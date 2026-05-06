Secretario de Seguridad de Bogotá negó ingreso de la Policía a la Universidad Pedagógica durante protestas: “Es absolutamente falso”

El gobierno de la ciudad insistió en que no se autorizó el acceso de efectivos a centros educativos y subrayó que la circulación de información no verificada puede intensificar el clima de tensión en la capital - crédito X

Durante la jornada de protestas estudiantiles que afectó la movilidad en el norte de Bogotá el martes 5 de mayo, el secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo, desmintió de manera categórica las versiones que señalaban que efectivos de la Policía Metropolitana habían ingresado a la Universidad Pedagógica Nacional.

“Es absolutamente falso. La Policía Metropolitana a lo largo de este gobierno nunca ha entrado a un establecimiento académico”, afirmó Restrepo en una rueda de prensa. La declaración buscó frenar la circulación de información en redes sociales y en algunos medios que apuntaban a una supuesta irrupción de la fuerza pública en el campus universitario.

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Declaraciones del distrito tras la polémica

El funcionario enfatizó la importancia de la veracidad informativa para la convivencia en la ciudad. “La verdad es lo más importante para mantener la paz social. La verdad es lo más importante para que esta ciudad vaya hacia adelante. Esta mañana se dijo que la policía había entrado a la Universidad Pedagógica. Es falso. Quiero ser categórico, es absolutamente falso”, insistió Restrepo.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá negó el ingreso de la Policía Metropolitana a la Universidad Pedagógica Nacional durante las protestas estudiantiles - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Según agregó, durante la actual administración no se ha permitido el ingreso de uniformados a centros educativos, una política que busca evitar la escalada de tensiones durante protestas sociales.

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La Secretaría de Seguridad también advirtió sobre las consecuencias de la difusión de información no verificada, señalando que estos contenidos pueden profundizar el clima de tensión y afectar la convivencia. Desde la administración distrital se hizo un llamado a la ciudadanía para verificar los hechos antes de compartirlos en redes sociales.

Movilizaciones y afectaciones en la ciudad

La jornada de protestas del martes, liderada principalmente por estudiantes universitarios, generó bloqueos y retrasos en varios corredores viales del norte de Bogotá.

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Usuarios del sistema Transmilenio reportaron demoras y alteraciones en el servicio, mientras que las redes sociales se convirtieron en el principal canal de denuncia de la supuesta intervención policial dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni capturas relacionadas con las movilizaciones.

El Gobierno distrital insistió en la importancia de verificar la información antes de difundir noticias relacionadas con protestas y disturbios en Bogotá - crédito Informativo 24/Facebook

El origen de la protesta estuvo relacionado con el debate sobre los costos del transporte público para universitarios en la capital. Días antes, el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, propuso una tarifa diferenciada para estudiantes en el sistema TransMilenio, lo que intensificó la discusión pública y motivó nuevas demandas de la comunidad estudiantil.

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Posición de la Universidad ante los disturbios

En declaraciones a Blu Radio, Helberth Choachí cuestionó de manera severa el actuar de la fuerza pública en las inmediaciones de la universidad. El rector denunció que los hechos violentos del día se vinculan a lo que calificó como “una actuación desmedida de la que es el cuerpo de policía”. También pidió no estigmatizar a la comunidad estudiantil y diferenciar las responsabilidades individuales en los disturbios.

El rector precisó que la movilización inicial se produjo como reacción a un video viral sobre agresiones de un grupo de vigilancia privada contra jóvenes de una universidad vecina y estudiantes de la Pedagógica. La institución, aseguró, acompaña legalmente a los afectados y radicó denuncias en la Fiscalía, además de coordinar acciones con la Defensoría del Pueblo.

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Los incidentes en la estación Calle 76 de TransMilenio afectaron la movilidad de más de 90.000 usuarios y generaron destrozos en buses del sistema - crédito Captura de video

Respecto a los daños registrados en infraestructura pública, Choachí llamó a no generalizar las acusaciones. “No hay que hacer afirmaciones de colados”, puntualizó, remarcando que muchos estudiantes son beneficiarios de convenios con el Distrito para el uso del transporte público. Según el rector, la universidad promueve la construcción de cultura ciudadana y el respeto por los espacios públicos.

En medio de la controversia, el rector también manifestó su preocupación por la presencia masiva de la Policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en la zona, señalando falencias en la aplicación de los protocolos de mediación para la protesta social.

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“Presuntamente violando los protocolos porque no hubo ninguna mediación frente a disuadir alguna acción que presuntamente pudiera ser violenta”, advirtió Choachí en diálogo con el medio citado.