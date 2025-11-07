Colombia

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Los carismáticos cocineros estrenan un programa, en el que el humor, la creatividad y los famosos jueces sorprenderán en cada episodio

Invitación para ver el formato que inicia el sábado 8 de noviembre - crédito Infobae Colombia

La llegada de Ñam vs. Ñam a la pantalla de TNT sorprendió a los amantes de la gastronomía y los seguidores de Cristian y Erwin, conocidos como Los de Ñam en las redes sociales, pues los cocineros se enfrentarán en una competencia culinaria televisada, en la que el humor y la creatividad serán protagonistas, así como los deliciosos platos.

El programa mostrará una dinámica en la que los cocineros compiten para conquistar el paladar de cinco celebridades invitadas, que, además de degustar, impondrán retos y mostrarán su personalidad en cada episodio, por lo que los protagonistas le contaron detalles a Infobae Colombia del esperado formato televisivo.

El show se desarrollará en episodios de 30 minutos, en los que cada celebridad invitada asumirá el rol de juez. Entre los invitados se encuentran: Lina Tejeiro, Nacho, Guaynaa, Borrego y Sofía Castro.

Según explicó Erwin a Infobae Colombia: “Desde que llegan, el programa tiene la identidad de ellos. Es un programa especial para ellos, para conocerlos, pero nosotros vamos a estar cocinando mientras eso pasa, los investigamos y ya luego ellos tienen la batuta de escoger de acuerdo a tres criterios: sabor, presentación del plato y también una palabra que los defina a ellos como algo característico”.

La nomina de lujo que los acompañará descresta a los seguidores de los creadores de contenido - crédito Infobae Colombia

El carácter competitivo del programa está acompañado por el clásico tono humorístico y la espontaneidad de Los de Ñam, por lo que se han destacado en sus contenidos digitales.

A su vez, Cristian le contó a Infobae Colombia que el programa permite mostrar facetas inéditas de ambos: “Van a ver una faceta de nosotros que han visto pequeños bocados en videos muy cortos en redes sociales. Ahora lo van a poder disfrutar en un formato más largo, más amplio, donde van a poder ver un despliegue un poquito más de humor. Nuestro lado más humorístico está puesto allí al servicio de una cocina que quiere tocar el corazón de nuestros amigos”.

La dinámica entre los jóvenes creadores de contenido, marcada por la competencia y la complicidad, se mostrará con situaciones cómicas: “Gran parte del sello de Los de Ñam es eso, que si se riega el agua, la aprovechamos y sacamos un chiste, que si algo se quema nos reímos, que si no le puse queso a algo que entró al horno, pues me río de eso y voy y le pongo y Erwin se burla de mí”, relató Cristian.

El proceso de selección del ganador en cada episodio recae en la evaluación de los criterios mencionados, y al final de cada episodio, el ganador recibirá un premio que, según Erwin, varía en cada entrega.

Los jóvenes mostrarán todo su talento y el humor que los caracteriza - crédito Infobae Colombia

En cuanto a la propuesta culinaria, el programa apuesta por recetas cargadas de significado emocional: “La dificultad de los platos está en que esos platos puedan tocar los corazones de nuestros invitados y creemos que ese es el sentido también de la cocina de Los de Ñam. Una cocina que llega al corazón, una cocina que no es pretenciosa, una cocina que todos pueden llegar a lograrla y ese es un sello que jamás queremos perder”, explicó Cristian.

Cristian y Erwin descrestan a sus seguidores con su incursión en televisión - crédito Prensa Los de Ñam

Los de Ñam siguen triunfando

El salto de Los de Ñam de las redes sociales a la televisión representa un crecimiento profesional y personal para ambos. Erwin describió a Infobae Colombia el proceso como una experiencia de aprendizaje y expansión: “Es un crecimiento porque llevamos de la pantalla del celular a una pantalla de televisor que es grande (...) Nosotros también crecimos muchísimo porque nos tocó expandir lo que somos, nuestros atributos, aprender mucho, también ser más disciplinados, demostrar mucho más del talento que tenemos, porque en media hora pues pasa muchas cosas”.

La motivación de los creadores de contenido para cocinar a sus amigos tiene muy interesados a sus seguidores - crédito Infobae Colombia

La identidad de Los de Ñam se refleja en la selección de platos y en la atmósfera del programa. Cristian explicó que la cocina del show es nostálgica y familiar, con recetas que evocan la tradición y los sabores de casa.

“Es una cocina nostálgica, tiene que ver con la familia de Erwin. En algún momento haremos platos venezolanos, en otro haremos platos con mucho sabor colombiano. Y era algo que nosotros queríamos conservar porque Erwin y yo, pues tenemos como esa latinidad muy metida en nuestros corazones y amamos la comida casera, amamos la comida con los trucos de la abuela. Es nuestra comida favorita, la que sabe ahogar, la que sabe a abuelita, para nosotros eso es lo más rico. Entonces el show tiene eso. Tiene comida de abuela, comida de casita, comida hecha con amor”.

El estreno de Ñam vs. Ñam está programado para el sábado 8 de noviembre de 2025 por TNT y tiene la promesa de ofrecer una experiencia televisiva donde la competencia, el humor y la cocina se entrelazan en un formato pensado para emocionar y entretener a toda la familia.

