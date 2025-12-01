Este es el nuevo banco que nace en Colombia: la nueva marca será el producto de la fusión de Davivienda con Scotiabank

Davivienda y Scotiabank recibieron autorización de la Superintendencia Financiera para fusionar sus operaciones, lo que implica que Scotiabank operará bajo el nombre de DaviBank.
Los clientes de DaviBank podrán realizar retiros sin costo ni límite en los cajeros automáticos de DaviBank y Davivienda.
También tendrán acceso a las sucursales de Davivienda para efectuar depósitos y pagos en efectivo. Además, la cuenta bolsillo ofrecerá una tasa de interés anual del 8%.
La entidad busca transformarse para ampliar su alcance y brindar mayores oportunidades a sus clientes, de acuerdo con lo expresado en sus perfiles oficiales en redes sociales.
