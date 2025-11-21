Colombia

Canadá prefirió los Gripen sobre F-35 y Petro propuso una alianza entre los dos países y Brasil: “Sería de gran importancia”

Petro aseguró que esta alianza estratégica fortalecería la industria aeronáutica regional y permitiría a los países latinoamericanos acceder a tecnologías de punta

Gustavo Petro y el ministro
Gustavo Petro y el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, posaron para la foto que quedó como recuerdo del anuncio de la compra de los aviones Gripen (Saab) - crédito @PlJonson/X

El reciente anuncio de Canadá sobre la posible adquisición de los cazas Gripen-E de fabricación sueca ha generado reacciones internacionales, y en Colombia el presidente Gustavo Petro se pronunció de inmediato, para destacar la oportunidad de fortalecer la industria aeronáutica regional.

La decisión canadiense de optar por el Gripen, en lugar del F-35 estadounidense, abre la puerta a una cooperación estratégica que, según Petro, podría beneficiar a Colombia y a Brasil, en un esfuerzo conjunto por acceder a tecnologías de punta y desarrollar capacidades en el sector aeroespacial.

En declaraciones a través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que “una alianza para el desarrollo de la industria aeronáutica entre Canadá, Brasil y Colombia sería de gran importancia para entrar a la industria de alto avance”.

Petro subrayó que este tipo de cooperación permitiría a los países latinoamericanos no solo fortalecer su infraestructura tecnológica, sino también consolidar una presencia más activa en un sector de relevancia estratégica mundial.

El presidente Gustavo Petro celebró
El presidente Gustavo Petro celebró en X la decisión de Canadá de elegir los Gripen sobre los F-35 y propuso una alianza estratégica con Brasil y Colombia para impulsar la industria aeronáutica regional - crédito Gustavo Petro/X

El debate sobre la elección canadiense se intensificó luego de que Micael Johansson, director ejecutivo de Saab, empresa fabricante de los Gripen, detallara al medio CBC que, de confirmarse la compra, las primeras unidades podrían entregarse en un plazo de tres años, equiparando los tiempos de entrega previstos para los F-35 de Lockheed Martin.

Johansson agregó que la propuesta de Saab no se limita a la venta de aeronaves: “Estamos dispuestos a establecer en Canadá una planta de ensamblaje, un centro de fabricación integral y un polo de investigación y desarrollo”, lo que incluiría la transferencia de tecnología y propiedad intelectual, siempre y cuando se formalice la adquisición de los aviones.

Para Petro, la posibilidad de replicar este modelo en Colombia y Brasil representa una oportunidad de desarrollo industrial y tecnológico.

La intención del presidente es aprovechar la coyuntura para generar capacidades locales en mantenimiento, fabricación y diseño de aeronaves, con miras a reducir la dependencia de tecnologías externas y posicionar a la región en un mercado altamente competitivo.

Sin embargo, la celebración de Petro sobre la elección canadiense coincide con una situación polémica en el plano nacional.

La reciente adquisición de diecisiete aviones Gripen por parte del gobierno colombiano, valorada en millones de dólares, ha desatado cuestionamientos políticos y judiciales.

En la Base Aérea Marco
En la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, el presidente Gustavo Petro firmó el 14 de noviembre de 2025 el acuerdo con Suecia para la compra de 17 aviones Gripen - crédito Presidencia

Críticos señalan posibles sobrecostos y cuestionan la transparencia en la contratación, recordando que en 2021 el propio Petro había criticado la compra de aviones durante la administración anterior.

“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños”, había declarado en ese entonces.

La controversia se agravó con la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en la que se solicita investigar al presidente por presuntos delitos relacionados con la adquisición de las aeronaves, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y fraude procesal. La denuncia ha sido radicada en un contexto de fuerte debate público, con amplia cobertura mediática nacional e internacional.

Paralelamente, la operación ha captado la atención de autoridades estadounidenses.

Según el abogado Juan Carlos Portilla apra el medio Semana, la denuncia radicada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca esclarecer si la transacción con Saab involucra estructuras corporativas en ese país y si existen posibles irregularidades similares a las detectadas en Brasil, donde la misma compañía sueca estuvo involucrada en cuestionamientos sobre corrupción.

Una denuncia ante el Departamento
Una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita investigar la compra de los aviones Gripen por parte del gobierno colombiano - crédito Alex Brandon/AP

Portilla explicó a El País: “Es por eso que hemos solicitado y radicado una denuncia ante la Unidad de Fiscales Especializados ante soborno extranjero, para que haga la investigación y saber si la empresa filial americana estaría también en la estructura corporativa en el contrato con Colombia”.

Aun en medio de la polémica, Petro ha insistido en la relevancia de la decisión canadiense como un ejemplo positivo de cooperación internacional en materia de defensa y tecnología. Para el mandatario, la combinación de compras estratégicas de aeronaves y alianzas regionales podría transformar la industria aeronáutica latinoamericana, generando empleo, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de capacidades locales.

