Reconocida actriz reveló cómo le sacaron lujosas joyas de una maleta y los errores que cometió para alertar a sus seguidores: “Me robaron el collar de Ariana Grande”

Megumi Hasebe les contó a sus seguidores cómo perdió valiosos accesorios por un descuido en el aeropuerto, pero su experiencia la usa para advertirles a otros sobre la importancia de cuidar sus pertenencias

Megumi Hasebe Perdomo relata con
Megumi Hasebe Perdomo relata con humor el robo de sus joyas, incluido un collar de Ariana Grande, durante un vuelo - crédito @megumihasebep/IG

La reconocida actriz y creadora de contenido Megumi Hasebe Perdomo hizo una revelación que ha generado gran impacto entre sus seguidores.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista contó con detalle el robo de varias joyas de lujo que tenía en su equipaje durante un vuelo reciente, incluyendo un collar de Ariana Grande y accesorios que utilizó el día de su boda.

Con su característico tono de sinceridad y humor, Hasebe comenzó su relato con una frase que capturó de inmediato la atención del público.

Me robaron el collar de Ariana Grande y varios accesorios que utilicé en mi boda en un vuelo. Por pendeja, por marica... Yo simplemente vengo a contarles mi experiencia para que a ustedes no les pase lo mismo y no sean tan (se golpea la cara). Para que no les pase lo mismo que a mí“, empezó contando la actriz.

El inesperado robo que vivió Megumi Hasebe Perdomo: joyas de boda y un collar de Ariana Grande desaparecen en pleno viaje - crédito @megumihasebep/IG

La actriz explicó que el hurto ocurrió tras una serie de descuidos que ella misma reconoció.

Según relató, al llegar al aeropuerto decidió enviar su maleta de mano a la bodega, sin tener presente que dentro llevaba los objetos de valor que usualmente mantenía bajo su cuidado personal.

Yo empaqué la maleta bien. En la maleta grande nada de valor, en la maleta pequeña, en la de mano, puse mis cosas de valor, como siempre. Yo llego al aeropuerto, entrego mi maleta grande, me dicen: ‘¿No tienes cosas de valor?’, yo digo: ‘No, no tengo cosas de valor’. Listo. Porque ellos se lavan las manos con eso. Pero me hicieron la típica pregunta de: ‘¿Quiere mandar el equipaje de mano por bodega?’ Miren, yo me sentía tan mal que yo ni lo pensé y mandé la maleta de mano por bodega sin pensar en las cosas que yo tenía ahí. Y no solamente eso, sin revisar si tenía el candado puesto. Primer grave error", confesó Megumi.

Ya en su casa, y sin sospechar nada, guardó sus pertenencias sin revisar minuciosamente el contenido y solo quince días después, al intentar usar una de las joyas fue que descubrió que la caja estaba vacía y que la habían robado.

“Yo llegué a mi casa, desempaco todo, guardo todo. Yo agarré mi cajita de accesorios y así tal cual la guardé. Como a los quince días yo digo: ‘Ay, me quiero poner este collar, voy a buscarlo’. Chin, chin, chin, chin. Abro la gaveta, saco la cajita, abro y no hay nada. (ríe) La persona que fue es inteligente porque dice: ‘Claro, si yo saco la caja, se dan cuenta enseguida y de pronto me pillan’. Abrió la caja, sacó los accesorios y dejó la caja como para que uno no se dé cuenta si uno no revisa", contó la actriz.

Megumi Hasebe revela el robo
Megumi Hasebe revela el robo de sus joyas en pleno vuelo - crédito @megumihasebep/IG

La artista, visiblemente frustrada, explicó que su tercer error fue no conservar la tirilla de la maleta, documento necesario para radicar una queja formal ante la aerolínea.

“Y mi tercer error. Cuando quise poner la queja en la página sobre mi maleta, ¿adivinen qué me pedían? La tirilla de la maleta. ¿Ustedes creen que yo guardé la tirilla de la maleta? Ni siquiera me pude quejar en la página. O sea, simplemente me dejé robar y ya. (ríe)”, explicó Megumi, visiblemente frustrada.

Finalmente, Megumi aprovechó el relato para advertir a sus seguidores sobre la importancia de cuidar los objetos de valor durante los vuelos y no repetir sus errores. Además, aseguró que en su momento varios sentimientos encontrados, pero que actualmente se siente más tranquila y por ende disidió salir a revelar la situación entre risas y con humor.

Digamos que ya lo procesé, pero todavía me da rabia cuando hablo del tema. No cometan ninguno de mis errores”, puntualizó.

