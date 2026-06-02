Andrea Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella con un curioso video: “Esto habla por sí solo”

La hija mayor del presidente Gustavo Petro critica la posición del candidato sobre el medio ambiente, páramos y fracking - crédito @andreapetro91/IG

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, ha emprendido una campaña en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, alegando diferentes puntos de vista.

Al finalizar las elecciones, la mujer compartió dos mensajes en los que alegaba que se estaban tratando de robar las elecciones, pero, a pesar de eso, saldrían victoriosos en la segunda vuelta.

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“¡Así nos hagan trampa, les vamos a ganar! Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. ¡Tan grande fue la sorpresa que no les dieron las cuentas para robarnos! Ganamos y vamos a volver a ganar”, expresó la hija del mandatario, cuyo mensaje se viralizó rápidamente y generó polémica entre seguidores y opositores.

El video con el que Andrea Petro le hace campaña a Iván Cepeda - crédito @andreapetro91/IG

Posteriormente, horas después de la publicación de estos mensajes, la empresaria compartió un video en el que nuevamente arremete contra la campaña de De la Espriella. El clip muesta al candidato de la derecha como una caricatura destructiva, enfocado en acabar con los páramos así como la fauna y flora que los rodea.

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En las imágenes se ve a De la Espriella inicialmente de pie sobre un tronco de árbol que acababa de ser talado, mientras a su espalda se ven los yacimientos de petróleo explotados por fracking.

Sumado a esto, el hoy líder de la derecha y ganador de la primera vuelta presidencial genera temor en los frailejones, que fueron representados con el rostro del personaje de Frailejón Ernesto Pérez, recordado por su campaña para la protección de los páramos.

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La hija mayor del presidente Petro arremete contra Abelardo de la Espriella en su más reciente publicación - crédito @andreapetro91/IG

La maquinaria amarilla es la encargada de acabar con el ecosistema y posteriormente, el bogotano aparece sosteniendo una motosierra y también formando parte del fin del ecosistema que provee de agua a millones de colombianos. El video muestra a un Abelardo de la Espriella macabro, oscuro, con intensiones de no preservar el medio ambiente y es acompañado con la frase “Esto habla por sí solo...”.

Comentarios de los seguidores de Andrea sobre las imágenes, destacan: “Si tu papá hubiese hecho las cosas bien, ganaban en primera vuelta, pero no queremos más de lo mismo”; “Eso es lo que hacen los amigos guerrilleros de tu papá”; “Te pusieron a hacer campaña querida”, entre otros.

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El clima electoral que se vive en la familia de Gustavo Petro

La diferencia de solo tres puntos porcentuales entre los dos aspirantes más votados ha dejado a Colombia ante una segunda vuelta presidencial cargada de tensión y vigilancia. Andrea Petro se convirtió en protagonista del debate tras asegurar que la izquierda “volverá a ganar”, pese al clima de denuncias de fraude y compra de votos.

La figura de Andrea Petro se consolida como influencia clave en redes y voz de alerta para los seguidores del proyecto político de Gustavo Petro - crédito andreapetro91 / Instagram

La primera vuelta, celebrada el 31 de mayo, posicionó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con el 43% de los votos, seguido muy de cerca por Iván Cepeda con el 40%. Ambos medirán fuerzas nuevamente el 21 de junio. El estrecho margen avivó la polémica sobre la transparencia del sistema electoral, incrementando la presión sobre las autoridades para garantizar un proceso legítimo.

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En redes sociales, Andrea Petro respondió a las acusaciones de manipulación del voto. En una de sus publicaciones afirmó: “¡Así nos hagan trampa, les vamos a ganar! Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer”. Sus palabras se viralizaron y encendieron la discusión en ambos bandos.

La empresaria señaló que la militancia de su sector permanece alerta ante cualquier intento de alterar los resultados y sostuvo que “nuestros votos son reales y serán aún más la próxima vez”.

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En este contexto de polarización, la hija mayor de Gustavo Petro pidió a sus seguidores mantenerse vigilantes y movilizados. Las denuncias cruzadas y la desconfianza han marcado el ambiente previo al balotaje, en el que ambos candidatos buscan captar a los votantes indecisos.