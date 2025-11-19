Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos compartieron su experiencia como padres y la conexión que los llevó a la paternidad: “Si quieres ser papá, ve a un reality”

Los creadores de contenido compartieron sus experiencias como padres y cómo los realities shows están relacionados con la noticia de que iban a ser papás - crédito @parapapá / YouTube captura de pantalla

El reciente episodio del pódcast compartido por Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos ha generado repercusión en redes sociales tras abordar en profundidad cómo la paternidad modificó por completo sus perspectivas sobre la vida y las relaciones personales.

Ambos influenciadores, conocidos por su participación en realities y su activo papel en el mundo digital, expusieron cómo recibieron la noticia del embarazo de sus parejas y reflexionaron sobre la transformación experimentada desde ese momento.

En uno de los segmentos más comentados del pódcast, Ignacio Baladán relató que se encontraba fuera del país por compromisos laborales al enterarse de que sería padre. Según compartió, la noticia lo tomó “completamente por sorpresa” y lo enfrentó de inmediato a nuevas emociones: “Apenas estaba regresando de compromisos laborales cuando recibí la noticia”.

Por su parte, Sebastián Villalobos narró que acababa de salir de un reality y, todavía procesando todo lo vivido en el programa, descubrió que se encontraba ante el inicio de una nueva etapa familiar. Durante la charla, bromearon: “¡Si quieres ser papá, ve a un reality!”, haciendo alusión a la coincidencia en sus vivencias.

Ambos coincidieron en que la experiencia de la paternidad comienza a transformar la mentalidad desde el mismo instante de la noticia. Sebastián Villalobos afirmó que durante su estadía en el reality tuvo un sueño que interpretó como un aviso sobre el bebé que llegaría: “Sentí que fue como una especie de aviso del universo”. Mientras tanto, Ignacio Baladán recordó que la noticia coincidió con su reciente compromiso con La Segura, quien en ese momento se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia 2024.

A lo largo del episodio, los dos influenciadores coincidieron en que la llegada de un hijo provoca una transformación profunda. “Pasamos de estar enfocados en lo profesional a ser más conscientes y atentos a las necesidades de nuestras parejas”, dijo Baladán. Villalobos fue sincero respecto a los temores que enfrentó durante el embarazo: “Sentí miedo, especialmente porque no sabía cómo manejar la presión de mantener mi hogar estable”.

En uno de los mensajes finales, Ignacio Baladán recomendó a quienes vivan procesos similares que se apoyen en la familia, aprendan a pedir ayuda y comprendan que “no tienen que ser héroes todo el tiempo”. Ambos resaltaron que el nacimiento de un bebé cambia las prioridades y que el bienestar familiar pasa a ocupar el primer lugar, por encima de los compromisos mediáticos o laborales.

Sebastián Villalobos confesó que empezó a estar interesado en el contenido de Ignacio cuando se convirtió en papá, pues sabia que le podría servir como un manual para cuando naciera su hija. “Por eso te empecé a seguir cuando ya fiesta papá, pero en realidad fue como por necesidad, porque yo sabía que me iba a compartir cosas que yo necesito saber, y si está adelantado un mes, pues me iba a servir para estar preparado”, reveló el colombiano.

El uruguayo confesó además que logró tener una buena relación con Villalobos antes de que se conocieran en persona, ya que después de seguirse empezaron a enviarse mensajes y tips por mensajes internos, hasta que se dieron cuenta qué estaban pasando por etapas similares de la maternidad.

“No nos habíamos visto y nos preguntábamos muchas cosas por WhatsApp para preguntarnos sobre el proceso, nos recomendamos cosas, nos pasábamos el número de los doctores”, reveló Baladán. “Es que yo no tenía a nadie que me ayuda con cosas de mi hija, y Nacho me decía que me ayudaba a conseguir, de repente empezamos a tener conversaciones de vez en cuando hasta que las llamadas duraban hasta 40 minutos, y eso sin habernos conocido”, complementó Villalobos.

Los dos creadores de contenido confesaron que se han enfocado en crear contenido juntos desde la perspectiva de ser padres, según ellos, para poder orientar a hombres que tengan dudas sobres la crianza de sus hijos, por lo que han trabajo en varios proyectos que ahora impulsan desde sus redes sociales.