Lina Tejeiro dejó en visto a Bad Bunny: La actriz mostró los mensajes y reveló por qué no respondió

La actriz colombiana sorprendió al contar que no respondió mensajes directos enviados por el cantante puertorriqueño

La actriz Lina Tejeiro sorprendió al revelar que, hace algunos años, ignoró mensajes directos enviados por el cantante Bad Bunny a través de redes sociales, una anécdota que compartió durante una conversación bastante divertida con Juanpis González.

La colombiana relató que, aunque actualmente utiliza una aplicación de citas exclusiva para celebridades, suele no responder a quienes le escriben, incluso cuando se trata de figuras internacionales como el famoso puertorriqueño.

Durante el diálogo, Tejeiro explicó que descubrió los mensajes de Bad Bunny en su cuenta de Instagram mucho tiempo después de haberlos recibido. Según relató, fue en 2023 cuando, al etiquetar al artista en una historia, notó que tenía mensajes sin leer de su parte.

“Me escribió un mensaje directo hace mucho tiempo y lo vi el año antepasado que lo etiqueté en una historia y me apareció el mensaje y yo: ¡No!”, contó la actriz. Al revisar la conversación, encontró que el cantante le había enviado saludos y muestras de afecto en varias ocasiones: “El 23 de febrero del 2018 me mandó fuerza y un besito. El 1 de marzo del 2018, un besito”, detalló. Sin embargo, confesó que solo se percató de estos mensajes hasta el 15 de noviembre del 2018.

La famosa aseguró que el cantante le envió algunos mensajes con emojis y diciéndole "mi amor" - crédito Instagram

La reacción de Juanpis González no se hizo esperar, pues bromeó sobre las oportunidades que la actriz habría dejado pasar al no responderle al artista, sugiriendo que su vida podría haber cambiado radicalmente: “Hubiera podido ser rica. ¡No puede ser! No tendría que estar sufriendo haciendo teatro”, comentó el presentador, a lo que Tejeiro respondió con el humor que la caracteriza.

A pesar de la insistencia del presentador para que retomara el contacto con el cantante, Tejeiro fue enfática al afirmar que Bad Bunny no es su tipo de hombre: “No sabes que no es mi tipo de hombre. Físicamente no”, expresó, refiriéndose a sus preferencias personales. Aunque reconoció que en algún momento pensó en responderle, finalmente decidió no hacerlo: “Después dije: ¿Cómo no le contesté antes? Pero no, sabes que no es mi tipo de hombre”, insistió.

La conversación finalizó con un intercambio sobre los gustos sentimentales de la actriz, que admitió que en el pasado se sintió atraída por hombres de perfil más “callejero”, aunque aseguró que eso ya no forma parte de sus preferencias actuales. “Siempre te ha gustado, y eso lo habíamos hablado la vez pasada, siempre te ha gustado el ñero, el gamín, el de calle”, le recordó Juanpis, a lo que Tejeiro replicó: “Pero ya no, ya no”.

En tono jocoso, el presentador sugirió que, a pesar de sus declaraciones, Bad Bunny podría encajar en ese perfil, pero la actriz reiteró que no le gusta. Aunque más adelante, al ver una foto del cantante, admitió entre risas: “No, pues mira, ya vi esta foto en bóxer y sí, es mi tipo. Un tipo así como de 23 centímetros, no, mentira (...) Me gustan como más caribonitos”.

Las relaciones sentimentales de la actriz han sido bastante mediáticas - crédito @linatejeiro/Instagram

Del mismo modo, la actriz reveló que lleva 3 años soltera y que, aunque no es por falta de pretendientes, siente que aún no está lista para una nueva relación: “Siento que todavía no estoy lista para una relación. Siento que todavía estoy conociéndome (...) Todavía estoy sanando muchas heridas que tengo que sanar para tener una relación sana en mi próxima relación”.

La actriz también compartió que, aunque ha salido con personas atractivas y divertidas, prefiere no involucrarse si no puede entregarse por completo: “Paré porque hay personas que tienen la capacidad de tener casi algo sin involucrarse. Yo no, yo soy toda entregada, toda enamoradiza, perdidamente”, confesó, dejando entrever que su búsqueda de una relación estable pasa por un proceso de autoconocimiento y sanación personal.

Lina Tejeiro aseguró que prefiere enfocarse en su bienestar personal que en una relación - crédito @linatejeiro / Instagram

La sinceridad de Lina Tejeiro sobre sus preferencias y su vida sentimental generaron risas por su actitud tan espontánea, por lo que la actriz es una de las más queridas en las plataformas digitales.