Colombia

Ministerio de Salud anunció ajustes para la atención de enfermedades huérfanas en Colombia, ante alarmantes cifras de mortalidad

Una nueva resolución modifica los requisitos para la habilitación de centros de referencia y abre consulta pública para actualizar el listado nacional de enfermedades huérfanas y raras

Guardar
Fecoer advierte que los picos
Fecoer advierte que los picos mensuales de fallecimientos no se reflejan en los reportes acumulados del Ministerio de Salud - crédito Andrea Fasani/EFE

El Ministerio de Salud informó la puesta en marcha de nuevas medidas dirigidas a fortalecer la atención de personas con enfermedades huérfanas y raras en el país. La cartera anunció la expedición de la resolución 2307 de 2025, que modifica los requisitos para la habilitación de centros de referencia, y la apertura de una consulta pública para actualizar el listado nacional de estas patologías.

Las decisiones se dan en un contexto de cuestionamientos por parte de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), que presentó un análisis sobre mortalidad y acceso a información.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial del Gobierno, la resolución pretende responder a solicitudes de prestadores, pacientes y organizaciones al ajustar estándares y procesos de verificación que, de acuerdo con la entidad, facilitarán la participación de más instituciones en la red nacional de atención. El ministerio también señaló que busca avanzar en los compromisos del Plan Nacional de Gestión para las Enfermedades Huérfanas/Raras.

Cambios en habilitación de centros y consulta pública

La medida, según el Gobierno,
La medida, según el Gobierno, busca ampliar la capacidad instalada y mejorar la oportunidad y continuidad en la atención - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La resolución 2307 de 2025 actualiza los requisitos para los Centros de Referencia al modificar el artículo 4° de la Resolución 651 de 2018 y eliminar un criterio que había limitado la habilitación de algunos prestadores. Según la cartera, el ajuste dará lugar a que más IPS se presenten voluntariamente al proceso para ser habilitadas como centros especializados en diagnóstico, tratamiento y seguimiento farmacológico.

El ministerio afirmó que esta modificación permitirá ampliar la capacidad instalada, mejorar la oportunidad en la atención y fortalecer la eficiencia de la red encargada de estas patologías. Además, indicó que los criterios de verificación serán ahora más claros para las entidades territoriales, lo que facilitará los procesos de supervisión.

Paralelamente, el 11 de noviembre se abrió la consulta pública del proyecto de resolución que actualizará el listado de enfermedades huérfanas y raras en el país. La participación estará disponible hasta el 2 de diciembre. Para la entidad, la actualización periódica del listado sería un componente clave para activar rutas de atención, definir criterios diagnósticos y garantizar el acceso a los servicios establecidos en el sistema de salud.

Estos anuncios se conocen después de que Fecoer presentara un análisis basado en información del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro), según el cual entre enero y agosto de 2025 se registraron 1.501 fallecimientos en personas con enfermedades raras. Para la organización, la cifra implica un exceso de mortalidad frente a los comportamientos históricos.

Nuestros cálculos muestran una desviación sostenida frente al comportamiento histórico entre 2018 y 2024. En varios meses de 2025 los registros superan incluso el límite superior de variabilidad de la serie anterior”, indicó Fecoer. La entidad señaló que su análisis empleó un canal endémico para detectar fluctuaciones que podrían constituir alertas epidemiológicas.

De acuerdo con la Federación, los picos mensuales, especialmente el registrado en agosto con 239 fallecimientos, no fueron reflejados en una afirmación del Ministerio de Salud del 9 de octubre, cuando la cartera señaló que no existía un aumento relevante en los fallecimientos comparando enero–septiembre de 2024 y 2025. “La vigilancia epidemiológica exige analizar la serie mensual y no solo los acumulados anuales”, afirmó Fecoer.

Situación financiera y metas incumplidas

Fecoer señaló retrasos e insuficiencia
Fecoer señaló retrasos e insuficiencia en los Presupuestos Máximos para tratamientos de alto costo - crédito iStock

Un apartado del análisis se refirió al financiamiento del sistema de salud. Según Fecoer, la asignación inicial de $500.000 millones a los Presupuestos Máximos en 2024 resultó insuficiente frente a necesidades estimadas en $4,8 billones. La ejecución acumulada llegó a $3,2 billones a agosto de 2025, tras adiciones presupuestales.

La federación indicó que los giros mensuales han tenido variaciones amplias y que persisten retrasos de hasta tres meses, pese a órdenes de la Corte Constitucional sobre desembolsos. También señaló que no se han cumplido metas previstas en el Plan Nacional, como la ampliación de la red de centros de referencia —actualmente con seis habilitados— ni la actualización del listado oficial, cuya última versión corresponde a enero de 2023.

Fecoer mencionó además que la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas sesionó tres veces en 2025, cuando debería hacerlo cada dos meses, y que no se han divulgado informes de seguimiento.

Temas Relacionados

Resolución 2307 de 2025Ministerio de SaludEnfermedades huérfanasEnfermedades rarasListado nacional de enfermedades rarasIPSFecoerMortalidadColombia-Noticias

Más Noticias

Petro afirmó que los aviones Gripen están destinados a “disuadir la muerte”: “Empiezan a pagarse dentro de dos o tres años”

El mandatario protagonizó un discurso luego de firmar el acuerdo que incluye la adquisición de 17 aviones tipo Gripen

Petro afirmó que los aviones

Ordenan cárcel para Ricardo González, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno; jueza advirtió sobre la brutalidad del ataque

El procesado fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado. Fue cobijado con medida de aseguramiento y la defensa presentó recurso de apelación

Ordenan cárcel para Ricardo González,

Millonario contrato de vigilancia de la Universidad Nacional está en la lupa de la Contraloría tras denuncias por irregularidades

El ente de vigilancia pidió a la institución educativa remitir documentación completa sobre la licitación de vigilancia, luego de que un profesor denunciara cambios no informados en el acta de cierre

Millonario contrato de vigilancia de

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

La ex candidata a Señorita Antioquia reavivó la polémica al responder a las críticas por su viejo video político, cuestionar la postura de Tafur y defender su derecho a opinar en medio del escrutinio que rodea a los reinados en Colombia

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

El colombiano sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha en el compromiso ante Pumas de la Unam

Kevin Mier envió un emotivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Deportes

Kevin Mier envió un emotivo

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

Santa Fe estaría listo para presentar a su nuevo técnico: sorpresa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios anunciaría pronto a un segundo fichaje de lujo para 2026: “Ya tiene un arreglo”

Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado