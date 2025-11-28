Hombre fue enviado a la cárcel por asesinar a pedradas a una adulta mayor: llevaba dos años prófugo

El sujeto fue enviado a la cárcel por homicidio agravado - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jefferson Charria Nieves, de 36 años, señalado como presunto responsable del homicidio de una mujer mayor ocurrido en Buga (Valle del Cauca), en 2023.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de marzo de ese año en el sector conocido como la carrilera.

Según la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima, una mujer de 67 años, aparentemente en condición de calle, que dormía en un “cambuche”, fue atacada con una piedra por el ahora imputado.

La víctima, una mujer de 67 años, fue atacada con una piedra mientras dormía en un cambuche en la carrilera de Buga - crédito Redes sociales/Instagram

El impacto le causó graves lesiones en la cabeza que finalmente provocaron su muerte. Tras el hecho, un fiscal adscrito a la Seccional Valle del Cauca asumió la investigación e imputó a Charria Nieves el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el hombre, al parecer, desde el momento en que ocurrieron los hechos habría permanecido prófugo de la justicia.

El ente acusador afirmó que las pruebas reunidas indican que el agresor actuó con dolo y se valió de la situación de indefensión en la que se encontraba la víctima.

En el desarrollo de la audiencia, el fiscal encargado argumentó que las heridas registradas en la mujer correspondían a un ataque directo y de considerable fuerza, lo que sustentó la presentación formal de los cargos en su contra.

Luego de la comisión del crimen, la Fiscalía Seccional Valle del Cauca obtuvo una orden de captura contra Charria Nieves, que fue detenido el 13 de noviembre cerca del Parque Cabal de Buga por la Policía Nacional.

Durante la audiencia, Charria Nieves negó los cargos y rechazó la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Posteriormente, al ser presentado ante un juez de control de garantías, la autoridad judicial decidió imponerle la medida de privación de la libertad en establecimiento carcelario.

Durante la audiencia, Charria Nieves rechazó y negó los cargos que el ente acusador le imputó en relación con la muerte de la adulta mayor vulnerable.

El envío a prisión del implicado tiene como objetivo asegurar que permanezca a disposición de la justicia durante el proceso penal, así como garantizar el avance de la investigación, considerando la gravedad del hecho y el riesgo que podría representar para la sociedad.

Riña entre adultos mayores en Manizales termina en intento de homicidio

Una disputa entre dos adultos mayores terminó en un caso de tentativa de homicidio el 24 de noviembre de 2025 en una finca ubicada en la vereda Morro Caliente, sector de La Cabaña, en Manizales (Caldas).

De acuerdo con información publicada por el medio local La Patria, la situación se originó tras una discusión generada por comentarios relacionados con mujeres.

El agresor, identificado como José, de 70 años, admitió durante la audiencia haber atacado a su compañero de finca, un hombre de 72 años, utilizando una navaja. Posteriormente, el procesado entregó el arma a las autoridades.

La víctima sufrió heridas en la cabeza, el abdomen y la axila izquierda, lo que le causó una incapacidad médica de 40 días.

El medio manizalita, que cubrió la audiencia, relató que la discusión comenzó en un cafetal donde ambos intercambiaron insultos, luego de que la víctima reclamara respeto tras un comentario ofensivo. La Patria recogió que, según expuso el afectado, el detonante fue un comentario sobre su estado de salud y una referencia desafortunada dirigida a un familiar, lo que provocó que la disputa subiera de tono.

Dos compañeros de trabajo de una finca en Caldas se hirieron físicamente tras una disputa - crédito Pexels

En versión de la víctima, el intercambio se produjo porque el agresor le indicó que “no servía para nada por ser operado de la próstata”. La respuesta del lesionado —quien sugirió que trajera a la hermana del agresor para ver “qué pasaba”— intensificó el enfrentamiento.

Ambos hombres llegaron a las agresiones físicas con palos, hasta que el herido cayó al suelo tras un golpe en la cabeza y fue entonces cuando José lo apuñaló tres veces con una navaja.

Las autoridades judiciales imputaron a José el delito de tentativa de homicidio. Durante la audiencia, según informó La Patria, se planteó la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión, aunque esta se podría reducir a 10 años si el inculpado aceptaba los cargos, opción que rechazó.

Por decisión del juez, el agresor permanecerá en detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso penal. La rápida atención médica prestada a la víctima fue clave para preservar su vida, como destacó el medio regional.