A los ladrones se les cayó el botín en plena huida: robo y captura quedaron registrados en video

Una persecución en el sector de Patio Bonito terminó con la aprehensión de los sospechosos, después de que el televisor robado cayera del auto en que huían, evidenciando la implicación en el delito y facilitando su identificación - crédito Mebog

En un hecho insólito ocurrido en la localidad de Kennedy, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de dos hombres que, tras cometer un hurto en una vivienda, intentaron huir, pero fueron delatados cuando se les cayó un televisor en plena fuga.

El incidente, registrado en cámaras de seguridad del sector de Patio Bonito, puso en evidencia tanto la audacia de los delincuentes como la eficacia de la respuesta policial y la colaboración ciudadana. El episodio se desencadenó luego de una llamada de alerta realizada por residentes del barrio, quienes notaron movimientos sospechosos en una vivienda.

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Robo con “escalera humana”

Kennedy registra 53 robos a viviendas en 2026, situándose entre las localidades con más incidencia junto a Suba, Usaquén, Engativá y Barrios Unidos - crédito Mebog

Según el reporte oficial, los ladrones emplearon la modalidad de “escalera humana” para ingresar al inmueble y sustraer varios objetos de valor. La comunidad, fundamental en el proceso, notificó de inmediato a la Policía, lo que permitió el despliegue de patrullas en la zona.

Cuando los implicados intentaban huir en un vehículo, uno de los elementos robados —un televisor— cayó del automotor, evidencia irrefutable del delito. La persecución culminó con la captura en flagrancia de los dos hombres y la recuperación tanto del televisor como de un parlante que habían sido sustraídos de la residencia.

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El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, explicó: “Gracias a la oportuna reacción de las zonas de atención, se dio captura en flagrancia de estos ciudadanos, recuperando los diferentes elementos hurtados, dejándolos a disposición ante la autoridad competente por el delito de hurto y daño a bien ajeno”. Los capturados fueron posteriormente presentados ante la Fiscalía General de la Nación.

Los delincuentes usan la modalidad de 'escalera humana' para ingresar a la vivienda, estrategia detectada en varios robos recientes en Bogotá - crédito Mebog

Repunte del hurto a residencias en Bogotá

Este caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el aumento de los robos a residencias en Bogotá. De acuerdo con la Policía Nacional, durante los meses de enero y febrero de 2026 se reportaron 1.139 casos de hurtos a viviendas, lo que representa un incremento del 12,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Solo en Kennedy, se han registrado 53 casos en lo que va de 2026, ubicando a la localidad entre las de mayor incidencia junto a Suba, Usaquén, Engativá y Barrios Unidos. El análisis policial reveló que los viernes y sábados en la noche son las franjas horarias con mayor número de robos, que los delincuentes aprovechan ya que muchas viviendas permanecen solas por actividades sociales o viajes de sus propietarios.

La modalidad de ingreso también varía, desde el uso de herramientas para forzar cerraduras hasta técnicas como la “escalera humana”, evidenciada en este reciente caso. Un dato preocupante es que el 16% de las víctimas corresponde a personas mayores, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad ante estos delitos y dificultades para reaccionar en situación de riesgo.

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El 16% de las víctimas de hurto a residencias en Bogotá corresponde a adultos mayores, población con mayor vulnerabilidad ante estos delitos - crédito Jesús Avilés/ Infobae Colombia

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante este panorama, las autoridades distritales y la Policía Nacional emitieron una serie de recomendaciones para reducir la exposición al riesgo de hurto domiciliario. Se aconsejó a los ciudadanos evitar publicar información sobre ausencias o viajes en redes sociales, ya que los delincuentes monitorean estos datos para seleccionar sus objetivos.

Para las administraciones de edificios y conjuntos residenciales, se recomienda contratar empresas de vigilancia habilitadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, aplicar filtros rigurosos en la selección del personal y mantener sistemas de alarma y cámaras en funcionamiento permanente. La capacitación continua de los guardas y la actualización de protocolos de emergencia también son claves para la prevención.

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Asimismo, la Policía Nacional reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el hurto y llamó a denunciar a través de la línea de emergencia 123 cualquier hecho sospechoso que afecte la convivencia y la seguridad. “Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar oportunamente para evitar estos delitos”, enfatizó el teniente coronel Montilla.