Colombia

Un año estricto en fronteras, Colombia inadmite a más de 2.600 extranjeros por alertas y documentos falsos

Entre enero y septiembre de 2025, Migración Colombia impidió el ingreso de viajeros por antecedentes delictivos, riesgo para la seguridad y trámites irregulares. Entre ellos, 46 ofensores sexuales detectados gracias a alertas internacionales

Guardar
Migración Colombia suma más de
Migración Colombia suma más de 2.600 inadmisiones entre enero y septiembre de 2025 por controles migratorios más estrictos - crédito AFP

Los aeropuertos y pasos fronterizos del país tuvieron un año movido. Entre enero y septiembre de 2025, la autoridad migratoria colombiana sumó más de 2.000 decisiones de inadmisión. La cifra, que refleja un escrutinio más estricto en los accesos internacionales, incluye casos asociados a riesgos de seguridad, documentación incompleta y antecedentes por delitos graves.

De acuerdo con Migración Colombia, en ese periodo se impidió el ingreso a 2.674 viajeros extranjeros que no cumplieron con los requisitos exigidos para entrar al territorio nacional. La institución también reportó 227 expulsiones relacionadas con infracciones a las normas migratorias. Aunque la mayoría de estos casos se resolvió por trámites irregulares, hubo un grupo que llamó la atención de las autoridades por su perfil delictivo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El principal motivo de inadmisión
El principal motivo de inadmisión en aeropuertos y fronteras colombianas es la falta de documentación requerida para ingresar al país - crédito Migración Colombia

Entre los inadmitidos se contó a 46 personas señaladas como ofensores sexuales contra niños y adolescentes. Su detección, explicaron las autoridades, fue posible gracias a la herramienta Angel Watch, que permite el rastreo internacional de individuos con historial en este tipo de crímenes. “Así, el Gobierno avanza en la construcción de un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes del país”, señaló la entidad en un comunicado.

Migración Colombia confirmó la inadmisión de cinco ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. Su entrada fue bloqueada por representar “un alto riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana, por posible condición de ofensores sexuales”.

“Las inadmisiones de estos 46 ofensores sexuales son resultado de una cooperación internacional efectiva y de una labor rigurosa de nuestros oficiales”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, al reafirmar el compromiso institucional frente a la protección de niños y adolescentes.

La herramienta Angel Watch permitió
La herramienta Angel Watch permitió detectar a 46 ofensores sexuales contra niños y adolescentes en los controles migratorios de Colombia - crédito Migración Colombia

Las razones detrás de estas decisiones son diversas. La falta de documentación continúa siendo el principal motivo de inadmisión con 786 casos. A esto se suman viajeros que no presentaron visa cuando era requerida (498) y otros que entregaron información falsa durante el control migratorio (376). Estos incumplimientos, aunque más frecuentes, conviven con situaciones más graves vinculadas a alertas de seguridad internacional.

En el mapa por nacionalidades, Venezuela encabeza la lista con 616 inadmisiones. Le siguen Estados Unidos (346), República Dominicana (266), Cuba (154), México (127), China (119), Ecuador (111), Perú (87), India (47) y Haití (43). Las cifras reflejan, en parte, el volumen de movilidad internacional y también las rutas históricas de migración hacia Colombia, especialmente en el caso venezolano, país con una diáspora cercana a los tres millones de personas asentadas en territorio colombiano.

Los puntos de mayor actividad también se concentran en las terminales aéreas con más flujo de pasajeros internacionales. Cartagena registró 230 inadmisiones, incluidos 18 casos marcados por alertas específicas. Allí, el Aeropuerto Rafael Núñez aparece junto con El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Rionegro) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali) entre los más exigentes en los controles migratorios.

Estados Unidos y Venezuela lideran
Estados Unidos y Venezuela lideran la lista de nacionalidades con mayor número de inadmisiones en Colombia durante 2025 - crédito Presidencia

Además de los aeropuertos, la vigilancia se reforzó en pasos fronterizos clave como Rumichaca (Ipiales), Atanasio Girardot (Cúcuta), Simón Bolívar (Norte de Santander), Puente Páez (Arauca) y Paraguachón (La Guajira). En estos corredores, Migración Colombia mantiene medidas que incluyen verificación de identidad, validación documental y cruce de bases de datos internacionales.

La cooperación con otros países es determinante. Según la autoridad migratoria, el intercambio de información permitió impedir el ingreso de alrededor de 50 personas con notificaciones activas por delitos sexuales. Aunque la mayoría provenía de Estados Unidos, también se identificaron ciudadanos de Nigeria, Reino Unido, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, México y Canadá.

Este cruce constante de alertas, fichas y reportes entre agencias especializadas fortaleció la capacidad nacional para anticiparse al riesgo y actuar antes de que personas con antecedentes penales ingresen al territorio. En ese engranaje, la articulación regional y el uso de plataformas como Angel Watch resultan decisivos para que los controles sean más precisos y las respuestas, más rápidas.

Temas Relacionados

Migración ColombiaMigraciónExtranjeros inadmitidosDelitos sexualesFronteras ColombiaSeguridad fronterizaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

Aprenda a nadar en noviembre: Bogotá habilitó piscinas públicas gratis en siete parques de la ciudad

La nueva iniciativa permite a ciudadanos disfrutar de instalaciones acuáticas en diferentes zonas de la ciudad, con registro obligatorio y normas de seguridad

Aprenda a nadar en noviembre:

Resultados Chontico Día y Noche 6 de noviembre: últimos números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche

La polémica fiscal Luisa Obando habría renunciado al cargo alegando demencia: se podrían frenar varios procesos judiciales en su contra

Conocida por su papel en el caso ‘Pacho Malo’ y por haber liderado investigaciones controvertidas, Obando dejó su cargo tras declarar padecer desarreglos mentales severos

La polémica fiscal Luisa Obando

Ministerio Tic ofrece cursos digitales gratuitos de las mejores universidades del mundo certificados por gigantes tecnológicos

La alianza entre el Mintic, la OIT y actores internacionales ofrece rutas de aprendizaje en habilidades tecnológicas, facilitando la inserción laboral en mercados internacionales

Ministerio Tic ofrece cursos digitales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

De las redes a la

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

Nuevo técnico de Santa Fe ha protagonizado varias peleas, tuvo problemas hasta con Neymar: “Me tiré unas trompadas”

Deportivo Pereira sufriría dura demanda de Millonarios: va por una millonaria cifra por cuenta de un jugador

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín