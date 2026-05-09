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Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Con realidades distintas a nivel internacional, arranca una de las series más atractivas en los cuartos de final por las figuras en las plantillas y mucha historia en juego

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Con gol de Daniel Valencia, los "Diablos rojos" derrotaron al equipo de Pablo Repetto-crédito @AmericadeCali/X
América y Santa Fe iniciarán la ida de los playoffs de la Liga BetPlay en Cali - crédito @AmericadeCali/X

Los playoffs de la Liga BetPlay prometen emociones y goles en cada uno de sus cuatro partidos en los cuartos de final, pues algunos de esos compromisos serán entre equipos de mucha historia, títulos y llamados a pelear el trofeo del primer semestre de 2026.

América de Cali y Santa Fe revivirán una nueva edición del clásico de rojos, siendo dos clubes con mucho en riesgo porque la inversión realizada en la temporada fue para llegar a la final del campeonato y avanzar a nivel internacional, aunque las cosas no salen de la misma manera para ambos.

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Por otro lado, el cuadro del técnico David González sabe que tiene la obligación de avanzar a las semifinales, pues debe dejar de lado la irregularidad en el Todos contra Todos y hacerse fuerte en las finales, además de que la institución no logra un título desde 2020.

Hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Este partido es uno de los más importantes en los cuartos de final, ya que ambos aspiran al título de la Liga BetPlay y el cuerpo de seguridad en ambas ciudades prepara un plan elaborado, con el fin de evitar acciones violentas adentro y afuera de los estadios.

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Para la ida de los cuartos de final, América de Cali recibirá a Santa Fe el 9 de mayo a las 8:20 p. m., en el estadio Pascual Guerrero, que seguramente estará lleno de aficionados de los Diablos Rojos, y con un fuerte esquema de la Policía Nacional y la logística en el escenario.

Santa Fe está obligado a salir campeón en la Liga BetPlay por el fracaso en la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS
Santa Fe está obligado a salir campeón en la Liga BetPlay por el fracaso en la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

Dicho compromiso se podrá ver por televisión en el canal deportivo Win+ Fútbol, por suscripción en los cableoperadores del país, así como por la página web Win Play, cuyos usuarios disfrutarán del partido desde cualquier plataforma, para no perderse nada.

América espera sacar ventaja en el compromiso de ida, por su buen momento en la Copa Sudamericana, pues viene de ganar 2-0 sobre Alianza Atlético y quiere mantener ese espíritu en los cuartos de final, que también le daría respaldo al proceso del técnico David González.

América de Cali
América revivió en la Copa Sudamericana gracias a su triunfo 2-0 sobre Alianza Atlético en Perú - crédito América de Cali

Por su parte, Santa Fe apuesta todo a los playoffs, pues en la Copa Libertadores quedó al borde de la eliminación, aunque con opción de caer a la Sudamericana, y el entrenador Pablo Repetto se iría antes de tiempo si queda afuera del campeonato colombiano.

“Venimos con buena mentalidad”

El entrenador David González sabe que debe ser protagonista en el primer semestre para seguir en el cargo, pues el club no aceptará un nuevo fracaso porque completará seis años sin lograr trofeos y la última vez que llegó a una final fue en la Copa Colombia 2024.

En charla con la prensa, previo al partido ante Santa Fe, habló sobre el buen momento que trae el equipo gracias a la Copa Sudamericana: “Venimos con la muy buena mentalidad de haber ganado, de habernos puesto de nuevo en pelea por el grupo de Sudamericana, eso nos tiene la confianza arriba”.

El cuadro "Escarlata" aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X
David González le apunta a que el América supere a Santa Fe desde la ida de los cuartos de la Liga BetPlay - crédito @AmericadeCali/X

Con respecto a la ida, el objetivo del América es sacar un buen resultado en la ida para llegar tranquilo al juego en Bogotá, pues el Albirrojo se hará fuerte en su casa: “Definitivamente, la intención y el deseo es marcar una diferencia en este primer partido”.

Sin embargo, González terminó al decir que será precavido con los cardenales, pues pueden dar la sorpresa en Cali como lo han hecho en otros duelos de visitante, prueba de ello fue el empate 2-2 con Tolima en la fase de Todos contra Todos: “Tenemos que tener precauciones, hacer una buena vigilancia, tratar de ir un segundo antes que él a esos duelos aéreos donde saca mucha ventaja”.

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