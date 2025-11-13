Colombia

Sicarios mataron a joven mujer frente a uno de sus tres hijos: “Ayuda”, gritó el pequeño

Hay preocupación por la violencia de género y la inseguridad en la región

La muerte de una joven
La muerte de una joven madre a manos de dos hombres armados, que dispararon al menos nueve veces, ha generado indignación - crédito Colprensa

El dolor se apoderó de los habitantes de El Zulia, Norte de Santander en la tarde del lunes 10 de noviembre, cuando una joven madre fue asesinada a tiros frente a su hijo de 7 años, a la salida del club recreacional Paz y Futuro. El crimen, que dejó a tres menores huérfanos, se suma a la preocupante escalada de feminicidios en la región, lo que tiene en alerta a la comunidad.

La víctima fue identificada como Daigmar Moraima Plasencia Ortega, de 23 años, que había acudido al club de descanso acompañada de sus hijos, su hermana y sus sobrinos, con la intención de disfrutar de una jornada familiar.

La tragedia se desencadenó al finalizar la tarde, cuando la víctima se adelantó junto a su hijo para buscar un motocarro que los llevara de regreso a casa. En ese momento, una motocicleta con dos hombres se aproximó al lugar.

Los agresores la identificaron y abrieron fuego contra ella sin importar que estuviera acompañada por su pequeño hijo. Testigos relataron al diario local Vanguardia que al menos 9 disparos impactaron a la joven, que cayó gravemente herida sobre el pavimento.

Los criminales huyeron del lugar
Los criminales huyeron del lugar después de cometer el ataque - crédito Colprensa

El horror de la escena quedó marcado por el grito desesperado del niño: “¡Ayuda, ayuda, mataron a mi mamá!”, exclamó mientras corría en busca de sus familiares, según los relatos recogidos. Del mismo modo, se conoció que los sicarios huyeron inmediatamente tras el ataque, dejando tras de sí una escena de desolación.

Familiares de la víctima, alertados por los gritos, salieron del club y auxiliaron a la joven madre para subirla a un motocarro y trasladarla de urgencia al hospital municipal, donde falleció pocos minutos después, de acuerdo con la información publicada por los medios locales.

Después de lo ocurrido, las autoridades confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer los motivos del asesinato y dar con el paradero de los responsables, que dejaron a 3 niños menores de edad sin su madre y a uno de ellos con el trauma de haber presenciado la escena. El caso fue ampliamente rechazado por la comunidad, teniendo en cuenta que demuestra el incremento de la violencia contra las mujeres en la región.

La familia de la víctima ha pasado por varios duelos

Los últimos meses de vida de Daigmar Plasencia Ortega estuvieron marcados por la pérdida y la adversidad. Según detalló Vanguardia, la joven tuvo que enfrentar el duelo por la muerte de su madre, ocurrida el 8 de marzo de 2025 a causa de un cáncer.

En ese periodo, encontró apoyo en su hermana, la misma que la acompañaba junto con los niños de la casa para tener un día de diversión en medio de la adversidad. Ahora, la familia enfrenta un nuevo golpe, debido a que son dos muertes recientes las que deben afrontar.

Pese a que no se ha confirmado si se trata de un feminicidio o no, las autoridades están investigando los motivos detrás del violento ataque en contra de la joven.

Una mujer fue atacada a
Una mujer fue atacada a muerte frente a uno de sus hijos - crédito Colprensa

Mujer fue atacada a puñal por su compañero sentimental

Otro hecho violento en contra de una mujer sacudió la vereda Panamá, en el sector Los Manzanos (Soacha) en la madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025. La víctima es Nelcy Muñoz, de 43 años, que fue atacada con arma blanca por su pareja sentimental, Milton Rodríguez, que la agredió en más de 30 ocasiones antes de huir del lugar.

La gravedad de las heridas obligó a trasladar a la víctima de inmediato a un centro médico, donde, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después. Ante esta situación se pronunció el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, que mostró su rechazo a través de su cuenta de X.

En su mensaje, el mandatario local afirmó: “Nuestra ciudad como muchas otras en el país está cansada del maltrato, el abuso, y el feminicidio (...) Hemos ofrecido $20.000.000 millones de recompensa contra el feminicida de Nelcy a quien esperamos tener pronto tras las rejas”.

