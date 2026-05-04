Colombia

Venezuela anunció el cierre total de paso fronterizo con Colombia: estará inhabilitado por 15 días

Las autoridades venezolanas y colombianas han interrumpido el flujo fronterizo debido al deterioro observado tras intensas lluvias en la zona limítrofe, priorizando reparaciones y recomendando rutas alternas a los usuarios habituales del paso

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El puente internacional Francisco de Paula Santander permanece cerrado por 15 días debido al deterioro de su infraestructura en el lado venezolano - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El puente internacional Francisco de Paula Santander permanece cerrado por 15 días debido al deterioro de su infraestructura en el lado venezolano - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El puente internacional Francisco de Paula Santander ha sido cerrado completamente durante 15 días, una medida que afecta la conexión entre el municipio de Cúcuta y Pedro María Ureña, según informó el gobierno de Venezuela desde la tarde del domingo 3 de mayo.

La decisión responde a una situación de emergencia causada por el deterioro de su infraestructura, especialmente del lado del país vecino, tras las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Táchira

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La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta confirmó que el problema se localiza principalmente en los cimientos y la parte superior del puente que se ubica en territorio venezolano.

Por el contrario, las autoridades colombianas aseguraron que el segmento bajo su jurisdicción no presenta daños que impliquen un riesgo inmediato. Las inspecciones conjuntas entre Colombia y Venezuela permitieron identificar fallas significativas, lo que llevó a implementar medidas preventivas como la prohibición del paso de vehículos pesados y la restricción del tránsito a un solo carril antes del cierre total.

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Las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Táchira agravaron los daños en los cimientos y la parte superior del puente - crédito Mintransporte_ve/Instagram
Las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Táchira agravaron los daños en los cimientos y la parte superior del puente - crédito Mintransporte_ve/Instagram

Las autoridades venezolanas y colombianas han coincidido en que el tramo colombiano no representa peligro, pero han recomendado a la población buscar rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos de recuperación y adecuación.

Las labores de rehabilitación fueron comunicadas por el Ministerio de Transporte de Venezuela, que pidió a los conductores y a la población tomar previsiones mientras la fuerza trabajadora ejecuta los trabajos orientados al bienestar de los usuarios.

Instamos a los conductores y a la población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos”, señaló el gobierno venezolano.

El puente, con 57 años de antigüedad, es clave para el flujo de más de 8.000 vehículos diarios y constituye el segundo paso fronterizo de mayor movimiento entre Norte de Santander y Táchira, solo superado por el puente Simón Bolívar. Un guardia venezolano señaló a EFE que el desgaste de la estructura no es reciente, aunque las lluvias han acelerado el proceso y el impacto del río es más fuerte en el costado venezolano.

El puente Francisco de Paula Santander, con 57 años de antigüedad, es fundamental para el tránsito de más de 8.000 vehículos diarios entre Cúcuta y Ureña - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
El puente Francisco de Paula Santander, con 57 años de antigüedad, es fundamental para el tránsito de más de 8.000 vehículos diarios entre Cúcuta y Ureña - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Durante este periodo, las autoridades han recomendado a la ciudadanía utilizar otros pasos fronterizos y transitar con precaución. El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabian Pato, destacó que están al tanto del daño estructural, aunque su jurisdicción permanece sin alteraciones graves.

Como medida de seguridad para garantizar la integridad de los usuarios, las autoridades venezolanas han prohibido el paso de vehículos pesados y limitado el tránsito vehicular a un solo carril. Se recomienda a la ciudadanía utilizar pasos fronterizos alternos o transitar con extrema precaución”, señaló el funcionario.

En paralelo, Colombia y Venezuela han acordado fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza para enfrentar a las mafias que operan en la región, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, según declaraciones recientes de Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.

Las autoridades recomendaron a la población usar rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos de recuperación y adecuación de la infraestructura - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
Las autoridades recomendaron a la población usar rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos de recuperación y adecuación de la infraestructura - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Ambos gobiernos trabajan en la elaboración de planes militares y en la creación de mecanismos conjuntos de inteligencia para contrarrestar estos delitos en la extensa frontera que comparten.

Nos hemos planteado ambos países la elaboración (...) de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”, comentó la mandataria venezolana.

Las autoridades han recalcado que la medida busca garantizar la integridad de los usuarios y evitar incidentes mayores mientras se estabiliza la infraestructura del puente.

Durante el cierre, se mantendrá la vigilancia sobre el avance de las obras y la evolución de las condiciones del río Táchira, que ha sido el principal factor de riesgo para la estabilidad del puente en las últimas semanas.

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