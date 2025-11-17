Blessd defendió a su novia Manuela de los ataques en redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen atrás su relación con La Suprema: “Es hora de soltar”

El cantante aseguró que todo es culpa suya y no de la joven tras haber roto con La Suprema - crédito @micaclips1/TikTok

Blessd, uno de los exponentes más visibles del género urbano en Colombia, ha sido foco de atención mediática por la relación que mantiene con Manuela, su actual pareja, así como por las reacciones y comentarios que esta unión ha despertado entre sus seguidores.

Recientemente, el artista compartió con sus seguidores un mensaje en el que pedía que no siguieran atacando a la joven, pues aseguró que ella no tenía nada que ver y que él era el culpable de lo que estaba ocurriendo.

Además, hizo un llamado a sus fanáticos para aceptar los cambios en su vida personal.

La relación entre Blessd y Manuela QM ha estado marcada por polémicas, distanciamientos y reconciliaciones desde 2023 - crédito @manuelaqm__/Instagram

En una de las publicaciones, Blessd salió abiertamente a defender a Manuela frente a los señalamientos que ella ha recibido en redes sociales. El cantante explicó que la exposición de Manuela en internet es responsabilidad suya, ya que fue él quien decidió hacer pública su relación.

“Si quieren decirle algo, díganmelo a mí porque siento que soy el único responsable de todo eso, es una pelada superbién, nunca me ha dejado solo, que me apoya, me quiere, me estima, que me dice las cosas como son, que le he aprendido demasiadas cosas”, dijo inicialmente.

Blessd expresó que, al estar él acostumbrado al ambiente mediático y a la opinión pública, no consideró el impacto que esta visibilidad podría tener en la vida de su novia.

“Si quieren decir algo díganmelo a mí, uno de hombre tiene que poner el pecho, no es salir a excusarme ni nada porque yo siento que todo lo que ha pasado con ella en redes sociales es mi culpa, ella no ha hecho nada malo, ella nunca quiso nada y ustedes saben que uno de hombre es insistente y se dan las cosas”, agregó.

Manuela QM se consolida como influencer y empresaria, con más de dos millones de seguidores en Instagram - crédito @manuelaqm__/Instagram

El artista también abordó la presión que existe sobre las parejas en el mundo del entretenimiento, y remarcó que el apoyo y la solidaridad deben predominar sobre las críticas.

Por otro lado, el intérprete de temas como Mírame y Medallo solicitó empatía y respeto, señalando que Manuela no debería cargar con los efectos negativos de estar en una relación con una persona mediática.

Asimismo, reiteró su compromiso con protegerla y aconsejó a sus seguidores enfocar su energía en aspectos positivos, en lugar de emitir juicios infundados por lo que sucede en su vida privada.

Paralelamente, otro mensaje detalla que Blessd se dirigió expresamente a sus fanáticos, en el cual les pide dejar atrás su anterior relación con La Suprema.

El artista urbano colombiano agradece a Dios por su momento personal y profesional, y bromea sobre los rumores - crédito @manuelaqm__/Instagram

El cantante sugirió que los simpatizantes que permanecen ligados a su pasado amoroso deberían “soltar” esa etapa y aceptar su nueva realidad sentimental.

“Ya es hora de empezar a soltar algo que hace mucho rato yo ya solté. Uno ya pasa a otras cosas y está bien en su relación, sueña con muchas cosas con la nueva pareja y la gente se empecina en no cerrar ese ciclo que ya se acabó“, agregó.

Estos comentarios reflejan la intención de Blessd de manejar con madurez, honestidad y responsabilidad los aspectos personales de su vida que terminan siendo de interés público.

Además, dejan claro su compromiso por cuidar a su pareja actual y establecer límites respecto a los temas personales que comparte con sus seguidores, promoviendo siempre el respeto y el bienestar de quienes lo rodean.

“Cada uno entendió que fue algo de niños, algo que ya pasó, que ya se terminó, que no va a volver, que fue muy bacano”, añadió, dejando claro a sus seguidores que lo que ocurrió en el pasado no tiene por qué afectar su nueva relación con Manuela, pidiendo desde el respeto la comprensión de sus fans.