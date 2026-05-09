Germán Vargas Lleras y “las diez vidas del gato”: esta es la historia detrás de los atentados y accidentes que lo dejaron al borde de la muerte

- crédito Lina Gasca/Colprensa

La muerte de Germán Vargas Lleras, congresista, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, generó conmoción nacional y movilizó a todos los sectores políticos del país en torno a la figura y el legado de una de las figuras que definió la política nacional durante las últimas tres décadas.

Reconocido por su postura en contra del terrorismo por cuenta de los grupos armados al margen de la ley, Vargas Lleras fue víctima de uno de los atentados más sonados en contra de un líder político en la historia nacional. No fue la única vez que su vida estuvo en riesgo, y en cada ocasión tuvo implicaciones tanto en su salud como en su modo de manejarse en la política.

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El “libro bomba” de 2002

Vargas Lleras explicó que si bien perdió tres dedos en el accidente, el haber puesto el libro sobre la mesa evito mayores problemas - crédito captura de pantalla video Germán Vargas Lleras/Facebook

El 13 de diciembre de 2002, el entonces senador de movimiento Colombia Siempre que le extendió su apoyo a Álvaro Uribe Vélez en su candidatura presidencial y previamente fue un opositor al proceso de paz adelantado por Andrés Pastrana; recibió una agenda en su despacho del Congreso de la República en Bogotá.

El paquete, presuntamente enviado por su esposa, según aparecía escrito en el paquete, contenía un libro bomba. Al manipular el objeto, una carga de explosivo C-4 detonó parcialmente, causando la pérdida de dos dedos de la mano derecha y quemaduras en el cuello y los brazos.

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Vargas Lleras fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció varios meses en recuperación. En ese momento, no se conocía la autoría del atentado, aunque se realizaron dos capturas sin condenas. El hecho marcó un punto de inflexión en su carrera y vida personal, pese a lo cual regresó a ejercer su rol como senador tan pronto como le fue posible, contradiciendo las órdenes médicas.

El “carro bomba” de 2005

Vargas Lleras atribuyó inicialmente el atentado en su contra en 2005 al DAS. Tiempo después se le atribuyó su autoría a las Farc - crédito Colprensa

El 10 de octubre de 2005, al salir del programa Hora 20 de Caracol Radio, Vargas Lleras fue nuevamente objetivo de un atentado, esta vez con un carro bomba. El artefacto explotó al paso de la caravana de seguridad en la que se movilizaba el político por la carrera novena de Bogotá.

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Vargas Lleras salió ileso, ya que se encontraba lejos del epicentro de la explosión, pero nueve personas, entre ellas varios de sus escoltas, resultaron heridas. Los vehículos quedaron destruidos y el atentado causó graves daños en los alrededores.

Durante años, Vargas Lleras manejó la hipótesis de una posible participación de organismos estatales, específicamente el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), algo que se incrementó en medio del escándalo de las “chuzadas” de dicha entidad. Tiempo después se confirmó la responsabilidad de las Farc en el acto terrorista.

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Vargas Lleras regresó al Senado en cuestión de semanas, con secuelas todavía evidentes del carro bomba - crédito Colprensa

Ese mismo año se conoció que grupos paramilitares del Meta planearon otro ataque contra Vargas Lleras durante un acto en la Plaza de Toros La Santamaría, que fue frustrado por los organismos de seguridad.

Reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc y reconocimiento de Vargas Lleras como víctima en la JEP

El 2 de noviembre de 2020, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exjefe de las extintas Farc, envió una carta al expresidente Juan Manuel Santos en la que reconoció la autoría de la guerrilla en los dos atentados contra Vargas Lleras.

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En la misiva, Londoño pidió perdón por los hechos y se comprometió a aportar toda la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte del proceso de justicia transicional. El reconocimiento generó sorpresa en Vargas Lleras, que en una columna publicada días después manifestó su disposición a perdonar, y aunque las agresiones le causaron sufrimiento físico y emocional, aseguró que no buscaba reparaciones materiales ni beneficios políticos.

En 2020, Timochenko reconoció la autoría de las Farc en los dos atentados contra Vargas Lleras - crédito cortesía Lucas Pombo, W Radio

Eso sí, subrayó la importancia de conocer la verdad completa y que se garantice la no repetición de estos hechos, así como la identificación plena de los responsables. Consideró el acto de reconocimiento un avance en el proceso de reconciliación y justicia transicional en Colombia.

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En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó oficialmente a Germán Vargas Lleras como víctima de la violencia de las Farc en el macrocaso 10 sobre crímenes no amnistiables. Esta decisión le otorgó el derecho de participar activamente en el proceso de esclarecimiento de los hechos, formular preguntas y presentar observaciones ante la JEP. El organismo judicial valoró la relevancia de su testimonio para reconstruir la verdad histórica del conflicto armado.

“Me gasté las 10 vidas del gato”

Desde una fractura de craneo en la playa hasta un riesgo de muerte en helicóptero, Vargas Lleras vio a la cara a la muerte incluso en su vida privada - crédito Luisa González/Colprensa

A lo largo de su vida, Vargas Lleras no solo tuvo que lidiar con atentados que lo llevaron a ser uno de los hombres más escoltados de Colombia. Cuando daba sus primeros pasos en la vida política, fue testigo en primera fila del magnicidio de Luis Carlos Galán, y reveló que él pudo haber perdido la vida allí. “Si el sicario hubiera demorado cuatro segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente. Venía detrás de él y, pues, me hubieran también asesinado”, contó.

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Además, las calamidades domésticas también hicieron mella en su salud. En 2002, después de la campaña presidencial en la que apoyó la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, Vargas Lleras tomó un crucero por el Caribe junto a su familia. Mientras se encontraba en la isla de San Martín, al costado oriental de Puerto Rico, el entonces senador nadaba en el mar cuando una corriente de agua lo arrastró hasta llevarlo a impactar con violencia contra unas piedras en el fondo del mar.

“El golpe fue tan duro que tuve un desprendimiento de la llamada cara del cráneo, lo que en términos médicos se denomina Le Fort”, contó a la revista SoHo en 2014. “En el centro de salud de la isla no tenían los implementos necesarios para atenderme, así que mi familia logró llevarme de urgencias a Bogotá, donde me operaron. Después de 12 horas de cirugía, salí con la cara llena de unas placas de hierro y platino que aún conservo”, agregó.

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Un año más tarde, tuvo que lidiar con otra situación cercana a la muerte mientras viajaba en un helicóptero. “Despegamos del helicóptero, teníamos otra actividad en la ciudad de Pasto cuando, saliendo, falló el rotor de cola. Fueron segundos angustiosos. Sobrevolábamos los techos de las casas de un municipio a muy baja altura. Parecía un carro loco, sin control. Nos botamos al piso a esperar lo peor. Le digo una vez más: la pericia, la suerte y Dios, que es muy grande”, recordó.

En diciembre de 2015, Vargas Lleras se desmayó en un acto público en Floridablanca, Santander, mismo que fue atribuido a exceso de trabajo. Fue el primer indicio de los problemas de salud que terminarían derivando en su deceso.

“Ya me gasté las diez vidas del gato, pero mientras tenga voz y tenga vida, mi único compromiso será seguir cumpliéndole a este país”, reflexionó sobre estas situaciones.