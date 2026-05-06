En video: gol colombiano en Arabia Saudita de la mano de Miguel Ángel Borja y Brahian Palacios

El delantero colombiano, Miguel Ángel Borja, abrió el marcador en la victoria 2-3 del Al Wasl sobre Al Wahda - crédito ADSportsTV

El fútbol colombiano volvió a hacerse notar en el exterior, esta vez en territorio árabe. Gol de Miguel Ángel Borja con asistencia de Brahian Palacios, dos jugadores colombianos que siguen consolidándose con fuerza en el Al Wasl y que fueron determinantes en la victoria 2-3 frente a Al Wahda.

La acción que abrió el marcador para el equipo amarillo nació por el costado derecho. Brahian Palacios recibió el balón con espacio, encaró, desbordó a su marcador y ganó la línea de fondo con determinación. Cuando parecía que la jugada se diluía, el colombiano tuvo la pausa necesaria para frenar y perfilarse hacia su pierna hábil, la izquierda. Con precisión, levantó un centro medido al punto penal.

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Gol de Miguel Ángel Borja en Arabia Saudita con Brahian Palacios - crédito Al Wasl/FCF

Allí apareció Miguel Ángel Borja, fiel a una de sus especialidades: el juego aéreo. El delantero se anticipó a la marca y, con un certero cabezazo, envió el balón al fondo de la red, desatando la celebración del Al Wasl. El tanto no solo significó la apertura del marcador, sino que marcó el rumbo de un partido que terminaría con victoria 2-3 para el Al Wasl.

Para Borja, es su séptima anotación desde su llegada al club, alcanzada en apenas 14 partidos disputados. De esos goles, cuatro han sido en la UAE Pro League y tres en la AFC Champions League Two, cifras que respaldan su impacto inmediato en el equipo. Además, el delantero acumula 922 minutos en cancha, lo que refleja la confianza que ha ganado dentro del esquema.

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El club de los emíres tiene una rica historia en su país-crédito @AlWaslSC/X

Miguel Ángel Borja y la selección Colombia

El gol ante Al Wahda también representa su segundo tanto consecutivo, una señal clara de que atraviesa un momento de crecimiento en su rendimiento. Esto contrasta con declaraciones que el propio jugador había entregado hace un mes en entrevista con Blu Radio, donde reconocía que no estaba en su mejor nivel.

“Hay que ser realistas. Yo creo que la selección tiene que ir, la palabra lo dice, los mejores, los que estén en su mejor momento. Yo no me considero en estos momentos que estoy en un buen momento, y hay que aceptarlo”, había manifestado Borja con autocrítica.

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En ese mismo diálogo, Borja también dejó ver su compromiso con la Selección Colombia, más allá de su situación personal. “De pronto los últimos partidos no han sido muy buenos, pero es una selección que le ha ganado a los grandes, le ha ganado a Argentina, le ha hecho buenos partidos a Brasil… entonces yo creo que en el Mundial vamos a ver esa selección”, añadió, mostrando su respaldo al proceso nacional.

Su carrera respalda capacidad de adaptación y logros en ligas de Colombia, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos en un corto periodo - crédito @ bpa.11/ Instagram

El partido de Borja en los números

Más allá del gol, el rendimiento de Borja durante el compromiso dejó datos interesantes. El delantero remató en tres ocasiones a portería, mostrando efectividad en sus intentos. En cuanto a la distribución, acertó tres de los siete pases que intentó, participando activamente en la construcción ofensiva. Tocó el balón en 15 oportunidades, aunque también registró seis pérdidas, cifras que reflejan un partido con constante intervención en el juego. Además, tuvo una contribución defensiva, un aspecto que cada vez se exige más a los delanteros modernos.

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El encuentro también dejó preocupación por el estado físico de Brahian Palacios, quien tuvo que abandonar el campo al minuto 70 tras evidenciar molestias. Su salida encendió las alarmas en el cuerpo técnico, teniendo en cuenta el rol importante que viene cumpliendo en el frente de ataque. Por su parte, Borja fue sustituido al minuto 62, luego de recibir una tarjeta amarilla, en una decisión que buscó preservar al jugador y mantener el equilibrio del equipo.

En conjunto, la actuación de ambos colombianos fue determinante para el triunfo del Al Wasl. La jugada del gol resume perfectamente lo que pueden aportar: velocidad por las bandas, inteligencia en la toma de decisiones y eficacia en el área.

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