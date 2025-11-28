Colombia

Hombre fue enviado a la cárcel por asesinar a pedradas a una adulta mayor: llevaba dos años prófugo

El proceso penal contra el sospechoso de atacar a una mujer en situación vulnerable sigue en curso, con medidas cautelares adoptadas para garantizar el desarrollo de la investigación

Guardar
El sujeto fue enviado a
El sujeto fue enviado a la cárcel por homicidio agravado - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jefferson Charria Nieves, de 36 años, señalado como presunto responsable del homicidio de una mujer mayor ocurrido en Buga (Valle del Cauca), en 2023.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de marzo de ese año en el sector conocido como la carrilera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima, una mujer de 67 años, aparentemente en condición de calle, que dormía en un “cambuche”, fue atacada con una piedra por el ahora imputado.

La víctima, una mujer de
La víctima, una mujer de 67 años, fue atacada con una piedra mientras dormía en un cambuche en la carrilera de Buga - crédito Redes sociales/Instagram

El impacto le causó graves lesiones en la cabeza que finalmente provocaron su muerte. Tras el hecho, un fiscal adscrito a la Seccional Valle del Cauca asumió la investigación e imputó a Charria Nieves el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el hombre, al parecer, desde el momento en que ocurrieron los hechos habría permanecido prófugo de la justicia.

El ente acusador afirmó que las pruebas reunidas indican que el agresor actuó con dolo y se valió de la situación de indefensión en la que se encontraba la víctima.

En el desarrollo de la audiencia, el fiscal encargado argumentó que las heridas registradas en la mujer correspondían a un ataque directo y de considerable fuerza, lo que sustentó la presentación formal de los cargos en su contra.

Luego de la comisión del crimen, la Fiscalía Seccional Valle del Cauca obtuvo una orden de captura contra Charria Nieves, que fue detenido el 13 de noviembre cerca del Parque Cabal de Buga por la Policía Nacional.

Durante la audiencia, Charria Nieves
Durante la audiencia, Charria Nieves negó los cargos y rechazó la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Posteriormente, al ser presentado ante un juez de control de garantías, la autoridad judicial decidió imponerle la medida de privación de la libertad en establecimiento carcelario.

Durante la audiencia, Charria Nieves rechazó y negó los cargos que el ente acusador le imputó en relación con la muerte de la adulta mayor vulnerable.

El envío a prisión del implicado tiene como objetivo asegurar que permanezca a disposición de la justicia durante el proceso penal, así como garantizar el avance de la investigación, considerando la gravedad del hecho y el riesgo que podría representar para la sociedad.

Riña entre adultos mayores en Manizales termina en intento de homicidio

Una disputa entre dos adultos mayores terminó en un caso de tentativa de homicidio el 24 de noviembre de 2025 en una finca ubicada en la vereda Morro Caliente, sector de La Cabaña, en Manizales (Caldas).

De acuerdo con información publicada por el medio local La Patria, la situación se originó tras una discusión generada por comentarios relacionados con mujeres.

El agresor, identificado como José, de 70 años, admitió durante la audiencia haber atacado a su compañero de finca, un hombre de 72 años, utilizando una navaja. Posteriormente, el procesado entregó el arma a las autoridades.

La víctima sufrió heridas en la cabeza, el abdomen y la axila izquierda, lo que le causó una incapacidad médica de 40 días.

El medio manizalita, que cubrió la audiencia, relató que la discusión comenzó en un cafetal donde ambos intercambiaron insultos, luego de que la víctima reclamara respeto tras un comentario ofensivo. La Patria recogió que, según expuso el afectado, el detonante fue un comentario sobre su estado de salud y una referencia desafortunada dirigida a un familiar, lo que provocó que la disputa subiera de tono.

Dos compañeros de trabajo de
Dos compañeros de trabajo de una finca en Caldas se hirieron físicamente tras una disputa - crédito Pexels

En versión de la víctima, el intercambio se produjo porque el agresor le indicó que “no servía para nada por ser operado de la próstata”. La respuesta del lesionado —quien sugirió que trajera a la hermana del agresor para ver “qué pasaba”— intensificó el enfrentamiento.

Ambos hombres llegaron a las agresiones físicas con palos, hasta que el herido cayó al suelo tras un golpe en la cabeza y fue entonces cuando José lo apuñaló tres veces con una navaja.

Las autoridades judiciales imputaron a José el delito de tentativa de homicidio. Durante la audiencia, según informó La Patria, se planteó la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión, aunque esta se podría reducir a 10 años si el inculpado aceptaba los cargos, opción que rechazó.

Por decisión del juez, el agresor permanecerá en detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso penal. La rápida atención médica prestada a la víctima fue clave para preservar su vida, como destacó el medio regional.

Temas Relacionados

CrimenHomicidioAdulta mayor Jéfferson Charria NievesBuga Valle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Súper Chontico Noche jueves 27 de noviembre 2025: Sorteo 6365

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Ministerio del Trabajo archivó investigación contra David Racero: estas son las razones

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico se vio envuelto en un escándalo tras liderar un negocio familiar que nunca registró ante los organismos encargados

Ministerio del Trabajo archivó investigación

Centro Democrático se pronunció tras histórico fallo del CNE, que castigó la campaña de Petro: también se acordó de Juan Manuel Santos

La sanción definida por el Consejo Nacional Electoral contra la campaña del presidente de la República encendió la discusión sobre la equidad en la aplicación de sanciones y la memoria del caso de la multinacional brasileña Odebrecht, que financió la campaña de 2010; pero también, la de Óscar Iván Zuluaga en 2014, en un aspecto omitido

Centro Democrático se pronunció tras

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

La situación se convirtió en ejemplo de la cercanía que han desarrollado los integrantes de Neos

El emotivo gesto de Lina

Fuerte crítica del presidente de la Corte Constitucional por recorte presupuestal a la Rama Judicial para 2026: “Nos toca pedir limosnas”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez advirtió que la reducción de recursos afecta la autonomía y el funcionamiento de los órganos judiciales, y señaló que la Constitución garantiza la independencia judicial solo “en el papel”

Fuerte crítica del presidente de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula reveló detalles del exitoso

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Quintero contó qué

Esposa de Quintero contó qué pasó con la invitación a tomar café que le hizo a Laura Gallego: “Insinuó ver a mi esposo en un ataúd”

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

Paola Jara preservó las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia: esto son los beneficios

Colombiano recorrió la Londres que ya no es de los británicos: “Una mezcla de todo el mundo”

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Deportes

América de Cali revivió y

América de Cali revivió y Medellín quedó prácticamente eliminado: triunfo 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay: Nacional se aleja de la Libertadores y Millonarios está cerca de la Sudamericana

Hasta el celular le revisaron: así comenzó trifulca con presunto hincha de Junior linchado en duelo contra Nacional

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Christian Mosquera se pronunció sobre la opción de jugar con la selección Colombia en el mundial 2026: también considera a España