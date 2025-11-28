Colombia

Colombia se coló en ‘Stranger Things’ con un guiño a la cultura del país y el hallazgo hizo estallar las redes sociales

Un objeto típico colombiano apareció en segundo plano en un episodio de la serie y, tras pasar inadvertido por años, desató una ola de reacciones cuando un fan lo descubrió y lo compartió en redes

El hallazgo de un colgante
El hallazgo de un colgante colombiano en Stranger Things genera entusiasmo entre los seguidores de la serie en redes sociales - crédito Netflix

Los seguidores más dedicados de Stranger Things suelen revisar cada escena con lupa, incluso aquellas que han visto varias veces desde el estreno de la serie. En medio de ese ejercicio casi detectivesco, un nuevo hallazgo comenzó a circular masivamente en redes sociales, un objeto muy familiar para los colombianos que aparece en una escena breve, escondido detrás de uno de los personajes. El detalle pasó inadvertido durante años, pero cuando alguien lo señaló, el entusiasmo se propagó de inmediato.

El fenómeno coincidió con la expectativa que generó la quinta temporada, cuyo estreno oficial se realizó el miércoles 26 de noviembre del 2025 a las 8:00 p. m., hora Colombia. Mientras la conversación se calentaba, muchos usuarios aprovecharon para repasar la historia desde la primera temporada. Fue en ese maratón colectivo donde reapareció el hallazgo, una referencia directa al país en uno de los episodios más recordados de la serie.

El accesorio artesanal con la palabra 'Colombia' y símbolos típicos aparece en el capítulo cinco de la segunda temporada - crédito TikTok

Aunque no es la primera vez que una producción internacional incluye guiños a Colombia, ya sea mencionando el café, mostrando paisajes o incorporando elementos típicos en la escena, el detalle de Stranger Things llamó la atención por su carácter casi casual. No se trata de un diálogo, ni de un anuncio explícito, sino de un accesorio decorativo que aparece en segundo plano, apenas visible en un plano rápido.

El objeto se encuentra en el capítulo cinco de la segunda temporada, exactamente en el minuto 17. Allí, detrás del personaje principal, cuelga un pequeño colgante hecho en costal. El diseño es inconfundible, lleva la palabra “Colombia” con los colores de la bandera y una serie de dibujos tradicionales, entre ellos la figura de una mujer cafetera y un personaje paisa que recorren el Eje Cafetero. Una pieza artesanal que cualquiera podría haber visto en un mercado, en una tienda turística o incluso en la sala de una familia colombiana.

La sorpresa no terminó ahí. Tras revisitar otras escenas, algunos espectadores aseguraron haber identificado más objetos pequeños con la bandera del país en distintos momentos de la serie. No hay confirmación oficial sobre si se trata de una coincidencia, de una colección personal de algún miembro del equipo o de una decisión deliberada del departamento de arte. Lo cierto es que el tema despertó tantas preguntas como comentarios celebrando la presencia del país en una de las producciones más exitosas de Netflix.

La presencia de objetos colombianos
La presencia de objetos colombianos en Stranger Things despierta teorías y comentarios sobre la representación del país en Netflix - crédito composición Infobae

En redes sociales, el video replicó el hallazgo se viralizaron a gran velocidad. Muchos usuarios compartieron capturas ampliadas de la escena, teorías sobre la razón del guiño y comentarios en tono humorístico sobre la supuesta insistencia de Stranger Things en incluir símbolos colombianos. Otros aprovecharon para recordar que, a lo largo de los años, Colombia apareció en múltiples producciones internacionales, desde dramas y series de acción hasta comedias familiares.

Para algunos espectadores, que un elemento artesanal colombiano aparezca en una serie ambientada en un pequeño pueblo de Estados Unidos es una simple coincidencia. Para otros, es una señal de que el país ocupa un lugar más visible en la cultura pop global, no solo desde lo narrativo, también desde los objetos cotidianos que completan las escenografías.

La inclusión de símbolos colombianos
La inclusión de símbolos colombianos en producciones internacionales es celebrada por espectadores y usuarios en redes sociales - crédito Netflix

Aunque todavía no hay una explicación oficial sobre por qué aparece el colgante ni quién decidió incluirlo, el hallazgo refuerza una idea que muchos comparten, el país ha ido infiltrándose, de manera sutil pero constante, en el imaginario visual de producciones internacionales. Que un accesorio típico aparezca en pantalla, aunque sea por segundos, es suficiente para que cientos de espectadores conecten emocionalmente con la escena y la conviertan en conversación colectiva.

