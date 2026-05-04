Las agencias de viajes en Colombia dicen que no son responsables de la quiebra de Spirit Airlines y piden que no les exijan reembolsos

Spirit Airlines cubría conexiones desde Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Pereira hacia Fort Lauderdale y Orlando, en Estados Unidos - crédito Europa Press

La quiebra de Spirit Airlines, aerolínea de bajo costo estadounidense, desencadenó una crisis para pasajeros en Colombia, lo que generó presión inmediata sobre agencias de viajes, aerolíneas y entidades regulatorias. Las solicitudes de reembolsos aumentaron mientras los actores del sector buscan soluciones urgentes para proteger tanto a consumidores como a empresas intermediarias.

Alrededor de 10.000 viajeros en Colombia se vieron afectados por el cese de operaciones de la aerolínea, que cubría conexiones desde Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Pereira hacia Fort Lauderdale y Orlando, en Estados Unidos. Las autoridades desplegaron atención presencial en los aeropuertos, y agencias de viajes procesan reclamaciones de reembolso que dependen de recursos ya en manos de la aerolínea insolvente.

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La declaración de quiebra de Spirit Airlines ocurrió luego de que fracasara un intento de rescate financiero bajo el proceso de reorganización del Capítulo 11 en Estados Unidos. “Desafortunadamente ese proceso no logró concretarse por desacuerdos entre acreedores y finalmente nos encontramos el sábado con la suspensión de estos servicios”, dijo el secretario de la Autoridad Aeronáutica de la Aeronáutica Civil, Gustavo Moreno Cubillos, a Blu Radio.

El turismo se volvió uno de los renglones más fuertes de la economía en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medidas inmediatas y acciones de las aerolíneas ante la quiebra de Spirit Airlines

Ante la emergencia, el Gobierno colombiano y las aerolíneas nacionales activaron un plan de contingencia para contener el impacto. Moreno confirmó que “Avianca ya tiene finiquitado un paquete de respaldo para estos pasajeros que se acerquen a sus correspondientes counter con el propósito de brindarles una solución de ingreso dentro de su red de rutas”.

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Por su parte, LATAM y JetBlue se sumaron a la respuesta, aunque en diferentes etapas de formalización. “Si bien es cierto JetBlue nos ofreció esa solidaridad, no se ha logrado concretar un paquete completo para pasajeros protegidos”, detalló Moreno.

La reubicación de estos viajeros está sujeta a la capacidad disponible de cada aerolínea y requiere que los afectados presenten su código de reserva o pasabordos en los módulos de atención. Personal del Servicio al Usuario se mantiene en todos los aeropuertos donde operaba Spirit Airlines para orientar a los pasajeros. La autoridad aeronáutica vigila el desarrollo de la emergencia y coordina con entidades nacionales y extranjeras para buscar soluciones eficaces.

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Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, solicitó a la Aerocivil y Supertransporte la creación de mecanismos de respaldo (seguros o fondos) que protejan el dinero de los pasajeros frente al cese de operaciones de compañías aéreas - crédito Anato

Pedido de protección para los pasajeros y agencias de viajes

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) elevó un llamado urgente para que las agencias no sigan asumiendo responsabilidades económicas sobre recursos que ya no están bajo su control. La presidente ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, indicó que “adicionalmente, se deben promover reglas claras sobre la devolución de recursos, indicando que las agencias solo podrán efectuar reembolsos en la medida en que dichos recursos estén bajo su administración o sean efectivamente devueltos por la aerolínea, evitando que se les imponga una obligación económica sobre dineros que no conservan”.

La presión de los consumidores sobre las agencias de viajes se intensificó, ya que estas suelen ser el primer contacto de los pasajeros afectados. Sin embargo, la devolución del dinero o la reubicación depende ahora de forma exclusiva de las decisiones y recursos de las propias aerolíneas, afectados por el procedimiento de insolvencia.

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Cortés manifestó preocupación porque “los efectos que genera en los consumidores y en la cadena de comercialización turística la insolvencia, quiebra, liquidación o cese intempestivo de operaciones de aerolíneas, como ocurrió con Spirit Airlines ponen en riesgo a todo el sector”. El gremio demandó medidas que garanticen la protección de los pasajeros y eviten que las agencias asuman responsabilidades que exceden su papel de intermediarias.

Spirit Airlines, al cesar sus operaciones, deja una flota compuesta por 148 aviones y una red de 182 rutas distribuidas en 15 países - crédito Nathan Howard/Reuters

Solicitudes de cambio regulatorio y protección futura para los consumidores

La Asociación insiste en establecer una mesa técnica entre la autoridad competente, aerolíneas y agencias de viajes, con el fin de revisar mecanismos de protección al consumidor. Cortés enfatizó en que “se debe crear una mesa técnica entre la autoridad competente, aerolíneas, agencias de viajes y demás actores del sector, con el fin de revisar mecanismos de protección al consumidor, continuidad del servicio, reembolsos, seguros, garantías o fondos de respaldo frente a casos de insolvencia aérea”.

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Asimismo, el sector sugirió:

Fortalecer la alerta temprana y la comunicación transparente de riesgos, para que cualquier señal de deterioro o eventual suspensión de operaciones sea informada oportunamente.

Crear fondos de garantía para asegurar la devolución de recursos a los pasajeros ante indicios de deterioro financiero o procesos de reorganización de una aerolínea.

Por el momento, la coordinación entre Aeronáutica Civil, Superintendencia de Transporte y Superintendencia de Industria y Comercio se enfoca en responder a la emergencia y sentar bases para modificar el marco regulatorio. El propósito es desarrollar herramientas que prevengan en el futuro situaciones similares que pongan en riesgo a miles de usuarios y empresas del sector turismo.

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En medio de la crisis, las agencias de viajes reiteraron su compromiso de acompañar, informar y orientar a los consumidores afectados. El futuro del sector turístico dependerá de lograr medidas de protección que distribuyan de forma equitativa las responsabilidades y eviten que la carga recaiga sobre quienes solo gestionan servicios para los viajeros.