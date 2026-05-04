Tras la misteriosa muerte de subteniente de la Policía en Providencia, se conocieron chats sobre el acoso que sufría dentro de la institución: “No me dejó en paz”

Jenyfer Marciales había reportado acoso laboral a sus superiores, identificando a un teniente de la misma estación como presunto responsable - crédito Policía nacional

El hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño dentro de la estación de Policía de Providencia tiene consternada tanto a la institución como a sus familiares, quienes cuestionan abiertamente la versión inicial de autolesión propuesta por la Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue encontrado en su residencia oficial, ubicada en el sector Agua Dulce, luego de que sus compañeros intentaran comunicarse con ella tras el tercer relevo de vigilancia del sábado 2 de mayo.

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El hecho disparó una investigación interna, mientras los familiares rechazan la hipótesis divulgada y demandan una pesquisa exhaustiva.

Constancias escritas y pruebas entregadas por la víctima

Chats y reportes escritos por la subteniente fueron revelador por la revista Semana, evidenciando el hostigamiento que relataba a sus familiares.

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“No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”, compartió Jenyfer en mensajes a sus allegados.

Anotaciones y reportes escritos indican que la oficial sufría hostigamiento y humillaciones ante turistas y subalternos en Providencia - crédito Policía Nacional

En una de las constancias, la oficial dejó registro del trato recibido por parte del teniente Guzmán Medina el lunes 16 de marzo: “Aproximadamente a las 7:30 p. m. en el sector Aguadulce frente a ‘Cabañas El Encanto’... utilizó palabras soeces, me gritó, me ridiculizó delante de ciudadanos turistas, delante de la tropa, es decir, el personal bajo nuestro mando, así mismo con miradas y palabras retadoras”.

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Los documentos y pruebas entregados por la subteniente incluyen videos y audios en los que, según las denuncias, participaban no solo su jefe inmediato, sino también subalternos encargados de redactar anotaciones negativas en su contra.

“Luego me solicita disculpas por haberse exaltado, escala o emite concepto para mi permiso ‘plan democracia’, me retira también las llaves de la oficina, me dice que me puedo cambiar para el permiso; luego lo veo en la oficina con personal subalterno, escucho que están redactando una anotación demeritoria en mi formulario de seguimiento y quién sabe cuál suerte de informes en contra de la suscrita”, consignó la subteniente en un reporte.

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La primera versión oficial sugiere autolesión, pero la familia de la oficial rechaza el suicidio y exige esclarecer el caso - crédito Facebook

Testimonios y denuncias previas de acoso

Lady Marciales, hermana de la oficial fallecida, sostuvo en entrevista con Noticias Caracol: “Mi hermana primeramente ya me había contado de que el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina había estado haciendo una persecución y ella había informado de este acoso laboral que estaba recibiendo en Providencia”.

El testimonio familiar reavivó las dudas sobre el entorno al que estaba expuesta la subteniente.

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La familia asegura que Jenyfer había reportado la situación ante sus superiores y estuvo bajo protocolos de seguridad y atención psicológica en Barranquilla semanas antes de su muerte.

Según Lady, “no hubo una respuesta efectiva que evitara el fatal desenlace”. Además, expresó desconcierto por la forma en que ocurrieron los hechos: “¿Cómo no van a escuchar un arma de fuego a las horas del día en una estación que está con policías en la que ella comandaba? Las irregularidades nos dejan muchos sinsabores”.

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Entre los planes inmediatos de la subteniente, detalló su hermana, estaban las visitas a Barranquilla y la participación en celebraciones familiares. “Había comprado vuelos para venir a Barranquilla en julio al baby shower. Estaba muy contenta”, relató Lady, quien también reveló que Jenyfer les dejó un mensaje preventivo: “Mira, busca a este amigo mío policía si me pasa algo, que él es la persona en la que yo confío y nos puede ayudar”.

¿Qué dijo la Policía?

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En un comunicado, la Policía Nacional de San Andrés y Providencia informó: “En las últimas horas, fue encontrada sin vida en su lugar de residencia en la estación de Policía de Providencia, una oficial de la institución”.

La entidad aseguró que “de manera inmediata, la Policía Nacional ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido”.

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Las actuaciones, según el comunicado, se desarrollan junto a otras autoridades para “garantizar la transparencia y el rigor” del procedimiento.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, se encarga de la recolección de pruebas forenses y testimonios para determinar si la muerte de la subteniente Marciales guarda relación con el acoso denunciado o si existe otra causa detrás del suceso.