deberán ingresar a la plataforma habilitada por la institución, donde encontrarán los requisitos detallados y podrán certificar su lectura mediante el botón “Acepto”.

Posteriormente, deberán utilizar la barra de búsqueda de ‘Convocatorias’ para seleccionar la opción correspondiente —ya sea para mandos del nivel ejecutivo y patrulleros o para oficiales—, aceptar nuevamente los requisitos y completar el formulario con sus datos personales y la documentación solicitada.

La fecha límite para completar la preinscripción es el 10 de diciembre de 2025, por lo que la institución recomienda a los exuniformados interesados realizar el trámite a la mayor brevedad posible. Con esta convocatoria, la Policía Nacional busca no solo reforzar su planta de personal, sino ofrecer una nueva oportunidad laboral a quienes, tras su paso por la institución, desean retomar su carrera en el servicio público.

Autoridades advierten sobre peligros de la pólvora en temporada decembrina

Comerciantes y vendedores informales del mercado público reciben capacitación sobre los riesgos del uso de pólvora - crédito Policía Nacional.

La Policía Nacional intensificó la campaña “No a la pólvora” en Valledupar con una jornada de sensibilización dirigida a comerciantes y vendedores informales del mercado público, enfocada en prevenir accidentes durante la temporada decembrina.

Durante la actividad, se enfatizó que el uso inadecuado de la pólvora puede provocar quemaduras, amputaciones y daños irreversibles, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Las autoridades recalcaron que la manipulación de artículos pirotécnicos debe ser realizada únicamente por profesionales capacitados.

Entre las recomendaciones principales, se insistió en prohibir que menores manipulen o se acerquen a la pólvora, evitar el uso personal de estos productos y recordar que su uso irresponsable puede tener consecuencias fatales. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe comunicarse con las líneas 123 y 156.

La Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Valledupar, reiteró su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, e instó a la comunidad a sumarse para evitar nuevas víctimas por el uso de pólvora.

<br>