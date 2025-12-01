Encuesta Invamer: Iván Cepeda se disparó en la intención de voto, seguido de lejos por Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

Iván Cepeda aventaja a Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella en la intención de voto, según Invamer - crédito Colprensa

Se reveló en la noche del domingo 30 de noviembre de 2026, a seis meses de lo que será la primera vuelta presidencial, la encuesta de intención de voto de la firma Invamer a los comicios en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en el cargo. Y los resultados mostraron una consolidación del proyecto progresista, al mando del senador Iván Cepeda, el ganador de la consulta del Pacto Histórico efectuada el 26 de octubre.

Cepeda, de acuerdo con la medición, la primera de esta firma bajo la nueva ley de encuestas, registra un 31,9% de la preferencia de los consultados, frente a un 18,2% del abogado Abelardo de la Espriella, y un 8,5% del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama.

Este es el listado completo presentado por Invamer sobre la intención de voto:

Iván Cepeda: 31,9%

Abelardo de la Espriella: 18,2%

Sergio Fajardo: 8.5%

Miguel Uribe Londoño: 4,2%

Claudia López: 4,1%

Vicky Dávila: 3,7%

Juan Carlos Pinzón: 2,9%

Germán Vargas Lleras: 2,1%

Santiago Botero: 1,8%

Juan Manuel Galán: 1,6%

Aníbal Gaviria: 1,3%

Enrique Peñalosa: 1,1%

María Fernanda Cabal: 1,1%

Paloma Valencia: 1,1%

Camilo Romero: 1,0%

Luis Gilberto Murillo: 0,9%

Luis Carlos Reyes: 0,8%

Carlos Caicedo: 0,8%

Efraín Cepeda: 0,7%

Paola Holguín: 0,7%

Roy Barreras: 0,6%

David Luna: 0,6%

Mauricio Cárdenas: 0,6%

Juan Daniel Oviedo: 0,5%

Mauricie Armitage: 0,5%

Felipe Córdoba: 0,5%

Mauricio Gómez Amín: 0,4%

Mauricio Lizcano: 0,3%

Daniel Palacios: 0,2%

Juan Fernando Cristo: 0,2%

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta fue efectuada por la firma Invamer S.A.S y financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El estudio se efectuó a partir de 3.800 encuestas aplicadas en 148 municipios a nivel nacional, con un margen de error general de diseño de 1,81% y un nivel de confianza del 95,0%. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 y el 27 de noviembre.

