Senador estadounidense se despachó contra Iván Cepeda por polémica con la camiseta de la Tricolor: “No siente ningún orgullo de ser colombiano”

Carlos Giménez criticó a Iván Cepeda por polémica sobre la camiseta de la Selección Colombia - crédito @RepCarlos/X - Colprensa

La polémica en torno al uso de símbolos nacionales en campañas políticas sumó un nuevo episodio tras una reacción del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El congresista, tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, cuestionó que el abogado y aspirante Abelardo de la Espriella —quien obtuvo el primer lugar en esos comicios— usara la camiseta de la selección Colombia durante actividades proselitistas.

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Cepeda afirmó que la camiseta de la Tricolor no puede ser apropiada como distintivo de una campaña electoral, abriendo un debate sobre los límites entre identidad nacional y propaganda política.

El senador replicó ante medios nacionales: “La Selección nos pertenece a todas y todos”, subrayando que la camiseta representa un símbolo común y no un recurso exclusivo de ningún movimiento.

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Iván Cepeda se fue contra Abelardo de la Espriella por utilizar camiseta de la Selección en actividades de campaña -crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Según Cepeda, “no conozco a nadie que no sea hincha de la Selección Colombia”, por lo que consideró improcedente que la indumentaria sea asociada a intereses particulares.

Tras lo anterior, el legislador agregó que ni la FCF ni los candidatos pueden adjudicarse la propiedad de este emblema: “La Federación Colombiana de Fútbol no nos puede decir que la Selección o la camiseta le pertenece a una campaña electoral”.

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El congresista también desestimó comparaciones con otros sectores políticos, aclarando que su propia campaña no recurre a símbolos patrios ni de la selección: “Pido que mi campaña no utilice la camiseta de la Selección, como tampoco recurro a los símbolos patrios”, declaró ante la prensa.

La controversia escaló a nivel internacional cuando Carlos Giménez, senador estadounidense de Florida, Estados Unidos, respondió a las declaraciones de Cepeda. Giménez descalificó al militante del Pacto Histórico, asegurando que “esto no debe asombrar a nadie”.

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El legislador estadounidense cuestionó el patriotismo de Cepeda, al afirmar: “Evidentemente, Cepeda no siente ningún orgullo de ser colombiano y desconoce a aquellos quienes llevan la camiseta de su país”. Además, Giménez lo acusó de representar posturas autoritarias, al indicar: “La única bandera de Cepeda es la de la tiranía narcocomunista”.

El senador cerró sus comentarios con una expresión de rechazo: “¡Cuánta vergüenza!”.

Carlos Giménez arremetió contra Iván Cepeda y lo acusó de seguir “la tiranía narcocomunista” - crédito @RepCarlos/X