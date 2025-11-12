Colombia

Petro se pronunció tras bombardeo de Ejército en el que murieron 19 miembros de las disidencias de las Farc en Guaviare: “Muy lamentable”

El jefe de Estado señaló que el grupo liderado por alias Iván Mordisco está ligado a la Junta del Narcotráfico, una organización ilegal que presuntamente busca asesinarlo

Guardar
Petro se pronunció tras bombardeo
Petro se pronunció tras bombardeo de Ejército en el que murieron 19 miembros de las disidencias de las Farc en Guaviare - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Ernesto Guzmán/EFE

La ofensiva militar lanzada en el departamento de Guaviare dejó un saldo de 19 muertos y la captura de un presunto integrante de un grupo disidente, según confirmó el Ejército Nacional.

El operativo, dirigido contra la estructura de “Iván Mordisco” en la zona rural del municipio de Calamar, fue resultado de una orden directa del presidente Gustavo Petro, que anunció la acción el 10 de noviembre de 2025 a través de su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su mensaje, el mandatario expresó: “Ofensiva militar contra ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”.

Durante la madrugada del lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, comunicó el inicio de la operación contra esta organización, señalada de mantener bajo amenaza y extorsión a comunidades y campesinos de la región. Sánchez Suárez detalló en su cuenta de X: “Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional están ejecutando esta operación en las selvas del Guaviare (...). Operación en evolución”.

Ministro de Defensa frente al reciente bombardeo en zona rural de Calamar, Guaviare - crédito X

A su vez, el alto funcionario indicó que la ofensiva fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que se extendió durante varios meses, lo que permitió localizar los campamentos del grupo disidente. Además, reveló que de los 19 fallecidos, al menos cinco disidentes se entregaron a las autoridades.

“Once fusiles recuperados y cerca de 25 de personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de Iván Mordisco en el Guaviare. Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”.

Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía, informó sobre la labor previa de 30 hombres de Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Díjin) durante 320 horas, 12 mil informes de inteligencia y 25 informes de táctica, para ejecutar la operación.

El mensaje de Petro tras el bombardeo

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó al bombardeo contra las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. De igual manera, reconoció el trabajo de los soldados que participaren la operación.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que el grupo liderado por alias Iván Mordisco está ligado a la junta del narcotráfico, una organización ilegal que presuntamente busca asesinarlo - crédito @petrogustavo/X

Aunque lamentó la muerte de los miembros del grupo armado ilegal, señaló que estos estaban bajo el mandato de la Junta del Narcotráfico, organización que denunció por presuntamente armar un complot para asesinarlo y sacarlo del poder antes de que termine su periodo al mando del país.

“Once fusiles recuperados y cerca de 25 de personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de Iván Mordisco en el Guaviare. Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Otras operaciones militares que debilitaron a las disidencias de alias Iván Mordisco

Es importante resaltar que en una operación ejecutada en agosto de 2025, fue abatido “Dumar”, también conocido como “Chito”, que era el principal cabecilla del bloque móvil Martín Villa, una de las facciones más peligrosas de las disidencias de “Iván Mordisco”. El operativo, realizado en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, resultó incluso en la muerte de cerca de 30 guerrilleros de esa organización.

El hombre era uno de
El hombre era uno de los alfiles más importantes de la disidencia de alias Iván Mordisco - crédito @COMANDANTE_FFMM/x

De acuerdo con la misma Presidencia de la República, citando las versiones de Inteligencia Militar y Policial, alias Dumar tenía más de 18 años en las disidencias de las Farc, hizo parte del Frente 40, fue escolta de alias Mayimbú, dirigió una comisión de la estructura Jaime Martínez y una compañía de “Alberto Poño”; desde 2024, lideraba el bloque móvil Martín Villa.

Meses después, en octubre, las Fuerzas Militares lograron neutralizar a cuatro integrantes de la Estructura Principal de la disidencia de Iván Mordisco, el denominado Estado Mayor Central (EMC), así como del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.

Estos golpes a las disidencias de las Farc representan avances significativos en la lucha del Gobierno por recuperar el control de las regiones afectadas por el narcotráfico y la violencia.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEjército Nacional de ColombiaBombardeoAlías Iván MordiscoDiisidencias de las FarcGuaviareGuerrilleros muertosColombia-Noticias

Más Noticias

Contraloría alertó sobre baja ejecución de recursos para el estado de conmoción interior en Catatumbo

El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra informó que, pese a la asignación de $2,78 billones, solo se ha ejecutado cerca del 50% de los fondos destinados a la atención de la crisis en la región

Contraloría alertó sobre baja ejecución

“Nuestra labor no se ejerce desde declaraciones”: así fue la respuesta del Ministerio de Educación ante polémica de Juliana Guerrero

La cartera confirmó la apertura de una investigación formal contra la Fundación Universitaria San José, institución que anuló el título de la joven que aspiraba a ser viceministra de la Juventud, luego de varias inconsistencias

“Nuestra labor no se ejerce

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Aunque los Matecañas quedaron muy cerca de perder el reconocimiento deportivo por sus deudas salariales, otro club dejará de existir por decisión de sus dueños, para darle paso a un nuevo proyecto

Liga BetPlay sufrirá la desaparición

Los pensionados son los que más sufren a la hora de hacer transferencias bancarias con Bre-B, confirmó estudio

La adopción masiva de la nueva plataforma revela brechas educativas y generacionales, mientras usuarios y comercios exploran sus posibilidades y retos

Los pensionados son los que

La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

La autoridad electoral rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial

La Registraduría ratificó la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones favoritas de

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Liga BetPlay sufrirá la desaparición

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A

Predicciones de la Liga BetPlay: estas son las probabilidades de América, Santa Fe, Alianza y Águilas Doradas para clasificar a los cuadrangulares

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio