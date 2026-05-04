La Unidad para las Víctimas lanzó nuevas convocatorias de apoyos para colombianos víctimas del conflicto: así puede participar

El programa de acompañamiento refuerza la reparación integral y el apoyo institucional, garantizando atención sin importar el país de residencia de las víctimas colombianas - crédito Uariv

La Unidad para las Víctimas, en alianza con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp), abrió nuevas convocatorias internacionales para apoyar a colombianos y colombianas víctimas del conflicto armado que residen en el exterior.

La estrategia, que se consolida tras un exitoso balance en 2025, amplió la cobertura institucional y refuerza el compromiso del Gobierno nacional en brindar reparación integral y acompañamiento sin importar el país de residencia.

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Las convocatorias para 2026 se desarrollan en tres líneas, diseñadas para responder a las diversas necesidades de las víctimas:

1. Semillas

Dirigida a personas mayores de 18 años inscritas en el Registro único de Víctimas (RUV), que cuenten con un negocio en funcionamiento y situación migratoria regularizada. El programa “Semillas” proporciona bienes, insumos y formación en áreas como finanzas o marketing, con el fin de fortalecer 90 iniciativas productivas este año.

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Esta línea busca impulsar la autonomía y el desarrollo económico de las víctimas, permitiéndoles reconstruir sus proyectos de vida y aportar a sus comunidades de acogida.

La línea 'Semillas' fortalece 90 emprendimientos de colombianos inscritos en el RUV mediante insumos, bienes y formación en finanzas y marketing - crédito Unidad para las Víctimas

2. Raíces

Con un enfoque psicosocial, “Raíces” acompaña a aquellas personas que necesitan procesar el impacto del conflicto y la migración. A través de sesiones semanales —grupales o individuales— se brinda apoyo emocional y herramientas para la adaptación en el país de residencia. Este año, la meta es atender a 184 personas inscritas en el RUV que no hayan accedido previamente a este beneficio.

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3. Cimientos

Esta línea financia acciones de reparación simbólica para preservar la memoria histórica y promover la reconciliación, además de ofrecer cursos de liderazgo y formación técnica a organizaciones de víctimas en cualquier país. El objetivo es apoyar hasta 10 iniciativas de reparación simbólica y 6 proyectos de fortalecimiento organizativo, facilitando la participación, el empoderamiento y la construcción de tejido social en el exilio.

Cobertura y países participantes

La nueva fase de este convenio está abierta para connacionales residentes en España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela, Canadá, Alemania, Uruguay, Reino Unido, Costa Rica, Panamá y Ecuador, entre otros países. Los plazos de cierre son escalonados, por lo que se recomienda consultar regularmente la página oficial de la Unidad para las Víctimas y los consulados de Colombia.

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La estrategia 'Raíces' ofrece apoyo psicosocial y emocional a 184 víctimas del conflicto migrantes, con sesiones grupales e individuales en el país de residencia - crédito Unidad para las Víctimas

A nivel global, Colombia cuenta con más de 110 consulados y misiones diplomáticas en los cinco continentes para brindar asistencia, protección y trámites a la ciudadanía en el exterior. Para ubicar el consulado más cercano, los interesados pueden acceder al directorio de la Cancillería, donde encontrarán direcciones, horarios y requisitos específicos para cada sede.

El convenio entre la Unidad para las Víctimas y el CISP tuvo resultados destacados en 2025:

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90 emprendimientos familiares y comunitarios apoyados en Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina.

17 iniciativas de reparación simbólica desarrolladas en nueve países, reuniendo a más de 320 víctimas en actividades de memoria y reconciliación.

312 personas recibieron alivio emocional mediante la estrategia Raíces, cumpliendo el 100% de la meta anual.

Estos logros son el respaldo que garantiza la continuidad y ampliación del programa en 2026.

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Giros y ayudas humanitarias en Colombia

En paralelo, la Unidad para las Víctimas informa avances sustanciales en la entrega de giros de atención y ayuda humanitaria a personas afectadas por el conflicto dentro del país. Con más de 21.900 puntos habilitados y una cobertura que alcanza el 94% del territorio nacional, ya se han realizado más de 51.000 giros en 25 departamentos, beneficiando a hogares incluidos en las rutas de atención.

A nivel nacional, la Unidad para las Víctimas ha realizado más de 51.000 giros de ayuda humanitaria en 25 departamentos, alcanzando el 94% del territorio colombiano mediante 21.900 puntos habilitados - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria, Karol Ortigoza, destacó que “trabajamos con el operador 4/72 para llegar al 100% del territorio nacional y garantizar una ayuda oportuna y segura. Invitamos a las víctimas a consultar únicamente los canales oficiales y acercarse a los puntos autorizados”.

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¿Cómo postularse y acceder a los apoyos?

Los interesados deben estar inscritos en el RUV y consultar las bases de las convocatorias en www.unidadvictimas.gov.coo en los consulados de Colombia. El proceso es gratuito, sin intermediarios, y las orientaciones pueden recibirse en las sedes diplomáticas o a través del portal oficial.

El Estado y la Unidad para las Víctimas reiteran su compromiso con una atención humanitaria y reparación integral, transparente y efectiva, que reconozca a quienes han vivido de primera mano las consecuencias del conflicto armado. La meta para 2026 es seguir ampliando la cobertura, el acompañamiento y la reconstrucción de proyectos de vida dentro y fuera de Colombia.

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