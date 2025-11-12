Colombia

Renuncia silenciosa en Bogotá: este es el fenómeno que afecta a casi un millón de trabajadores de la ciudad

Investigadores advierten sobre los riesgos de mantener ambientes laborales poco estimulantes y sin garantías, lo que podría afectar el crecimiento económico

Guardar
La desmotivación laboral afecta principalmente
La desmotivación laboral afecta principalmente a personas entre 29 y 49 años, base productiva de la economía bogotana - crédito Luisa González/REUTERS

Un estudio reciente del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá reveló una realidad preocupante: cerca de 965.000 personas, es decir, el 22,9% de los ocupados en la ciudad, experimentan lo que se ha denominado “renuncia silenciosa”.

Este fenómeno describe a trabajadores que, aunque mantienen sus empleos, presentan bajo nivel de compromiso y se sienten emocionalmente desconectados de sus funciones. La investigación, titulada Renuncias silenciosas en Bogotá: una mirada a la desmotivación en el trabajo, arroja luz sobre un problema que, si bien es global, en la capital tiene consecuencias y dinámicas locales particulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El estudio señala que la renuncia silenciosa no implica abandonar el empleo, sino la pérdida de motivación para realizarlo con entusiasmo y productividad. El fenómeno afecta especialmente al segmento de personas entre 29 y 49 años, un grupo que suma más de medio millón de trabajadores y representa la base productiva de la economía de Bogotá.

Además, se evidenció que esta desmotivación está íntimamente ligada con la precariedad laboral: casi la mitad de quienes muestran señales de renuncia silenciosa (48,2%) laboran en condiciones de informalidad, carentes de garantías, estabilidad y acceso a la seguridad social.

Casi la mitad de quienes
Casi la mitad de quienes sufren renuncia silenciosa en Bogotá trabaja en condiciones de informalidad y sin seguridad social - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La situación contractual agrava la problemática: mientras el 71,2% de este grupo sí cuenta con contrato, un 32,8% lo hace bajo acuerdos verbales, lo que deja a miles expuestos a la ausencia de protección y desconocimiento de sus derechos. El fenómeno tiene mayor presencia en sectores como comercio y reparación de vehículos (16%), administración pública, defensa, educación y salud (14,9%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (14,4 %). Sin embargo, actividades como alojamiento, servicios de comida, transporte y construcción experimentan los índices más altos de insatisfacción o deseo de cambio, llegando a declararlo hasta una tercera parte de sus empleados.

De acuerdo con los resultados, la desmotivación laboral no está determinada únicamente por los bajos salarios. El 77,8% de quienes buscan cambiar de empleo manifiestan que su razón principal es mejorar el uso de sus capacidades y formación profesional, frente a un 20,2% que lo haría por mayores ingresos. Este dato sugiere que la clave para reducir el fenómeno está en la creación de ambientes laborales donde el talento pueda desarrollarse y los trabajadores se sientan valorados y reconocidos.

El 32,8% de los empleados
El 32,8% de los empleados desmotivados solo cuenta con contratos verbales, lo que incrementa su vulnerabilidad laboral - crédito Luisa González/REUTERS

Comparativamente, la situación en Bogotá muestra una menor incidencia respecto a países como Estados Unidos, donde más del 50% de los empleados declara no estar comprometido, y a otras regiones de América Latina, con índices del 58%. Esto indica que el fenómeno en la capital está más vinculado a la informalidad y la vulnerabilidad laboral que a una crisis cultural general de la idea de trabajo.

Entre los principales resultados del estudio se destacan:

  • La renuncia silenciosa afecta al 22,9% de la población ocupada, impactando la productividad y estabilidad organizacional.
  • El grupo mayormente afectado tiene entre 29 y 49 años (54,9% del total en renuncia silenciosa) y predominan los trabajadores con educación media (38,2%), mientras que solo 7,9% tienen formación de posgrado.
  • Un 48,2% de los afectados son informales, frente al 30,4% en quienes no presentan esta condición; además, el 90,1% tiene una débil afiliación a salud y el 32,8% solo cuenta con un contrato verbal.
  • Sectores económicos como comercio, reparación de vehículos, administración pública, defensa, educación y salud concentran la mayor parte de la población desmotivada.
  • El 77,8% busca un trabajo donde pueda potenciar su formación, mientras que solo el 20,2% prioriza la obtención de mayores ingresos.
El 77,8% de los trabajadores
El 77,8% de los trabajadores que busca cambiar de empleo prioriza el desarrollo profesional sobre el aumento salarial - crédito Jaime Saldarriaga/

Según Pilar Torres Alvarado, subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, “la renuncia silenciosa nos está diciendo algo más profundo que un simple malestar laboral: nos está mostrando los límites de un modelo que no garantiza estabilidad ni desarrollo. Si queremos una ciudad más productiva, debemos empezar por construir empleos donde las personas puedan proyectar su vida y no solo sobrevivir en ella”.

El informe concluye que la calidad del empleo —marcada por formalidad, estabilidad contractual y protección social— es el determinante esencial del compromiso laboral. Las empresas que fortalecen estos factores obtienen mayores niveles de motivación y productividad entre sus trabajadores. Por el contrario, la inestabilidad y la falta de garantías alimentan un círculo de desmotivación que termina afectando la competitividad y el crecimiento de Bogotá.

El reto, según los investigadores, es avanzar hacia un entorno laboral más digno, competitivo y humano. Conozca el informe completo haciendo clic aquí.

Temas Relacionados

Renuncia silenciosa Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá Secretaría de Desarrollo Económico Bogotá Desmotivación laboral Empleo Informalidad ProductividadColombia-Noticias

Más Noticias

La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

La autoridad electoral rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial

La Registraduría ratificó la decisión

Abogada uribista salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana tras insultos del ministro Armando Benedetti: “Sentí vergüenza ajena”

Carolina Restrepo Cañavera, que se hizo viral en sus redes sociales por sus acertados análisis sobre el proceso que afrontó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, envió un sentido mensaje a la togada frente a lo que sería el asedio del titular de la cartera política

Abogada uribista salió en defensa

Petro anunció que la inteligencia militar suspenderá el envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses por bombardeos en el Caribe

La orden del jefe de Estado busca expresar su oposición la política antidrogas del país norteamericano

Petro anunció que la inteligencia

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

El general Francisco Cubides agradeció a la población civil por los datos que han entregado sobre la ubicación de grupos armados en todo el país

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes

Hombre que torturó a un perro hasta causarle la muerte fue condenado a prisión: el animal fue mutilado y apuñalado

El criminal utilizó un arma cortopunzante para atacar en repetidas ocasiones al can

Hombre que torturó a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones favoritas de

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Jaguares se convirtió en el

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A

Predicciones de la Liga BetPlay: estas son las probabilidades de América, Santa Fe, Alianza y Águilas Doradas para clasificar a los cuadrangulares

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio

Cesar Augusto Londoño insistió en que Harold Santiago Mosquera llegará a otro grande de la Liga BetPlay: “Lo ratifico”