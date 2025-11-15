Así luce Aida Victoria Merlano tras cuatro meses de haber dado a luz por primera vez: compartió contundentes fotografías

Aida Victoria Merlano sorprende al mostrar su figura real tras el embarazo y desata debate en redes - crédito @aidavictoriam/IG

La reciente aparición de Aida Victoria Merlano en redes sociales ha generado un intenso debate sobre las expectativas en torno al cuerpo femenino tras el embarazo.

A cuatro meses de haber dado a luz, la influenciadora colombiana compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que exhiben su figura actual, lo que provocó una oleada de reacciones entre sus seguidores.

El pasado 29 de julio de 2025, Aida Victoria Merlano se convirtió en madre de Emiliano, fruto de su relación con el empresario agropecuario Juan David Tejada y aunque la relación con concluyó, la creadora de contenido ha centrado su atención en sí misma y en el proceso de recuperación física posterior al parto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la publicación más reciente, Merlano posó en distintos ambientes de su hogar, luciendo una camiseta corta negra, dejando la mitad de su busto a la vista, unas tangas negras y gafas, mostrando una silueta estilizada y un abdomen notablemente plano, en el que ya se insinúan los músculos abdominales.

Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras la maternidad - crédito @aidavictoriam/IG

La serie de fotografías, en las que Merlano aparece sin filtros, fue interpretada por muchos como una muestra de honestidad respecto a los cambios corporales tras la maternidad y también una manera de cumplir con su palabra de “ponerse más buena” porque, como reveló en entrevista con la gerente de La Poción, su expareja le indicó que no estaba más interesado en ella porque no la veía como mujer, y esa sería su forma de demostrar que sigue firme con lo que prometió de superarse y estar cada día mejor.

La publicación no tardó en viralizarse, convirtiéndose en tendencia y generando un amplio espectro de comentarios.

Numerosos usuarios elogiaron la actitud de la influenciadora, destacando su transparencia y la valentía de mostrarse tal como es, su físico y la belleza con la que cuenta actualmente, a pesar de hace poco haber dado a luz.

Entre los mensajes más destacados se encuentran expresiones como: “Wow, cómo puedes estar así” y “Eres un ejemplo”, “Si me hago mamá ¿después voy a quedar así?“, ”Hot mamá“, ”Qué mamá“, ”Te luce ser madre”, “Qué cuerpazo”, “Dios mío, no te dejas caer por nada”.

Aida Victoria Merlano causa sensación por como luce su cuerpo tras convertirse en mamá - crédito @aidavictoriam/IG

No obstante, la rapidez con la que Aida Victoria Merlano ha recuperado su figura también sorprendió a muchos, quienes aprovecharon la ocasión para solicitarle detalles sobre su método o “secreto” para lograrlo y otros para criticarla porque consideran que se habría sometido a realizarse algún procedimiento estético.

“¿Cuánto cuesta esa cirugía?“, ”Eso no es verdad, como todos los famosos quién sabe qué se hizo", “Qué nos diga qué se hace para estar así”, “Bendecida y afortunada”, “Pocas personas quedan con ese cuerpo y ella está superjuiciosa”, dicen los mensajes.

Asimismo, las fotografías y los comentarios que le dejaron a la creadora de contenido reavivó la discusión sobre las presiones sociales y las expectativas poco realistas que suelen imponerse a las mujeres en el periodo postparto, especialmente en el entorno digital.

Mientras el aumento de peso, el abdomen distendido y el ensanchamiento de las caderas suelen marcar el posparto, Aida fue transparente con sus seguidores en toda su etapa de embarazo y postparto, por buena o mala que fuera, en varias oportunidades indicó que ella también tuvo esas situaciones, pero también reveló cómo había logrado recuperar si figura sin ningún procedimiento estético.

Aida Victoria Merlano sigue sorprendiendo con su figura - crédito @aidavictoriam/IG

“Mi muñeca hermosa, en este cuerpo no hay lipo. ¿Y sabes lo que no hay tampoco? Nalgas. Eso se desapareció, yo las vi cuando me preñaron y las dejé de ver cuando parí. Dios mío, pero bueno, si pude una vez, puedo dos y tres, porque mis nalgas eran de gimnasio... Hipopresivos, busquen en Google: tutorial de hipopresivos. Son unos ejercicios que uno hace, eso es magia. Me fajé desde el primer momento, faja posparto, nada de fajas convencionales.Por otro lado, alimentación saludabley a mí los lácteos me inflaman, así que cero lácteos y cero azúcar. Me he dado gusticos, sí, dos veces, pero hasta ahí”, reveló en su momento en Instagram.