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Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, fue suspendido por la Procuraduría por presunta participación indebida en política

La decisión cautelar estableció un plazo específico para la separación del cargo: se extenderá hasta el 21 de junio de 2026, fecha prevista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

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Testimonios vinculan a Alfredo Saade con órdenes para reducir la emisión diaria de pasaportes, según la Procuraduría. Él culpó a Sarabia y Benedetti por la suspensión que le impuso la Procuraduría - crédito Colprensa
Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por presunta indebida participación en política - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación suspendió en forma provisional al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, tras concluir que habría usado su cargo para intervenir en la contienda electoral al difundir mensajes desde su cuenta oficial de la red social X.

“Utilizar el cargo para participar de manera indebida en controversia política consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X en la que se identifica como Embajador de Colombia en Brasil al generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”, dijo la entidad.

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La medida fue revelada este martes 2 de junio de 2026 por el director del programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, que informó la decisión disciplinaria contra Saade por una presunta indebida participación en política asociada a publicaciones en sus redes sociales durante las elecciones presidenciales.

En el auto, la Procuraduría ordenó el inicio formal del proceso: “PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, en contra el señor ALFREDO RAFAEL SAADE VERGEL, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil”.

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Procuraduría suspendió a embajador de Colombia en Brasil por interceder en temas políticos - crédito @ricarospina/X
Procuraduría suspendió a embajador de Colombia en Brasil por interceder en temas políticos - crédito @ricarospina/X

La decisión cautelar estableció un plazo específico para la separación del cargo: “CUARTO: SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio de la función al señor ALFREDO RAFAEL SAADE VERGEL... hasta finalizar el día 21 de junio de 2026 y, solicitar al nominador del Embajador, que proceda a cumplir y hacer efectiva esta medida cautelar... Contra la suspensión provisional no procede recurso alguno".

El auto también dispuso el trámite interno de control sobre la cautelar: “QUINTO: CONSULTAR la medida cautelar de suspensión provisional decretada contra ALFREDO RAFAEL SAADE VERGEL... ante la Sala Disciplinaria de Instrucción”.

Como parte de las diligencias, la Procuraduría ordenó notificar al funcionario y entregar copia de la providencia.

Primera reacción se Saade a la sanción

La primera reacción de Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, ante su suspensión de la Procuraduría fue el silencio jurídico: dijo que se enteró por una llamada de Blu Radio, que no había sido notificado. La entrevista dejó expuesta una tensión central: Saade evitó explicar los mensajes en los que pidió la renuncia del presidente Gustavo Petro, pero al mismo tiempo admitió que su defensa sostiene que no incurrió en esa conducta.

El dato que introdujo él mismo en la conversación amplió el alcance del episodio. El embajador recordó que ya había sido suspendido una vez por el caso de los pasaportes, cuando era jefe de despacho de la Presidencia, en agosto del año pasado, y defendió aquel paso por el Gobierno con una frase de reivindicación sobre su gestión en menos de tres meses.

La Procuraduría General de la Nación suspendió en forma provisional al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, tras concluir que habría usado su cargo para intervenir en la contienda electoral al difundir mensajes desde su cuenta oficial de la red social X - crédito @ricarospina/X
La Procuraduría General de la Nación suspendió en forma provisional al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, tras concluir que habría usado su cargo para intervenir en la contienda electoral al difundir mensajes desde su cuenta oficial de la red social X - crédito @ricarospina/X

“Lo que sí creo es que en su sabiduría el señor procurador habrá tomado la decisión y yo soy respetuoso de las decisiones que toman las instancias pertinentes”, dijo Saade al medio de comunicación cuando el periodista le preguntó por la medida. Acto seguido, evitó entrar en el fondo del caso y repitió que primero debía leer el fallo con su abogado.

Saade evitó explicar sus mensajes sobre Petro y dijo que hablar ahora podría perjudicarlo

El momento de mayor tensión llegó cuando el periodista le recordó que en uno de sus mensajes le había pedido públicamente al presidente que renunciara. Saade no negó la existencia de esos contenidos, pero rechazó comentarlos: “Si yo respondo, ahí podrían tomarlo como participación en política”.

Esa línea de defensa se mantuvo durante toda la entrevista. “No lo puedo hacer porque no conozco el fallo siquiera. Me enteré por usted”, dijo Saade a Blu Radio cuando le preguntaron si había hablado con Petro sobre esa idea o si existía una coincidencia entre su mensaje y un trino posterior del mandatario.

El funcionario sí entregó una respuesta concreta sobre un punto político sensible. Cuando el periodista le preguntó si había hablado con el presidente de la República sobre su propuesta de renuncia, contestó: “No, no, no, no, no señor”.

Ilustración acuarela de un hombre con gafas, vestido con traje, sentado frente a un escritorio, sosteniendo un documento con la palabra 'Sanción'. A su derecha, una bandera de Colombia.
El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, es representado en una ilustración estilo acuarela recibiendo una sanción de la Procuraduría General de la Nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También se negó a validar la hipótesis que se le planteó sobre una posible renuncia de Petro y Armando Benedetti para sumarse a la campaña de Iván Cepeda. En lugar de responder, optó por la evasiva y por aplazar cualquier explicación hasta conocer formalmente el contenido del fallo.

El embajador sostuvo que su abogado le dijo que no participó en política

La definición más delicada de toda la entrevista apareció al final, cuando el periodista citó mensajes atribuidos a Saade y le recordó que la ley prohíbe a los funcionarios públicos participar en política. En ese tramo, el embajador fijó por primera vez la línea de fondo de su defensa: “Según mi abogado, yo no he participado en política”, agregó.

Esa afirmación fue reforzada segundos después. Ante la pregunta directa sobre si su abogado le había dicho que los mensajes no constituían participación en política, respondió: “Exactamente. Así es”, dijo Saade a Blu Radio.

El intercambio mostró además cómo Saade intentó desacoplar el sentido político de uno de los mensajes leídos al aire. Cuando le citaron la frase “sal a buscar diez personas, no te detengas, corre a conquistar corazones”, contestó que esa expresión no implicaba activismo electoral y la comparó con una exhortación religiosa: “Yo conquisto corazones para Jesucristo todos los días en la calle cuando puedo”, dijo Saade a Blu Radio.

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