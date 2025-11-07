Colombia

En video quedó el violento choque entre tren de la Sabana y camioneta en Chía: una persona resultó herida

El impacto registrado en la intersección de la autopista Norte y la carrera Séptima generó lesiones leves al conductor y provocó la intervención urgente de las autoridades


Así fue el siniestro vial entre una camioneta y el tren de la Sabana en Chía, Cundinamarca - crédito @PasaenBogotá/X

El tren de la Sabana estuvo implicado en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del jueves 6 de noviembre en Chía (Cundinamarca), cerca de uno de los cruces más transitados de su recorrido diario.

Un vehículo particular, identificado como una camioneta blanca de placas ZZT 640, fue impactado por el tren en el cruce que une la autopista Norte con la carrera Séptima, hecho que dejó importantes afectaciones en la movilidad en la zona e interrumpió el servicio ferroviario temporalmente mientras las autoridades llegaban al lugar.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el instante del choque. En el video se observa al tren avanzando a velocidad regular cuando el vehículo intenta cruzar las vías y, sin lograr frenar a tiempo, es colisionado.

El tren de la Sabana
El tren de la Sabana colisionó con una camioneta blanca en un cruce de Chía, Cundinamarca, generando caos en la movilidad - crédito @PasaenBogotá/X

Testigos presentes cerca de las vías se alejaron rápidamente intentando ponerse a salvo tras percatarse de la inminencia del accidente.

De acuerdo con reportes oficiales, el conductor de la camioneta resultó con lesiones leves y recibió atención médica en un centro asistencial.

De acuerdo con los informes iniciales, la colisión pudo haberse producido por una acción imprudente en el paso a nivel. Las autoridades locales realizan investigaciones para determinar con precisión el origen del accidente, teniendo en cuenta que se trataría del segundo siniestro vial ocurrido en menos de un mes.

El conductor de la camioneta
El conductor de la camioneta resultó con heridas leves - crédito @PasaenBogotá/X

Un caso reciente se registró el 19 de octubre de 2025, fecha en la que un ciclista falleció luego de ser atropellado por un tren en la intersección de la carrera 9 con calle 151, al norte de la ciudad. En ese momento, personal de tránsito y criminalística llevó a cabo la inspección y el levantamiento del cuerpo.

Dos personas murieron tras violento accidente múltiple en la vía Bogotá-Girardot

Un accidente de tránsito ocurrido el miércoles 5 de noviembre en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca), en la carretera que conecta a Bogotá con Girardot, dejó como resultado cinco personas heridas y dos fallecidas, según reportó la concesionaria Vía Sumapaz a través de sus redes sociales.

La colisión, que generó el cierre total del kilómetro 3, involucró a un taxi, un automóvil particular azul, una camioneta de estacas, dos motocicletas y un motocarro.

De acuerdo con los reportes del ehcho, el accidente ocurrió después de que un vehículo azul evitó un control policial y, en su intento por huir, colisionó con los demás vehículos, provocando daños graves en la parte delantera del automotor.

El grave accidente de tránsito
El grave accidente de tránsito dejó dos personas muertas - crédito Redes sociales/X

Sin embargo, la Policía Nacional precisó más tarde que no existía una persecución en ese momento. El mayor Luis Gélvez explicó que el incidente sucedió en las inmediaciones de la estación de policía, cuando el conductor del vehículo no respetó el plan candado y chocó contra varios de los vehículos y una motocicleta presentes.

El impacto volcó un motocarro, cuyos ocupantes, identificados como Guillermo Alexander Bautista y su madre, Blanca Azucena Bautista, fallecieron en el lugar. Los dos pertenecían a una familia reconocida en el municipio de El Carmen de Apicalá y se dirigían a Girardot para realizar diligencias personales.

Entre los heridos se encontraba un uniformado de la Policía Nacional. Todos fueron trasladados con urgencia a centros médicos de Girardot con apoyo de los organismos de socorro. El mayor Gélvez afirmó que las autoridades continúan con los actos urgentes para esclarecer las responsabilidades en el accidente.

Sobre el presunto responsable, la Policía indicó que está siendo judicializado, dado que en el vehículo se halló un arma traumática modificada. Las autoridades enfatizaron que la investigación sigue en curso y se busca determinar la trazabilidad de los hechos que desencadenaron el siniestro.

“Tras el impacto, lamentablemente dos personas pierden la vida en el hecho”, detalló puntualmente el mayor Gélvez ante medios de comunicación.

