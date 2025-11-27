Efraín Cepeda criticó decisión de romper el quórum para la reforma tributaria en la Cámara: “Los votos para hundirla están”

El senador Efraín Cepeda subrayó que ningún cambio de último momento alterará la correlación de votos en el Senado- crédito Colprensa

El futuro de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional quedó en entredicho cuando la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes frustró la continuidad del debate al romper el quórum necesario para la votación.

La acción retrasó la definición sobre la ponencia y prolongó las incertidumbres en torno a una de las iniciativas legislativas más discutidas del año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador Efraín Cepeda se pronunció de manera contundente tras concluir la sesión: “Esta es la crónica de una muerte anunciada. En la Comisión Cuarta de Cámara decidieron alargar la agonía de la reforma tributaria rompiendo el quórum”.

El congresista dejó en claro que la decisión fue interpretada como un intento deliberado de posponer el desenlace de la discusión legislativa.

Efraín Cepeda se despachó contra la reforma tributaria de Gustavo Petro - crédito @EfrainCepeda

Luego de la suspensión de la sesión, Cepeda agregó: “No sé si la estrategia es tratar de voltear algunos votos, pero está claro que los votos de la Comisión Tercera de Senado no los voltea nadie”.

Así, descartó cualquier posibilidad de que la correlación de fuerzas en el Senado sea modificada antes del momento decisivo para el proyecto presentado por el Ejecutivo.

El trámite legislativo de la reforma tributaria ha estado acompañado de debates intensos y diferencias entre los distintos sectores políticos del Congreso de la República.

Con este nuevo aplazamiento, la iniciativa deberá esperar una próxima sesión para su votación definitiva, mientras persiste la expectativa por el desenlace entre los sectores que apoyan y los que rechazan la propuesta del Gobierno.

La atención ahora se centra en la nueva fecha de discusión, que podría definirse entre el lunes o el martes de la primera semana de diciembre de 2025, según lo anticipó Cepeda. El congresista enfatizó: “Los votos para hundir la reforma tributaria están”, reforzando la perspectiva de que el proyecto podría ser archivado una vez se reanude el proceso legislativo.

Efraín Cepeda reiteró que la reforma tributaria no cuenta con el respaldo suficiente para avanzar y enfatizó que el aplazamiento de la votación no modificará el resultado - crédito @EfrainCepeda

Carlos Meisel también rechazó la reforma tributaria

El senador Carlos Meisel emitió un fuerte cuestionamiento ante la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional en el Congreso de Colombia.

Durante la discusión legislativa, el representante del partido de oposición señaló que la aprobación del proyecto no resolverá la crisis económica que enfrenta el país.

En su intervención, Meisel calificó como insostenible la argumentación oficial sobre la necesidad de recaudar nuevos impuestos. “No caigamos en este cuento chimbo de aprobar esta reforma tributaria porque el país está quebrado. Ya está quebrado y esto no lo va a arreglar”, afirmó.

El legislador advirtió sobre un impacto nocivo a futuro: “Recibir este país como un ciudadano aún más oprimido por todos los impuestos que aquí hoy se le quieren poner”, señaló durante su pronunciamiento desde el Congreso.

El debate se centró en la efectividad de la reforma para compensar el déficit fiscal y en la forma en que el Ejecutivo gestionó los recursos estatales.

“La gran pregunta que yo le quiero hacer reflexionar a los ciudadanos que nos están escuchando y viendo en los medios de comunicación es: ¿Se quebraron haciendo qué? ¿Gastando en qué?”, lanzó Meisel.

Carlos Meisel se despachó contra Gustavo Petro por reforma tributaria - crédito @carlosmeiselv

“Si nos hubiesen hecho caso y no se hubiesen tirado a Ecopetrol, hoy no estuviéramos aquí discutiendo esta tributaria, porque solo Ecopetrol le significaba a este país, cuando ustedes llegaron, señores petristas, 25 billones de pesos. Hoy estamos aquí para recaudar 16”, señaló.

En su crítica, Meisel destacó la afectación a los ciudadanos independientes en caso de aprobarse la reforma tributaria de Petro.

“Le jode, le carcome la ira cuando un ciudadano escapa de sus garras, de sus subsidios y encuentra un emprendimiento o un empleo formal, porque ese ciudadano se convierte en un ciudadano libre que no depende de ningún político aquí, incluyéndome”, sostuvo el senador.

Asimismo, el congresista cuestionó el trato fiscal hacia la clase media y los microempresarios: “Y asfixiando a la clase media, le generan conflictos también a todos, a todos los sectores. Y la preocupación con los microempresarios”.

Meisel recordó y cuestionó al Gobierno Petro las promesas hechas durante discusiones previas sobre incentivos y alivios. “¿Dónde está ese paquete de incentivos y de alivios que prometieron aquí?”, preguntó en medio del debate.